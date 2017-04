Los obispos vascos siguen renegando de Pagola

(Faustino Vilabrille).- Sin duda somos muchos en España y de otros países los que conocemos a José Antonio Pagola, sobre todo por su excelente y muy interesante libro Jesús, Aproximación Histórica, que ayudó a muchas personas a conocer más de cerca a Jesucristo y su mensaje, así como a sacar conclusiones ante la realidad de nuestro tiempo.

En principio la oficialidad eclesiástica censuró el libro, pero sin éxito, porque a pesar de esa censura, todos lo leíamos igual; más tarde fue exculpado de tal censura porque la Congregación romana de Doctrina de la Fe se pronunció afirmando que la obra de Pagola no contiene ninguna doctrina herética contraria a la fe.

No obstante, ante la propuesta de nombrarlo Doctor Honoris causa de la Facultad de Teología de Vitoria, la reacción del Obispo Elizalde con otros dos del País Vasco, y algunos jerarcas más, fue nada menos que la siguiente:

"Después de consultar, según dijo, al Obispo de San Sebastián y al de Bilbao y a algún otro miembro de la jerarquía, expuso que el nombramiento del teólogo Pagola como Doctor Honoris Causa provocaría graves tensiones que no estaba dispuesto a asumir".

Estos obispos y algunos más que conocemos bien, "esperan a que se cierre el tiempo del Papa Francisco a fin de volver a la situación eclesial que le precedió".

Conclusión: el pueblo no merece ni tiene derecho a tener y soportar semejantes obispos, que realmente son indignos de serlo, que antes decían sí y nos hacían a todos decir sí a todo lo del Papa, y ahora no. No merecen ninguna credibilidad.

