Es bueno que cada uno aprenda a ser bien de su tiempo

(Xaquín Campo Freire).- La vida es evolutiva. Cada época tiene una manera propia de ser para esa etapa. Voy a entrar en esa decena en la que mayoritariamente toca ya recoger de este mundo. (Basta con llevar cuenta de la media de las edades en las esquelas de los periódicos).

Qohélet, el sabio del Eclesiastés 3, 1-2, dice: "Todo tiene su momento. Y cada cosa bajo el cielo tiene su tiempo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado". Andar fuera de tiempo es un drama e incluso un fracaso. Por veces un gran ridículo.

Admiro al Padre Baltasar Gracián, "El arte de la prudencia. Cómo andar por el camino del éxito". Voy a citar con su número alguno de sus pensamientos y aforismos. Hay ahí una gran sabiduría. Irá de por medio algún comentario mío. Ya desearía para mí saber ser a diario bien de mi tiempo.

"No aguardes a ser un sol que se pone. Es un proceder de máxima prudencia saber dejar las cosas antes de que ellas nos dejen a nosotros. Incluso en la misma muerte hay que saber acertar. Se deben evitar los ocasos para no reventar con los desaires. El prudente jubila su caballo de carreras a tiempo, aun cuando está en el triunfo. Y no lo humilla obligándolo a caer ya derrengado en la misma prueba". "Hay que saber romper el espejo a tiempo, cuando aún proyecta una imagen de ti con vida y belleza y no reflejando ya los despojos por querer agotar el ciclo vital". (Núm. 110).

Por veces en la paella colocan algún limón ya estrujado. No sé por qué se me vienen a la mente personas enfermas, agotadas, vendidas o maltratadas que se les obliga, ya totalmente exprimidos, a dejar aún la piel hasta el final más final. Jubilaciones a los setenta años, dicen nuestros políticos.

Ver a ancianas/os, que ya mal pueden consigo, cómo se les trata exigiéndoles, riñéndoles y ridiculizándolos con juicios inmisericordes. Obligados a servir y sin fallos incluso al final cuando ya su juicio no coordina y su memoria ya no graba, porque su cerebro se ha gastado, eso no es humano.

¡Cuánto dolor he visto en aquel rostro humillado!:

- ¡Ya no riges, viejo! ¡No sé cuándo te enterarás de que ya estás demás aquí y haces mal efecto para la empresa! ¡Vete ya! - Abusas de mí ahora porque me ves abatido y ya no me responden ni la cabeza ni las fuerzas. Cuando te ayudé a salir adelante en la vida, ¿recuerdas?, porque yo era un punto importante en la institución, no me hablabas así. Luego, mientras mi pensión os tuvo cuenta, no te atrevías a levantar la voz.

Esto, de diversas formas, lo repetimos casi todos y frecuentemente con todo ser en debilidad. Lo hace el sistema y lo hacen los políticos. Y lo hacemos toda la sociedad. Las iglesias también. Nadie es inocente.

En el mundo religioso hay una gran penuria de personal. Curas y religiosas conduciendo vehículos sin apenas ver y muchas otras cosas. Ancianas cuidando de nuestros templos en tiempos de gran crisis, etc. Y cuanta burla y desprecio por parte de todos nosotros cuando vamos de visita y nos cuentan sus historias. Los desprecios llegan también desde los que mandan. Tantas veces en forma de burla porque dicen mal algunas palabras del argot litúrgico o del arte que oyeron de nosotros "los listos". "Es que la pobre no tiene letras, ¡sabes!". Sí. Lo sé de primera mano, amigo. Yo ya soy viejo.

Fui testigo de una sucesión por jubilación de alguien que estaba al público. Era una honorabilísima persona. El señor que llegó para el relevo sensato no era. Aquel "arrasador" no era bien de su tiempo. Por suerte, ya no está en ese cargo y su labor fue bien efímera, por ser suave con él.

"Salir con buen pie". "Atención a los finales: Hay que poner más cuidado en un final feliz que en una aplaudida entrada. Es habitual que los afortunados tengan comienzos muy favorables y finales bien trágicos". (Núm. 59).

"Saber retirarse cuando aún se está ganando". (Núm. 38). "Las cualidades personales deben superar a los deberes del cargo y no al revés. Demostrar que la persona es superior. El emperador Augusto tenía más estima en ser un gran hombre que en ser príncipe". (Núm. 292). Por eso, cuando le supera el oficio, es abusar de la persona.

"Saber retirarse". "Para ser prudente no llega con no ser entrometido. Hay que procurar que no te entrometan". (Núm. 33). Siempre es más cómodo el seguir arrastrando y reproducir las soluciones hacia atrás. "Tapar agujeros". Salir del paso. Hiperresponsabilizar a un anciano o anciana. Lo que le toque sufrir a él/ella no nos quitará el sueño. Unas palmaditas y todo arreglado: ¿Qué sería de mi sin tu ayuda? (Ni siquiera de usted). Pero como falle, ya nos permitiremos echárselo bien a la cara. ¿Y de dinero? Ni hablar. ¡No están los tiempos! ¡Hay que ahorrar!

La persona tiene derecho a retirarse con dignidad después de haber servido con honradez largos años de la vida. Para eso hay que aprender y saber ser asertivo. Hace falta saber decir: ¡Ahora ya no! ¡Yo ya no sigo! Eso es un favor para todos.

