Limpiar la Iglesia: privilegios repudiables eclesiásticos en Asturias

(Faustino Vilabrille).- ¿Será capaz el hermano Francisco de limpiar la Iglesia, no solo de los grandes escándalos económicos, éticos y morales que tanto dañan a su credibilidad, cada vez más en entredicho, sino también de corruptelas menores, que son indignas de todo ciudadano y más de un cristiano, y no digamos si es clérigo o incluso Arzobispo? O le ayudamos todos o no lo conseguirá.

El periódico elconfidencial.com (16-04-17) acaba de desvelar que dos sacerdotes de Oviedo y el propio Arzobispo tuvieron autorización de aparcamiento gratuito por toda la ciudad, e incluso uno de ellos autorizado a aparcar en sitios reservados a minusválidos. Copiamos literalmente:

"Llama la atención la presencia en el informe de varios religiosos. Es prominente Jesús Sanz Montes, arzobispo y máxima autoridad religiosa de Oviedo. Tuvo autorización para aparcar en cualquier sitio de la ciudad desde febrero de 2010 hasta noviembre de 2014.

Otro es Francisco Javier Suárez Fernández, párroco de la basílica de San Juan El Real y confesor personal de Agustín de Luis, al que le une una estrecha amistad. Suárez fue uno de los primeros en ir a visitarle a la cárcel, quizá como contrapartida por la ilustre concurrencia que el policía reunió el día de la primera misa del párroco en San Juan. Suárez poseía autorización para zonas peatonales y azules, y posteriormente se le extendió el permiso para las plazas de minusválidos. José Franco Baizán, capellán del Centro Asturiano, el club social más selecto de Oviedo, también disfrutó del aparcamiento gratuito".

"En teoría, según las ordenanzas, a este tipo de permisos solo deberían optar los cuerpos de seguridad, los vehículos de titularidad municipal o los de emergencias"..

Es claro que a esas categorías de permisos no pertenecen ninguna de esas tres personas eclesiásticas. ¡Qué bajo se cae a veces por una miseria!

Por algo Jesús de Nazaret decía: "el que es infiel en lo poco, también es infiel en lo mucho" (Lucas 16,10).

Lo cierto es que a través de la Iglesia hemos recibido el conocimiento y el mensaje de Jesús, pero un Jesús que estaba con el pueblo, al lado del pueblo, comprometido con el pueblo, muy lejos de las élites religiosas, económicas y políticas de su tiempo. Un Jesús que nos trasmitió su mensaje de salvación integral desde los pobres de Galilea: solo desde ellos se puede comprender toda la dimensión y trascendencia de su mensaje.

Por eso el Papa Francisco quiere una fe y teología hecha desde la realidad del pueblo, sobre todo desde la realidad del pueblo oprimido, no desde despachos, cátedras universitarias u homilías catedralicias. Quiere una teología que sea vida, espiritualidad y compromiso histórico para que todo ser humano "tenga vida y vida en abundancia", que para eso vino Jesús al mundo, porque así lo hizo El, encarnado en la misma vida de los oprimidos, marginados y esclavos de Galilea.

Si los eclesiásticos no dan ejemplo, tan siquiera de ciudadanía, ¿a quién se la van a pedir? Tanto que se opusieron a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, sin embargo parece que algunos les está haciendo buena falta.

