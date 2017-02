Pasquines contra Francisco, el Papa que atemoriza a los poderosos

(Guillermo Martín Rodríguez, corresponsal en Roma).- Lo ocurrido en la noche de viernes a sábado (3 al 4 de febrero de 2017) con la aparición de pasquines con el busto del Papa en las calles céntricas de Roma, con frases escritas en dialecto romano, lo considero de muy mal gusto y de peor augurio. Ha sido realizado con exquisitos dejes que que comportan la ejecución de acciones de delincuencia, muy preparadas, pensadas y realizadas con premeditación y alevosía, con la mejor intención de hacer daño, mucho daño. No ha faltado el dardo de la calumnia y la maledicencia. Todo lo que se diga de este acto en cuanto a execrabilidad y felonía, es poco.

Vale la pena destacar el hecho de que las frases que acompañan la foto del Papa están escritas en dialecto romano, aunque no muy conseguido ni muy completo. Se reducen a dos palabras al principio y a la frase final. El texto reza así: "A Francé, hai commissariato Congregazioni, rimosso sacerdoti, decapitato l'Ordine di Malta e i Francescani dell'Immacolata, ignorato Cardinali... Ma n'do sta la tua misericordia?". (Traducción: "¡Eh, Francisco! Has puesto bajo la vigilancia de un comisario Congregaciones, has removido sacerdotes, decapitado a la Orden de Malta y a los Franciscanos de la Inmaculada, ignorado a Cardenales.... ¿Pero dónde está tu misericordia?)

Los dos subrayados en el texto italiano indican las palabras en romanesco. El resto en italiano corriente. No es fácil escribirlo para los que de ordinario no usan el dialecto, y son la mayoría de los romanos. Basta echar una mirada a los magníficos sonetos de Giuseppe Gioachino Belli, que escribió 2.279 en romanesco, para constatar que para escribir y hablar en el dialecto romano se necesita conocerlo y practicarlo diariamente, como una lengua cualquiera.

Este desfase italiano-romanesco, en el escrito panfletario me induce a pensar que quienes lo han redactado y escrito ha sido gente de clase media alta. El pueblo de Transtíber, conoce el dialecto muy bien y lo hubiera escrito todo en su modo de expresarse cotidiano, como sucede a menudo cuando hacen publicidad sobre productos artesanales o de otro tipo para venderlos en el Mercado de Porta Portese.

He de decir que este dialecto es muy simpático y da gusto escucharlo. Es armónico y muy agradable al oído. Esto me lleva a concluir que los dolidos por la predicación de Francisco, no conocen el romanesco, ignoran los decires normales de la gente del pueblo, de los barrios de Transtíber y de los mercados, del Campo dei Fiori y de Plaza del Popolo y de la zona del Coliseo.

Esta es más bien obra de los poderosos, pues la pobre gente, como dicen por aquí, ven en el Papa actual un defensor inquebrantable, decidido a desenmascarar injusticias, corrupciones y esclavitudes de todo tipo. Ven una persona que se parte en cuatro para ayudar al mayor número de gente posible. Es un comportamiento paterno y amoroso el suyo. Se considera uno más y no una persona excepcional que sobresale de los demás. Es Padre no Rey. A nadie le viene a la mente identificarlo con el famoso "Papa Rey", de siglos pasados.

Pues bien lo sucedido en Roma, en la oscuridad de la noche del pasado viernas es algo que ocurrió con fuerte intensidad y a menudo en el siglo XVI; y no faltaban incluso antecedentes ya en los primeros siglos del Imperio romano y durante la Edad Media. Es una característica típica de Roma. Un modo anónimo de polemizar y protestar contra los poderosos y ricos patronos. Lo usaba la gente en situaciones críticas. Pedían ayuda a las que ellos denominaban estatuas hablantes, pues la de Pasquino no era la única. Los coletazos finales se producen en el papado del Pío IX, en el siglo XIX.

