Divorcio y comunión

(Mauro Lopes).- Si la Iglesia quiere entender lo que es seguir al Maestro hoy, a la luz de la controversia en torno a la comunión de los divorciados vueltos a casar, tiene que escuchar una verdadera homilía de cinco mujeres: Vanderleia, Laura, Claudilene, Marluce y María.

Me explico.

Publiqué en el blog de Camino a Casa (en la versión portugués), 16 de enero un breve resumen del artículo del jesuita chileno Jorge Costadoat instando a los obispos de América Latina para orientar los divorciados vueltos a casar que tomen de la eucaristia.

Hubo casi un centenar de comentarios, un record en el blog. Muchos de ellos de católicos rigoristas que quieren controlar el acceso a la comunión, que ven a la religión a la luz del Código de Derecho Canónico; otros amenazan con "fuego del infierno"; algunos con agresiones o repetición de recetas y esquemas. Dejé de publicar aquellos delitos o autores que tenían la intención de utilizar el espacio del blog para repetir clases rigoristas. El resto mantuvo, está allí.

En medio de las decenas de comentarios, cinco mujeres que la iglesia tiene que escuchar con cuidado, si desea seguir el verdadero camino del Manso y Humilde.

Vanderleia, Laura, Claudilene, Marluce y María: cuatro testimonios y una respuesta a lo acusador. Como se puede observar, mujeres sencillas. Sin cursos de teologia, son teólogas del pueblo. Sin haber sido ordenadas (porque a ellas es vetado el protagonismo en la estructura eclesial), se hizo cargo de la Iglesia y entienderan por su vida que esta institución, a veces tan impermeable, es en realidad de ellas, que la Iglesia es el Pueblo de Dios em lo caminho.

Cuatro mujeres, Vanderleia, Laura, y Claudilene Marluce con testimonios sufridos, verazes, valientes. Una mujer, María que se enfrenta al hombre "católico practicante" que piensa la Iglesia como su propiedad, que respira amenazas y presenta la esencia del pensamiento conservador.

Si desea entender 1) lo que es el verdadero significado de la Eucaristía; 2) el significado preciso de lo que es la Iglesia; 3) el sufrimiento que las prohibiciones absurdas y la discriminación imponen en las parroquias, con vetos que siquiera existían en la antigua ley; y 4) para conocer un poco del verdadero amor a la Palabra de Jesús... necesita leer estas cinco mujeres.

Una lección para los cardenales que atacan al Papa.

Un soplo del Espíritu sobre la Iglesia universal.

[Transcribí los comentarios como enviados al blog]

Vanderleia

"Me casé a los 15 y así permanecí casi ocho años. He sido agredida fisicamente por mi marido todos los días desde el día en que me casé, ustedes deberían preguntarse por qué no me separé. Bueno, yo creía que el matrimonio era para toda la vida y que un día iba a mejorar y no pasó nada hasta que llegué cansada después de una paliza, y me separe en definitivo. Vivo con otra persona 14 años, nunca dejé incluso tomar la comunión, con la iglesia en contra y fuí criticada por muchas personas por lo que me confesaba y decía al sacerdote: vengo a pedir perdón a Dios porque voy a pecar, voy a comulgar porque necesito la Eucaristía que alimenta mi alma, me fortalece en las dificultades y es mi fuente de energía espiritual, tengo una pregunta: si tengo esta sed de la Eucaristía, cuál es el pecado que hago, de haber construido una familia feliz."

Laura

"No comulgo ya desde que me casé con mi marido. El está separado, y por eso no podía casarse en la iglesia, no es mi voluntad, pero él no ha logrado anular la primera boda. Como mi madre, participa activamente en la Iglesia en mi pequeña ciudad natal, siendo bien conocida por este trabajo, me pidió y me guió a no tomar la comunión desde entonces. Dejé de hacerlo por respeto a ella, pero nunca me conformé!"

Claudilene

"Particularmente tengo temor de Dios y sus enseñanzas y creo que tenemos que estar sujetos a ellos. Nunca me casé en la iglesia porque mi marido no quería, él siendo viudo, nos casámos en civiles y vivimos juntos hasta que el me traicionó, me decidí a salir por el sufrimiento y por mis hijos, que no tenían que vivir con peleas, pasó ocho años cada uno en su mundo y no me involucré con hombre, me dediqué a educar y trabajar para criar a mis hijos con dignidad, hoy de nuevo él volvió pidiendo perdón por todo y quierendo vivir en paz con la familia, que nunca debería haber abandonado por la vanidad, perdoné y acepté volver porque los niños necesitan de estar cerca de su padre. Así creo que debemos perdonar cuando uno se admite que falló y tiene derecho a una oportunidad, pero no tengo valor para tomar la comunión, porque sé que no está bien, no era lo que Dios nos escribió. Pero si hay una manera de... por qué no, al final no vemos a tantos en la iglesia que viven en las leyes y no temen ni obedecen a Dios. Debemos tener un corazón puro y humilde para darnos a los hermanos y a la iglesia. Muchas gracias. Quédense con Dios."





Marluce

"Soy divorciada pero comulgo con normalidad. Todos me conocen en mi parroquia. Los pastores nunca negaron la comunión, y ay de aquellos que abren la boca para decir que no puedo. Hago un escándalo que será marcado en la historia. Tenemos que tener el valor de romper estas costumbres retrógradas, que no encajan en la Iglesia de Jesús, no más."

Respuesta de un rigorista típico (Junior) a Marluce con su concepto de la iglesia -lea y tiene una ligera idea del que pasan las mujeres y la gente toda en muchas parroquias, bajo el albedrío de sacerdotes/movimientos conservadores.

"Marluce, si usted se encuentra en situación irregular, no puede recibir la comunión, porque las enseñanzas de Jesucristo no pueden ser canceladas!

Si esto es ser retrógrado, deje la Iglesia porque Jesucristo enseñó esto hace más de 2.000 años, pero que valen hoy en día, porque la palabra de Dios es eterna e inmutable.

Y no ha ninguna utilidad en hacer escándalo, las cosas en la Iglesia no funcionan sobre la base de escándalos, esto es algo pobre!

En la Iglesia, las cosas funcionan sobre la base de la fe y la obediencia. Usted debe creer que las enseñanzas sagradas son los mejores para nuestra vida y nos ayudan a la salvación eterna y debe someterse a Dios.



Si le sucede comulgar irregularmente bajo el respaldo del sacerdote y el obispo enterarse de eso, los dos, usted y el cura están en riesgo de recibir una bella de una excomunión."

Lea ahora la respuesta de María a Junior, con otra comprensión de lo que es la Iglesia

"Y no ha ninguna utilidad hacer escándalo, las cosas en la Iglesia no funcionan sobre la base de escándalos, esto es algo pobre!' Sólo esa frase acaba con cualquier tipo de argumento. Nuestra iglesia es exactamente para los pobres. Jesús caminó con quién? Con los ricos? Con los doctores de la ley? No, claro ... Como dijo el Papa Francisco somos (o deberíamos ser) una Iglesia pobre y para los pobres."