Qué fácil es tachar de egoísmo y culpabilizar cuando de lo que se trata casi siempre es de salir del paso con una solución cómoda para el que manda y arreglar con parches problemas que son estructurales. ¿Cuántos ancianos, cuántos sacerdotes, cuántas religiosas, cuántos laicos, cuántos padres y madres de familia, cuántos ancianos de nuestra aldeas o suburbios sobrepasados en sus fuerzas y con derecho a descansar ya, se les exprime hasta el día antes de enfermar o morir? Si hay crisis o falta de vocaciones o de personal no será por culpa de ellos/ellas cuando ya han entregado toda su vida. ¿Por qué gastáis en lo que no alimenta? Mis planes no son vuestros planes ni mis caminos son vuestros caminos, dice Isaías 55, 2 y 8.

Retrasar la búsqueda de soluciones verdaderas y valientes es prolongar y multiplicar los problemas. Eso arguye falta de capacidad y seriedad en los gobernantes. O que hay intereses menos claros. ¿Equivale muchas veces a hablar de corrupción de personas y de grupos o entidades? ¿Incluso en el Estado? ¿Y en la Iglesia? La respuesta la dejo para cada circunstancia.

¿Por qué el Papa Francisco tiene tanta oposición o incluso detractores? Para grandes épocas hacen falta grandes dirigentes. Él está intentando serlo. Los de las poltronas, no.

Toda persona tiene derecho a decidir sobre cualquiera práctica o determinación que tengan relación con su vida. En bioética se habla mucho del principio de autonomía: la capacidad de la persona para autogobernarse, de elegir libremente. El principio de autonomía requiere del profesional y de los demás el respetar los valores y opciones personales de cada individuo en aquellas decisiones básicas que le alcanzan. Principalmente cuando ya no se puede defender o valerse en plenitud.

Claro que las resoluciones hay que saber tomarlas a tiempo y "con sentido". Cuando aún podemos gobernar y gobernarnos. Cuando tenemos fuerza propia y capacidades físicas, emocionales, mentales, relacionales y con buena lucidez espiritual. También el miedo es muy mal compañero.

El último sínodo diocesano de Mondoñedo, (1961), números 39 y 272, ordena que todos los sacerdotes hagan testamento y, llegado el momento, que se pueda encontrar fácilmente. Esta medida de sabia prudencia vale para todos. ¡Qué importante es saber disponer a tiempo del destino de uno mismo y de las cosas propias, cuando aún rige bien nuestra persona! Cuando aún tengo voz propia. Luego ya vendrán intereses, discusiones, porfías, broncas, competencias, tensiones, luchas y riñas. Por parte de todos. Y, por veces, serán sin pudor y en la propia presencia. Pero entonces te devoran. Ya no tienes fuerza. Ya no eres ni tú.

Eclesiastés 2,21: "Que el hombre trabaje con sabiduría, con ciencia y rectitud, y ver que todo tu esfuerzo va a ir a las manos de quien nunca te lo mereció ni te ayudó en el trabajo, también esto es orgullo, vanidad, grande mal y caza de viento". (Mαταιότης ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότης).

"No estar nunca solo y menos en los asuntos arriesgados". "Ni pretender de los amigos más de lo que ellos te pueden dar". (Núm. 258).

"Un cierto grado de distancia y soledad también pueden ser constructivas". "Aprender a utilizar la ausencia para ganar en respeto y estima". "Las cualidades pierden lustre con la familiaridad".

Y mientras sea posible, importa mucho esforzarse en valerse por sí mismo. "La libertad es más preciosa que las dádivas. Ya que se pierde con ellas". (Núm. 286). No dejarse engañar. No es igual amistad, cariño, gratitud que palabras huecas. "El engaño entra habitualmente por los oídos, por las lisonjas. Pero sale por los ojos". (Núm. 282). Serán lágrimas de impotencia, rabia y frustración: No lo esperaba de ti, de vosotros. Que engañado/a me teníais. Ya es tarde.

Algunos ven en Qohélet, el sabio, un pesimista existencial. ¿Y no será lo suyo más bien un análisis sano y realista para una cura holística de la persona?

En este sentido Garuady decía: Nacemos muy dependientes. El niño sufre mucho porque se prende de todo cuanto ve. Aún no sabe ser libre. Llora porque quiere llevar consigo todo el supermercado. Todo le gusta y aún no aprendió a renunciar. A medida que vamos creciendo también vamos dejando lo accidental, lo prescindible, lo no necesario, lo imposible, lo nocivo, para centrarnos cada vez más en lo esencial. De tal manera, decía él, que al avanzar en edad adquirimos juventud. Entonces ya podemos ser más libres y desprendidos. Si somos bien de cada tiempo.

Frente a todo esto, la senda que la psicología humanista nos indica será siempre la del optimismo vital en un proceso educativo-liberador. Esa también es la utopía evangélica de Jesús de Nazaret. En el centro el reino de Dios y su justicia. El resto fluye por coherencia. Hacen falta profetas y minorías abrahámicas de las que nos hablaba Hélder Cámara. Comunidades de vida.

Qué cosa tan buena cuando cada uno sabemos ser bien del propio tiempo.