Es una forma fuerte de protesta, provocando, en no pocas ocasiones, graves consecuencias, incluso de tipo cruento, como sublevaciones, persecuciones, prisiones, condenas a muerte, torturas para descubrir a los culpables e instigadores de tamaños desacatos a la autoridad constituida (léase: Papa y Cardenales fundamentalmente).

Como se sabe, gran parte de la zona central del territorio itálico pertenecía al papado. Roma, la ciudad más importante de Italia y de la cristiandad, sede del Sumo Pontífice, era en lo religioso -y sigue siéndolo- la sede de la catolicidad, el centro del ctistianismo, el solio de Pedro. Era al mismo tiempo -ya no lo es desde la época de Pío IX- sede de la admistración territorial, política y religiosa del Estado Pontificio. Pero Roma sigue siendo "caput mundi" (la cabeza del mundo) Se entiende del mundo católico, con todo lo que ello significa en orden a la vida espiritual y moral, doctrinal, religiosa y comportamental del fiel católico.



En Siglos pasados era la plebe, aplastada y esclavizada por leyes intolerables y contribuciones exageradas e injustas, la que se sublevaba y protestaba contra cardenales y contra el que denominaban el Papa Rey. Se considera el último papa Rey de los efímeros dominios pontificios a Pío IX (1792-1878). Fue beatificado por Juan Pablo II, el 3 de septiembre del año 2000. Como es más que claro, no todos los Papas del pasado, más bien una exigua minoría merecieron esos o semejantes pasquines, con exigencias popùlares, y ofensivos denuestos. Usaban, para dar a conocer sus arrastradas vidas, a las Estatuas Parlantes, en especial la de Pascuino.

Dichas protestas se hacían visibles colgando cartelones en la estatua de Pasquino escritos en dialecto romano, que era la lengua en la que se comunicaban ellos entonces. Pasquino, en español, se escribe igual y se pronuncia a la española ‘Pasquino'. En italiano se pronuncia ‘Pascuino'. De ahi deriva el vocablo que da nombre a los papeles propagandísticos y de protesta: "Pasquín - Pasquines". Pero veamos brevemente, y con esto damos fin a la exposición a los orígenes de esta plurisecular costumbre de las pasquinadas (pasquinate en italiano), quién es Pasquino.

El Diccionario de la Lengua Española (DRAE) define la palabra Pasquín de la siguiente manera: «(Del italiano Pasquino, nombre de una estatua en Roma, en la cual solían fijarse los libelos o escritos satíricos). Escrito anónimo que se fija en sitio público, con expresiones satíricas contra el gobierno o contra una persona particular o corporación determinada». En el mismo sentido define los vocablos derivados pasquinada, y pasquinar.

No se trata de un personaje conocido ni famoso al que sostenga una historia escrita y documentada. Se trata simplemente de la más conocida de las de las conocidas como estatuas parlantes de Roma. Se convirtió en figura característica de la ciudad durante el siglo XVI, debido a que surgió la costumbre de colocar en ella escritos críticos y satíricos, a menudo en verso, dirigidos contra personajes públicos importantes como cardenales y pontífices.

La estatua es en realidad un fragmento de una obra helenística, probablemente del siglo III a. C. Representa casi con seguridad a un guerrero heleno. Algunos dicen que representa a Menelao sosteniendo el cuerpo de Patroclo moribundo. Otros estudiosos dicen que representa a Áyax sosteniendo el cuerpo de Aquiles, o bien a Hércules luchando contra los centauros. La estatua yació durante años en una callejuela medieval, hasta que en 1501 fue colocada en el lugar que ocupa en la actualidad, dando su nombre a la plaza, plaza de Pasquino, no lejos de Piazza Navona.

Hoy no podemos afirmar que los que protestan contra el Papa Francisco a través de esos pasquines, sean los pobres, los inmigrantes, los refugiados, los esclavizados según las múltiples y sofisticadas formas de esclavitud. Es el Papa, la Iglesia, quien los defiende. Hoy, en cambio, quien se ha sublevado, por lo que se deduce de ese gesto tan bien montado y preparado, que supone gastos no escasos, la clase media alta y los ricos, que ven en peligro sus ganancias en el tráfico de armas, drogas, en la explotación de trabajadores y tantas otras fuentes de medro y de multimillonarias ganancias.

