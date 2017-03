Cuatro años del Papa "flautista de Hamelín": la profecía cumplida del cardenal McCarrick

(Cameron Doody).- "La gente encontrará en Francisco un cierto carisma que les recordará lo que es el amor de Dios". Esta profecía la hizo el cardenal McCarrick solo seis meses después de la elección del Papa actual. Algunos le dieron al flamante pontífice cuatro años para reformar la Iglesia, pero el emérito de Washington supo que no tardaría tanto.

"Caminará por el escenario del mundo y la gente lo seguirá. Encontrarán en él lo que encontraron en el flautista de Hamelín", dijo uno de los purpurados de habla inglesa que mejor conocía a Jorge Mario Bergoglio.

"Soy muy parcial, soy muy partidario: creo que este es un hombre extraordinario, el que Dios nos ha dado como Papa. Doy gracias cada día al Señor por este Santo Padre". En una charla que dio en la Universidad de Villanova en Filadelfia en octubre de 2013, McCarrick, arzobispo emérito de Washington, ensalzó así la figura del Papa Bergoglio, y le calificó como "un hombre fuerte, un hombre sabio, pero más que nada un hombre realmente bueno: un hombre que entiende a la gente, que entiende el bien y el mal, la debilidad y la fuerza". "El Señor nos dio el mejor que pudo encontrar", declaró McCarrick en aquel momento. "Jorge Bergoglio es alguien muy especial".

McCarrick y Bergoglio se conocieron cuando ambos fueron nombrados cardenales en el consistorio de 2001. Por sus intereses en común en las cuestiones de justicia social entablaron una estrecha amistad que solo fue creciendo a causa de esa proximidad en el orden de precedencia que les acercaba cada vez que se veían en Roma. Por sus esfuerzos, también, de orientar al cardenal Rubiano de Bogotá, que siempre andaba un tanto despistado en las procesiones del Vaticano, por lo que reveló McCarrick en su charla en Villanova.

El arzobispo emérito de Washington acabaría visitando a su amigo Bergoglio en Buenos Aires tras el paso de varios años, tal y como reveló el propio McCarrick en otra ocasión en 2013. Lo que más le sorprendió de esta visita, como recordó en una charla en la Universidad de Georgetown en ese mismo año, fue que el entonces arzobispo de Buenos Aires le recogiera personalmente del aeropuerto, e insistió en llevar él mismo las maletas de su huésped.

"Pasamos por todos los sitios importantes, ¿pero me contó algo acerca de ellos? No", dijo McCarrick. "La única cosa que le oí decir fue, "Debajo de este puente es la peor favela de la ciudad. Intento visitarla a menudo"".

La amistad entre ambos siguió incluso después de la jubilación de McCarrick en 2006, momento en que éste se fue a vivir a la casa de una comunidad de religiosos argentinos en Washington. La sintonía que fueron desarrollando queda retratada de forma conmovedora en una anécdota que contó el cardenal americano en Villanova, episodios que se remonta a la misma noche de la instalación de nuevo Papa:

Me puse muy enfermo en Roma; todos pensaban que me había muerto. Se me estaba ralentizando el corazón... pero me recuperé. Aquella noche cuando regresé al Seminario donde me alojaba tuve una llamada del Papa. Me dijo que no estaba en su misa [de instalación]. Tomó la molestia de llamarme. Me sentí muy honrado, y al final de la conversación le dije, "Santo Padre, supongo que el Señor aún tiene trabajo para mí". Hubo una pausa, y él dijo: "Bueno, puede ser, pero por otro lado quizás el diablo aún no tenía preparado tu alojamiento".