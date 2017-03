¿Qué quiere el Señor de nosotros?

(Daniel Fernández).- El 11 y 12 de noviembre pasados se realizó en Pontevedra, Buenos Aires, un encuentro de sacerdotes que, por distintos motivos, hemos dejado de ejercer el ministerio. Nos acompañaron dos hermanos laicos que nos enriquecieron con su hospitalidad, su interés por nuestro tema, su sapiencia y sus historias de vida.

La iniciativa surgió a partir de una carta enviada al Papa Francisco por parte de un sacerdote en esa situación, en la cual le contaba acerca de esta realidad eclesial y le pedía simplemente que la Iglesia se ocupara de pastorear a esas ovejas que alguna vez también habían sido pastores y ahora son consideradas casi como la descarriada.

Francisco, fiel a su estilo, contestó personalmente la carta escribiéndole de puño y letra y tratando a su interlocutor -y a todos los que estamos en esa misma situación- de "querido hermano" y asumiendo como real lo que se le planteaba. No por ser un tema difícil debe ser cajoneado, afirmaba.

Esta respuesta del Papa movilizó en gran manera al autor de la carta y surgieron dos frutos concretos: un libro: Querido hermano, donde con otros diez sacerdotes le agradecen al Papa su fraternal respuesta y le cuentan mínimamente sus historias; y el encuentro/retiro que estamos comentando.

Providencialmente y como expresión concreta de su respuesta, el mismo día en que transcurría el encuentro en Pontevedra, Francisco visitaba en Roma a siete sacerdotes y sus respectivas familias... El pedido se empieza a concretizar: el pastor sale a buscar a sus ovejas, el padre va al encuentro de sus hijos (hermanos).

Lo vivido ese fin de semana fue muy intenso para todos los que participamos. Cada historia de vida tocaba el corazón de los demás y nos hacía tener la emoción a flor de piel. Cada vida, cada historia tiene su riqueza y su diversidad. Muchos han dejado el ministerio por no ser compatible en el rito romano de la Iglesia Católica con el matrimonio, otros por otros tipos de crisis, como fuerte estrés por tareas excesivas, visiones confrontadas con las de sus superiores u otras cuestiones personales. Todos, sin embargo, coincidimos en que hemos dejado el ministerio pero no la vocación o, dicho de otra forma, hemos dejado el ministerio pero el ministerio no nos dejó a nosotros.

Cada uno ha continuado de alguna manera su sacerdocio, sea viviendo plenamente su vida familiar (algunas veces traspasada por fuertes dolores que hacen experimentar la Cruz, donde Cristo fue propiamente sacerdote), sea reintegrándose en alguna comunidad realizando ciertas tareas apostólicas según les eran encomendadas (grupos bíblicos, misiones, catequesis y hasta algunas celebraciones que un laico podría realizar), sea trabajando por los pobres o los derechos humanos, sea a través de artículos en revistas o subsidios litúrgicos, sea por la vía de la docencia, la psicología, la política o el ámbito de la salud...

Es cierto que no todos deseamos lo mismo en cuanto a poder ejercer nuevamente el ministerio. Unos lo harían con gusto si la Iglesia se los permitiera, otros lo pensarían, algunos querrían pedir autorización para casos puntuales, otros, tal vez los menos, ya no lo harían.

Están los que anhelan consagrar el Cuerpo y Sangre de Cristo y casi que extienden la mano en ese momento de la Misa, otros extrañan confesar, prestarle los oídos y el corazón a la gente y brindarles el perdón de Dios. Cada uno, de acuerdo a lo que vivenció de manera especial en su ejercicio del ministerio.

En algunas diócesis existen hace tiempo reuniones de estos sacerdotes. En alguna, el Obispo los acompaña de cerca y les recuerda que no son "ex sacerdotes" sino, sacerdotes. Sacerdotes para siempre porque teológicamente sabemos que el sacramento imprime carácter y vivencialmente así lo experimentamos. Aún reconociendo que no hemos podido cumplir una promesa que hicimos y sin querer parecer soberbio, hubo quien expresó que en lugar de creernos en grave falta (como muchas veces se nos hizo sentir) probablemente debamos sentirnos elegidos para mostrar con humildad que es posible vivir y ejercer el ministerio también estando casados. Tal vez seamos un signo profético. Y en verdad, hemos coincidido y adherido a esa reflexión.

Por eso, no queremos simplemente pedirle algo a la Iglesia, más bien estamos dispuestos a preguntarle a Dios qué nos pide Él, a nosotros en primer lugar y después a aquellos que en la Iglesia pueden tomar decisiones. ¿Qué quiere Jesús de nosotros? ¿Qué quiere que haga la Iglesia con nuestra realidad?

Que el Señor complete y perfeccione la obra que ha comenzado en nosotros (cf. Flp.1,6 y ritual de la Ordenación).