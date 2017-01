Justicia y misericordia para obispos y presbíteros casados (VIII)

(Rufo González Pérez).- Gracias a un "amigo desconocido", estas Navidades recibía estos correos sorprendentes:

Gracias por el mensaje, desconocido amigo Rufo, de un lector fiel y antiguo compañero en el ministerio. He leído tus escritos con muchísima frecuencia y comparto tus ideas e inquietudes al cien por cien. Intentamos seguir el Evangelio de Jesús, una de cuyas páginas más emocionantes habla de un niño... Ten paciencia con nuestros dirigentes eclesiásticos. Por desgracia para ellos les cuesta mucho trabajo entender la vida de pareja y de familia. Un cordial saludo desde Asturias. Soy un cura secularizado de Asturias, lector habitual de tus colaboraciones en Religión Digital, donde hice algún comentario. Me permito enviarte una interesante entrevista de Leonardo Boff en un periódico alemán del 25 de diciembre. Quizás ya la conozcas. En todo caso pienso que merecería la pena difundir algunos párrafos en Religión Digital y pensé que sería tu blog el lugar apropiado. Por eso me tomo la libertad de adjuntártela por si te parece oportuna esta sugerencia. No encontré una traducción al castellano, pero si lo ves interesante podría hacerla. Gracias por tu blog tan interesante en muchos aspectos, y no me refiero solamente a la problemática de los sacerdotes casados. Felices fiestas de Navidad. Un abrazo.

A los pocos días, tras mi ruego, tenía la entrevista en castellano con este detalle humilde: "Cualquier corrección de estilo sería buena pues no tuve tiempo de retocar a fondo la traducción". Gracias, hermano y amigo, Benito Fernández. Tu traducción es más correcta de estilo que la de Redes Cristianas de hace unos días. No tenía ni idea de dicha entrevista. Con mucho gusto la comento hoy.

Entrevista a Leonardo Boff

Publicada en el diario alemán Kölner Stadt-Anzeiger, 25 de diciembre de 2016, está teniendo eco en toda la Iglesia. Con un poco de retraso. Los medios eclesiásticos la silencian. Una entrevista muy reveladora en muchos aspectos. Revela la lucha interior entre tendencias eclesiales. Leonardo Boff reivindica al Papa como "uno de los nuestros".

Habla de la Navidad "anticuada y comercializada", y la convierte en "promesa" de vida nueva: "Dios viene a recogernos", "una celebración, una divinización de la creación. Y otra cosa es importante: Dios aparece en la forma de un niño... Por lo que a mi respecta: cuando terminamos nuestras vidas y tenemos que responder ante el juez divino, entonces nos enfrentamos a un niño. Un niño no condena a nadie. Un niño quiere jugar y estar con los demás. Tenemos que volver a resaltar este aspecto de la fe".

"Francisco es uno de nosotros"

Dice esto al contestar una pregunta sobre la "nueva valoración" de la teología de la liberación. Reconoce que Francisco ha hecho a esta teología "un bien común de la Iglesia". Ampliada a toda la creación como "conjunto sufriente". "Eso es lo fundamentalmente nuevo en Laudato si'..." Revela que el Papa Francisco le pidió "material" para Laudato si'. "Le di mi consejo y le envié algo de lo que escribí. Y lo ha utilizado... Dicho sea de paso, Francisco me dijo: "Boff, por favor, no me envíe los documentos directamente a mí... De lo contrario, lo cogen los Sottosegretari y yo no lo recibo... Envía las cosas más bien al embajador argentino con el que tengo una buena relación, y llegarán con seguridad a mis manos..." Un día antes de la publicación de la encíclica, el Papa hizo que me llamaran para expresarme su agradecimiento por mi ayuda".

