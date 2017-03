Oscuridades de la política profesional

(José Ignacio Calleja).- Me molesta que la mayoría de la gente se refiera a la política como una choricería y que lo haga sin complejos ni inquietud moral alguna. Me molesta que ni siquiera guarde la duda de "¿lo sé con certeza de este y de aquel? O, esta otra, ¿podría yo exponer sin reparo mi vida pública al público? Esto no disculpa nada en la corrupción política tan extendida, pero nos hace menos precipitados en las generalizaciones y en el juicio.

Las generalizaciones son la máxima expresión de la pereza intelectual en cualquier ámbito y una manera de peder la razón cuando se tiene. Lejos de mí los elitismo morales, pero a las cosas también hay que llamarlas por su nombre; si no ser políticamente correcto es objeto de alabanza en estos día, conseguirlo a golpe de simplezas es pereza pura y dura.

Hoy, por la pereza en el juicio ¡pereza intelectual cargada de intereses, claro está! se llega a Presidente de los Estados Unidos, pero ese discurso sigue siendo una injusticia contada con admirable simpleza para gente cansada de explicaciones que no mejoran su vida como espera, o que no acepta que mejore la de otros si ellos tienen que poner algo. No, con lo mío, tiene por máxima ético-social la mayoría de quienes votan y aspiran a gobernar sus sociedades.

Refugiados y migrantes que huyen de la guerra y del hambre, no, con lo mío. Algún tipo de renga de garantía de ingresos para la población del propio país que vive en el umbral de la pobreza o sin recursos mínimos, no, con lo mío. Educación y atención incondicional a los niños que pertenecen a esos grupos sociales, como ascensor imprescindible que los saque en el futuro del estatus heredado, no, con lo mío. No es extraño que alguien te interpele con claridad, no exenta de dureza, sobre por qué no resuelves estas "cosas" con "lo tuyo, en tu casa, con tu dinero".

Y no es menos extraño que quien te lo dice, además de ser un bruto moral y político, ignore las "ayudas públicas" que en su familia y trabajo recibe, y que sin embargo considera "derecho adquirido y suyas". Me harto de hacer este examen de conciencia entre la gente que conozco y no faltan, aquí y allá, en derechos sociales, en desgravaciones, en ayudas directas, en créditos blandos, en subvenciones... lo que ni ellos mismos recuerdan. Y me alegro, y más que quisiera reconocerles si fiscalmente todo funcionara con justicia contributiva y distributiva, pero el "no, con lo mío" sigue ahí como una ideología de la justicia social más exigida por los acomodados. No, con lo mío.

Volvamos ahora a la política como lugar de todas las sospechas de choricería estandarizada, sospecha que he dicho que considero injusta. No voy a contar nada nuevo pero sí voy a mostrar la supina ignorancia que tenemos, yo también, sobre algo que de verdad importa y sobre lo que necesitamos hacer luz; más aún, sobre lo que ha tiempo la política tenía que habernos mostrado transparente y, sobre todo, corregido.

Por ejemplo, es un lugar común que Patxi López, tras su paso de siete meses por la presidencia del Congreso de los Diputados, recibe una compensación económica de muchos miles de euros y una pensión vitalicia, en su momento, de muchos más miles de euros. ¿Esto es cierto o no? Y, en relación, a su condición de exlehendakari, ¿mantiene algún tipo de ventaja económica o no? Y si lo es, y ha recibido esa compensación y esa pensión, en su momento, ¿a cuento de qué puede dar lección alguna para la regeneración social de la democracia española y pretender presidirla?

Y este ejemplo no es más que uno que representa todo lo que la política tiene que aclarar sobre los derechos que confiere a sus protagonistas, cuando éstos dejan los cargos y cuando se jubilan.

Si como sabemos, por el camino de las puertas giratorias, muchos salen de alta política y entran en la empresa pública y privada como consejeros pagados a precio de oro, y suman compensaciones, derechos de jubilación y nuevos megasueldos en encargos que les vienen "por ser vos quien sois", esto es una vergüenza en lo que afecta a lo público; y otra, en cuanto a lo privado; y no sé cómo se atreven a dar una opinión sobre lo que requiere la crisis social de su país, dicha desde esos púlpitos feudales.

Cuando se cobra tanto, al salir de la política, se cobra para callar. Por extensión, la clase dirigente de tantos grupos privados que se compensa sin límite económico en su actividad profesional, debería entender que el silencio moral y social va el haber de sus rentas. Y sin embargo no hay junta de accionista donde el gran jefe no diga lo que otros tienen que hacer.

Hay rentas, salarios y beneficios tan altos al salir de la política, y en la empresa privada, que conllevan necesariamente el deber de callar los consejos que otros muy abajo, pero muy abajo y con casi nada, tendrán que practicar.

He dicho Patxi López por ser alguien que sigue en la política con pretensiones para el futuro, y se cuentan de él esas cosas que pregunto. Pero lo mismo pienso de Aznar, González, ¿Ardanza?, y toda la clase política que primero estuvo en el poder, después pasó a la empresa para vender experiencia y contactos, y enriquecida, nos alecciona sobre lo divino y humano en eficiencia social.

Y lo pienso, de banqueros fracasados (Bankia, Cajas, Popular...) que marchan a casa con la cuenta corriente que les estalla en la conciencia y en la cara, aunque sea legal; y lo pienso de muchos nombres de la gran empresa, cuyo éxito contable en lo que gestionan es tan claro, como poco público el modo y la justicia social de las reglas de juego en que los mercados de su sector se mueven.

Todo son preguntas, no tengo conocimiento estricto de cada caso, y por eso mismo, que reclamo de la política (y de la empresa privada) que aclare muy bien todos los supuestos que, como derechos, se concede a sí misma; que podamos conocerlos punto por punto, y, desde luego, que renuncie a aquellos ¡creo que bastantes! que se reserva en su reglamento interno y que la hacen tan odiosa cuando los conserva en la salida. Los vemos como privilegios, tienen la palabra.