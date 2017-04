¿Es el Papa católico? Lecciones del inglés

(Eamon Sweeney).- El éxito mundial de la lengua inglesa, a pesar de la imposible pronunciación y de la gramática tortuosa, se debe en gran parte a la facilidad con la que puede adaptarse a las cambiantes realidades del mundo y dejar que viejas palabras y frases rápidamente adopten nuevos significados.

Uno puede "acuñar una frase" ("coin a phrase") en cualquier momento, y si es que tiene valor, enseguida circulará por tertulias y sobremesas. "Is the Pope a Catholic?" fue acuñado hace años en los Estados Unidos, probablemente por un judío castizo de Nueva York. Ciertamente surgió en ambientes no-católicos que tenían pocas noticias ciertas sobre las creencias de sus co-ciudadanos católicos más allá de que el Papa era definitivamente un católico.

En primer lugar Is the Pope a Catholic? es una pregunta retórica. Encierre un petitio principii. La conclusión se contiene en la premisa. Por supuesto el Papa es católico.

Is the Pope a Catholic? La implícita respuesta es un Yes! rotundo. Y así lo entendió el acuñador, aun siendo no-católico él.

Hace poco en el mundo de habla inglesa, posiblemente en la misma Nueva York, algunos vieron la conveniencia de alterar el significado de Is the Pope a Catholic? de manera ingeniosa y digna de los 'Mad Men' de Madison Avenue.

No tenían necesidad de cambiar ni una letra de la ya acuñada frase. Les bastaba subvertir el sentido retorico y hacer la pregunta referirse al actual Papa y, voilà, un slogan utilísimo es lanzado en un intento de rebajar el imagen de Francisco en el foro público.

Hay otra frase acuñada que al estudiante de inglés le conviene aprender y que viene al caso.

Who do you think you are?

Entendido retóricamente, significa como: ¡No te pases, hombre! Tienes ideas por encima de ti mismo. Tratas de funcionar más allá de tu nivel.

Entendido literalmente es la respuesta adecuada a la pregunta actual Is the Pope a Catholic?

Who do you think you are, asking: Is the Pope (Francis) a Catholic?

¿Quién te crees tú para preguntar: ¿Es el Papa (Francisco) católico?

¿Crees que eres capaz de definir "católico"? Entonces, ¡piensas que eres tú el Papa!

Además, piensas que eres capaz de colocar al Papa (Francisco) más allá de "católico", cuando un católico es alguien que está abierto a que el Papa actual, sea quien sea, le enseñe lo que es "católico".

Who do you think you are?

Concluimos así la clase de hoy:

Si alguien pregunta: Is the Pope a Catholic?

La respuesta adecuada es: Who do you think you are?

Ahora, repite, por favor...

Is the Pope a Catholic?... -Who do you think you are?