Un encuentro personal con el Papa, todavía pendiente

Lo mismo que con otros teólogos de la liberación (Gustavo Gutiérrez, Jon Sobrino...) el Papa quiere encontrarse con él. Por diferentes circunstancias aún no ha podido ser. En la última conversación le dijo Francisco: "Boff, no tengo tiempo. Tengo que promover la calma antes del Sínodo... Nos vemos en otra ocasión".

"Pronto habrá grandes sorpresas"

El entrevistador insiste: "¿Qué pasa con las reformas de la iglesia, que muchos católicos habían esperado de Francisco...?".

Boff cree que el Papa tiene ahora "el centro del interés... en la supervivencia de la humanidad, el futuro de la tierra... El cristianismo puede contribuir a superar esta crisis en la humanidad que está bajo la amenaza de perecer... Pero en cuanto a los asuntos internos de la Iglesia, ¡hay que esperar! Justo el otro día, el cardenal Walter Kasper, un hombre de confianza del Papa, ha dicho que pronto habrá grandes sorpresas".

Petición formal de los obispos brasileños al Papa

Leonardo Boff desvela esta petición ante la pregunta: "¿Qué espera?":

"¿Quién sabe? Tal vez el diaconado de las mujeres". O la posibilidad de que sacerdotes casados puedan ser reinsertados en el ministerio. Esta es una petición formal al Papa por parte de los obispos brasileños, en especial de su amigo, el cardenal de Curia brasileño retirado Claudio Hummes. He oído que el Papa quiere responder a esta solicitud, para una primera fase experimental en Brasil. Este país que cuenta con 140 millones de católicos debe tener por lo menos 100.000 sacerdotes. Pero sólo hay 18.000. Desde el punto de vista Institucional es un desastre. No es de extrañar que los fieles se vayan en masa a los evangélicos y pentecostales que llenan el vacío personal. Ahora, si miles de sacerdotes casados volvieran a ocupar su cargo de nuevo, sería un primer paso para mejorar la situación - y al mismo tiempo un impulso para que la Iglesia Católica resuelva la servidumbre del celibato obligatorio.

Leonardo Boff ha superado la ley

En la práctica eclesial, la ley está por encima del Espíritu. Un sacerdote casado no puede realizar el derecho de los fieles a la eucaristía. Si no hay sacerdote célibe, no hay eucaristía. Boff sigue la voz del Espíritu. El entrevistador le pregunta si él, personalmente "asumiría las funciones sacerdotales de nuevo como ex-sacerdote franciscano". Rotundamente Leonardo Boff responde:

En lo personal yo no necesito una decisión de este tipo. No sería para mí cambiar nada de lo que estoy haciendo hoy en día, lo que siempre he hecho: bautizo, entierro, y cuando llego a una comunidad sin sacerdote, entonces también celebro la Misa junto con la gente. Hasta el momento, ningún obispo, que yo sepa, se opuso, nunca incluso lo prohibió. Los obispos también se alegran y me dicen: 'Las personas tienen derecho a la Eucaristía. ¡Sigue haciéndolo con tranquilidad!'

Un cardenal ejemplar: el Evangelio por el encima de la ley

¡Qué pocos obispos y presbíteros son capaces de concelebrar con obispos y presbíteros casados! El cardenal Arns lo hacía:

Mi maestro teológico, fallecido desgraciadamente hace unos días, el cardenal Paulo Evaristo Arns, por ejemplo, tuvo un alto grado de apertura. Él fue tan lejos de pedir a sacerdotes casados que veía en los bancos de la iglesia en la celebración que se acercasen al altar para celebrar la eucaristía con ellos. A menudo lo hizo y lo dijo. 'Todavía eres sacerdote y sigues siéndolo'.

Sólo me queda instar a todos a la oración al Espíritu Santo

Que su fuerza sea mayor que la fuerza de la ley.

Que los sacerdotes casados puedan legalmente ejercer el ministerio del Espíritu: reunir a la comunidad, anunciarles el evangelio, presidir la eucaristía, cuidar el amor fraterno, animar los carismas, reavivar el Espíritu...

