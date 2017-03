Un òmnibus chocante...

(J. Ramón Fdez. de la Cigoña).-Os meninos têm pênis e as meninas vagina. Que não te enganem! É isso que esse ônibus divulga. Por quê?

O ônibus 'chocante' estacionou bem em frente de uma escola municipal, e logo depois foi interceptado pela polícia, acusando-o de homofobia...

Essa propaganda, de um grupo "ultra" em Madri e em outras cidades grandes de Espanha, é resposta à publicidade oficial do governo que divulgou publicamente que há meninos com vagina, e meninas com pênis... pensando facilitar mais a integração dos que tem uma orientação sexual diferenciada.

Nesta sociedade líquida, onde tudo é possível, cada um tem direito a divulgar o que quer e como quer. Mas, atenção, algumas propagandas podem ser criminosas...

Eu acho que numa sociedade democrática e numa Igreja conforme ao evangelho devemos acolher cada pessoa como ela deseja ser acolhida e reconhecida. E todos precisamos melhorar muito, para não impor rigidamente nosso próprio modo de pensar.

Um ônibus pode também construir muros entre as pessoas, e não pontes entre elas......

E eu pergunto:

1. O ônibus tem direito de circular com essa propaganda?

2. As crianças "trans" tem direito de ser como elas desejam viver?

Qual a sua opinião?