La predicación de Papa Francisco es insistente en una constante fustigación del dinero y de los enormes lucros que desangran a la pobre gente, y de las injusticias de que son objeto. En el pasado diversos Papas actuaron más como Papa Rey, con autoridad territorial, real y política, que como Padre de los pobres y necesitados, de los humildes y explotados. Hoy vemos que Francisco actúa com Padre de los pobres, de los desaheredados, de los niños, de los jhóvenes, de los anciamos, de los extranjeros que llegan a nuestras ciudades y llenan calles y plazas. Es Padre y amigoi. No busca popularidad. Da amor y reparte sonrisas...ñ

Las críticas, de carácter anónimo, resumen las posturas de los sectores conservadores que en los últimos meses cuestionaron la falta de respuesta de Francisco a un grupo de cardenales que criticaron la exhortación apostólica de abril de 2016 Amoris Laetitia (La alegría del amor) en la que el obispo de Roma planteó una apertura hacia los divorciados vueltos a casar.

Además, entre las críticas aparece la decisión del Pontífice de "intervenir" la Soberana Orden de Malta, para la que designó como Delegado Pontificio al número dos de la Secretaría de Estado del Vaticano, Angelo Becciu.

Según una encuesta del instituto Demópolis, de diciembre pasado, el Papa Francisco es la figura con mejor imagen de toda Italia, donde un 85% de personas expresó su "confianza" en el Pontífice.

Por otro lado, dado que el mensaje pontificio puede parecer machacón y repetitivo. Veamos algunos pasajes de sus discursos e intervenciones en diversos actos públicos:

"El capitalismo conoce la filantropía, no la comunión. Es muy sencillo donar una parte de las ganancias sin abrazar y tocar a las personas que reciben esas migas".

El pasado 4 de febrero recibió en Audiencia a los participantes en el Encuentro Economía de Comunión, promovido por el Movimiento de los Focolarinos sobre el tema:«La evasión fiscal viola la ley de la ayuda reecíproca». En su discurso a los presentes, el Papa puso de relieve que "Es necesario derrotar la idolatría del dinero, así como a quien la alimenta, es decir, la economia centrada sólo en el provecho".

Ha advertido que, sobre todo, es necesario evitar hacer del dinero un ídolo." El dinero -ha insistido- es imnportante, sobre todo cuando no lo hay y de éI depende el alimentro, la escuela, el futuro de los hijos. Pero se convierte en ídolo cuando se vuelve un objetivo a conseguir".

"Cuando el capitalismo hace de la búsqueda del provecho, sigue diciendo Papa Francisco, el único objetivo, corre el riesgo de convertirse en una estructura idolátrica, una forma de culto. La 'diosa fortuna' es cada vez más la nueva divinidad de un cierto tipo de finanza y de todo el sistema del azar que está destruyendo millones de familias en el mundo, y al que vosotros, justamente, os oponéis tenazmente. Este culto idolátrico es un paliativo de la vida eterna. Los diversos productos (los coches. Los teléfonos...) envejecen y se consuman, pero si tengo dinero o crédito puedo comprar inmediatamente otros. creyendo que con ello venzo a la muerte".

"He aquí por qué, ha añadido el Papa, es de gran valor ético y espiritual" la opción de poner las ganancias en común". Y ha añadido: "La mejor manera y más concreta para no convertir el dinero en un ídolo es compartirlo con los demás, sobre todo con los pobres. Recordemos siempre que no se puede servir a dos señores, dos patrones, y que el diablo nos entra por los bolsillos".

