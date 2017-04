Egipto se lo juega todo a la carta del 'Baba Francis'

(J. M. Vidal, e.e. El Cairo).- Baba Francis (Papa Francisco, en árabe) es el as en la manga de Egipto y de su presidente Al Sisi. Tanto el país como su líder se lo juegan todo al órdago de la visita papal. El presente y el futuro de la potencia árabe está en el éxito o el fracaso del peregrinaje del 'papa de a paz' al 'Egipto de la paz', como rezan los carteles que tapizan la ciudad.

Si todo sale bien, es decir si no se produce atentado alguno (ni grande ni pequeño), el régimen saldrá reforzado tanto en el interior como en todo el mundo. Al Sisi se legitima y le lava su cara a su régimen surgido de un golpe de Estado.

Pero además (y quizás eso sea lo más importante para el pueblo), si todo sale bien, Egipto manda un mensaje optimista y esperanzador al turismo mundial, en el que se asienta la parte del león de su economía. Si se reactiva el turismo, la gente come y vive. Sin turismo el país languidece y a duras penas consigue salir a flote.

Si sale mal (Dios no lo quiera), ni lavado de cara para el régimen ni pan para la gente. Por eso, el país se está volcando en este viaje papal. Con todo su corazón, con toda su alma y con todos sus medios. Primero, extremando las medidas de seguridad preventiva.

Se han movilizado 5.000 reservistas del Ejército. El recorrido papal está tapizado de soldados y policías. Uno cada 30 metros. Y en las encrucijadas, tanquetas y unidades militares perfectamente pertrechadas.

Desde el aeropuerto hasta El Centro de la ciudad, todas las calles por las que pasa el Papa se han vaciado de coches y de personas. El Gobierno le ha dado dos días de fiesta a toda la gente que vive en las avenidas que va a transitar el Baba, ha fichado una por una a todas y cada una de las personas que viven en esas zonas y ha requisado sus coches. Ni para una urgencia pueden cogerlos: llaman a un teléfono y un coche del Gobierno les viene a buscar.

Como periodista he tenido que pasar nueve controles para entrar en el palacio de Al Azhar, donde se ha celebrando la Conferencia de Paz y donde el Papa dedicó su primera jornada a estrechar lazos con el Islam. "Un gran don estar aquí", dijo, dirigiéndose a "mi querido hermano el Gran Imán". Y ante él y los líderes religiosos del mundo, Francisco abogó, en "la tierra abrazada por el sol", por la civilidad y la alianza.

Siguiendo, para eso, las huellas de San Francisco, que pisó esta misma tierra hace 8 siglos y dejándose guiar por el Sinaí, el monte de la Alianza, el Papa de Roma aseguró que "no hay paz, excluyendo a Dios del horizonte", porque "la religión no es un problema, sino la solución". Siempre que siga resonando en todas partes el mandamiento del 'no matarás'.

Porque "la violencia es la negación de la auténtica religiosidad" y hay "una imcompatibilidad total entre la violencia y la fe, entre creer y odiar". Y todos los presentes, la mayoría musulmanes, apluadían una y otra vez las frases contudentes y proféticas del Papa de la paz, que se fundió en un sentido abrazó con el Gran Muftí de El Cairo, una de las máximas autoridades musulmanas. La cruz y la media luna se tienden la mano. El futuro de 'Heliopolis' está en juego. Y la causa de la paz mundial, también.