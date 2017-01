El Papa y el Primer Encuentro Iberoamericano de Teología

(Rafael Luciani).- La teología latinoamericana ha jugado un papel relevante en el actual proceso de renovación eclesial que lleva adelante el Papa Francisco, así como en la crítica a sistemas económicos e ideologías políticas que sólo han traído más pobreza y opresión en tantos países de la región.

La impronta de los escritos y los gestos del Papa manifiestan su clara opción cristiana por los más pobres y olvidados en cada país. Esto sigue siendo objeto de resistencia e indiferencia en distintos ámbitos a nivel nacional y global porque se le suele descalificar aludiendo que tal opción es de comunistas o socialistas. Sin embargo, debemos ser coherentes y reconocer que en los Evangelios se muestra a un Jesús que siempre mostró una clara opción por los más pobres y excluidos de su sociedad. Y el Papa, en cuanto es seguidor de Jesús, tiene el deber de hacer suya dicha opción.

De ahí que sus discursos, aunque no gusten a muchos, se inspiran en una hermenéutica evangélica con la que aborda la realidad. Así ha denunciado a los grandes procesos de deshumanización que vive la actual época y en la que la mayoría de la humanidad, que son pobres, quedan fuera de todo sistema, viviendo sin posibilidad de tener posibilidades. Como nos recordó en la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, «mientras no se resuelvan los problemas de los pobres no se resolverán los problemas del mundo y en definitiva ningún problema, porque la inequidad es raíz de los males sociales» (n.202). Un cristianismo que no entienda este principio fundamental habrá perdido su fidelidad a la praxis histórica de Jesús y se habrá limitado a los espacios del templo y los ritos.

Por ello, el cambio de época actual exige la invitación a releer los signos de los tiempos actuales en el contexto de una reflexión evangélica e interdisciplinar, que permita dar un nuevo impulso al paradigma misionera de la Iglesia, de esta Iglesia en salida que se traduce en el programa reformador de Francisco.

En este contexto surge una iniciativa internacional, hospedada por la Escuela de Teología y Ministerio del Boston College, y organizada por teólogos venezolanos y argentinos.

Se trata del Primer Encuentro Iberoamericano de Teología que se celebrará del 6 al 10 de febrero del 2017, bajo el tema: "El presente y el futuro de una teología iberoamericana inculturada en tiempos de globalización, interculturalidad y exclusión".

Más de 40 teólogos provenientes de América Latina, España y Norteamérica -entre los que destacan los fundadores de la teología y la filosofía de la liberación en América Latina- se reunirán para repensar el estado actual de la sociedad y el rumbo de la Iglesia en tiempos de Francisco. Este encuentro internacional es un momento oportuno para repensar el papel de una teología y de una Iglesia que necesita responder a los desafíos del presente.

Esta iniciativa contará con la presencia especial y el mensaje del Cardenal venezolano Baltazar Porras Cardozo, miembro de la Pontificia Comisión para América Latina. También del obispo de la Diócesis Guaira, Mons. Raúl Biord Castillo. Todas las conferencias estarán disponibles en línea en el portal de la Escuela de Teología y Ministerio del Boston College. Los que conformamos el equipo organizador creemos que será un evento histórico que contribuirá a disipar dudas y a enfrentar los rechazos generados por el proceso de cambios iniciado por Francisco.