"La economía de comunión tendrá futuro si la repartís entre todos y no quede solamente dentro de vuestra casa. Dadla a todos, en primer lugar a los pobres y a los jóvenes, que son los que más lo necesitan, porque el dinero no salva si no va acompañado por el don de la persona"-

"El capitalismo conoce la filantropía, no la comunión. Es sencillo dar una parte de las ganancias, sin abrazar ni tocar a las personas que reciben aquellas ‘migajas'. En cambio, incluso cinco panes y dos peces pueden saciar el hambre de multitudes si son el compartimiento de toda nuestra vida. En la lógica del Evangelio si no se dona todo nunca se dona bastante".

Este es el Papa Francisco. Ha venido a servir, no a ser servido. ¿Cómo es posible confundir, si no es con mala intención y con diabólica malicia, un hombre de Dios como él, con un déspota, un dictador un embaucador y un buscador de popularidad?

Todos lo vemos y así lo percibimos: Actúa como Padre de los pobres, marginados, inmigrantes, refugiados... y no como como terca y dictatorial autoridad sociopolítica.

Esta forma de hacer de Francisco, atemoriza a los poderosos; temen perder su influjo en la sociedad y perder las enormes riquezas que están acumulando a costa de explotar a los débiles, a los pobres y a una clase media que está descubriendo la pobreza a través de su rostro más cruel y duro. El rico se enriquece más cada día y el pobre más se empobrece: solidaridad, misericordia, justicia, acogida y amor son los resortes de Francisco, y sus caballos de batalla.

Se ha alzado suavemente pero con energia, la voz del Vicario del Papa para la Diócesis de Roma Cardenal Agostino Vallini y la del jesuita P. Antonio Spadaro, director de la revista de los jesuitas "Civiltà Cattolica".

El Papa no ha hecho alusión alguna a estos eventos. No obstante se puede entrever, pero por pura elucubración por mi parte, cuando en el Ángelus del domingo 5 de febrero pronunció la palabra "maledicencia". Veamos el contexto citando sus propias palabras:

"La sal es un elemento que, mientras da sabor, preserva la comida de alteraciones y de la corrupción -¡en tiempos de Jesús no había frigoriferos!- Por tanto, la misión de los cristianos en la sociedad es la de dar "sabor" a la vida con la fe y el amor que Cristo nos ha donado, y al mismo tiempo mantener lejanos a los gérmenes contaminantes del egoísmo, de la envidia, de la maledicencia, ete. Estos gérmenes carcomen el tejido de nuestras comunidades, que, en cambio, deben resplandecer como lugares de acogida, solidaridad y reconciliación.

Este es el Papa Francisco, que cuando reza el Ángelus los domingos nos saluda con un ¡¡Buenos días!! Y cuando termina nos desea una buena comida. Y al final dice en forma de súplica: ¡¡Por favor, no os olvidéis de rezar por mí!!

Por otra parte, informa Efe, algunos obispos, cardenales y prelados han recibido por correo electrónico una copia falsa de una portada del periódico del Vaticano, "L'Osservatore Romano", con críticas hacia el papa Francisco, informó hoy "Il Messaggero".

En la portada aparece una fotografía del papa bajo el título "¡Ha respondido!", en alusión a las dudas doctrinales que cuatro cardenales expresaron al pontífice sobre su exhortación apostólica "Amoris Laetitia".

Estos purpurados, Carlo Caffarra, Joachim Meisner, Raymond Burke y Walter Brandmueller, apuntaron a Jorge Bergoglio en septiembre algunas supuestas contradicciones doctrinales pero al parecer no obtuvieron respuesta.

En la copia falsificada y sarcástica de "L'Osservatore Romano", el papa "responde" a cada pregunta de forma ambigua, comenzando sus explicaciones con un "sí y no".

El correo electrónico con la portada era anónimo y se produce una semana después de que Roma amaneciera con decenas de carteles con críticas hacia el pontífice argentino y hacia alguna de las acciones que ha emprendido, como la dimisión del gran maestro de la Orden de Malta.

Los medios locales atribuyen estas acciones a la corriente de oposición al papa argentino dentro de la propia Iglesia y el periódico "Il Messaggero", encargado de difundir la portada, titula directamente asegurando que "regresa el frente anti-papa".