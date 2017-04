Francisco, en el ojo del huracán

(Santiago Panizo).-Ayer y hoy me veo persiguiendo la estela del papa Francisco en su arriesgado viaje a Egipto. Un viaje -pudiera decirse- al "infierno", porque "infernal" es el panorama político-religioso en Siria, Irak, Palestina y el mismo Egipto. Un viaje -también cabría decir- al "ojo del huracán", ese punto donde los vientos soplan y tenerse de pie puede ser una proeza. Un viaje -en fin- hacia donde su conciencia de "gran hombre de Dios" le pide ir con independencia de los riesgos y peligros.

Francisco subió al avión en Roma y se bajó en El Cairo. Lógico ha de parecer que, al subirse, sintiera preocupación y hasta miedo. Lógico igualmente que -al volar- se preguntará "donde me voy a meter". Y lógico también que notara sudores como Jesús en Getsemaní. Las más graves empresas piden, además de capacidad para afrontarlas, un plus notable de valor y, más aún, de seguridad interior -la que da la esperanza bien fundada en la nunca desdeñable aptitud del hombre para los más nobles ideales; la que se reconstituye ante valores elementales y primarios para el desarrollo integral del ser humano, como el amor, la verdad, la justicia, los derechos del hombre, el omnímodo respeto a su dignidad y a las virtudes humanas y cristianas que la patentan si ha de ser auténtica y no falsaria.

Posiblemente, más de uno le aconsejaría que no hiciera este viaje; que fuera prudente y dijera desde Roma lo que tuviera que decir. Seguro, el papa Francisco contestaría que hay veces que la prudencia de los prudentes no va bien con la prudencia que Dios quiere para los creyentes en situaciones de emergencia o de supervivencia como la actual: una prudencia de audacias con miedo y respeto sumo ante cada palabra que se suelta o cada paso que se da. ¿Acaso no dijo uno de nuestros más conocidos literatos que "el mayor de los atrevimientos es hijo del mayor de los temores", y el "temor" aquí no es tanto un personal peligro cuanto riesgo de supervivencia del hombre racional?

¿Por qué razón, pues, el Papa ha viajado a El Cairo?.

Yo no lo dudo. Seguramente, porque los plazos se acortan o se acaban, y es urgente, de verdadero imperativo categórico llamar a las cosas, sobre todo cuando "están que arden", por su verdadero nombre. Y si para eso hay que ir al infierno, poner los pies en el ojo del huracán y retar -desde allí- a la cultura post-moderna -clasista, egocentrista, narcisista, frívola y mercantilista, entre otras cosas- a que piense un poco, este Papa -es su gran "estilo" de sencillez con audacia- irá sin pestañear.

Este día, el papa Francisco sigue en Egipto. En la tarde de ayer el Papa hizo unos plenos honores al programa que le llevó a esta tierra. Visitó al jefe del Estado; pronunció un discurso en la mezquita y universidad musulmana de Al Assad; visitó la iglesia copta cristiana en la que, el pasado domingo de Ramos, en plena celebración litúrgica, fueron asesinados 30 cristianos coptos cuando daban culto a Dios ejercitando derechos humanos que todo el mundo reconoce de boca pero sin mucha o con nula proyección sobre la realidad...

La tarde de ayer fue un auténtico recital del Papa: un recital de principios y verdades con que pudiera componerse un "vademécum" o manual del creyente de cualquier religión. Un Manual de "mínimos" comunes, sobrevolando particularismos religiosos, superando celotipias religiosas, guerras de religión, llamando -como digo- a las cosas por su nombre de pila y combinando audacias y miedos para vencer los miedos sin quedarse con las manos cruzadas en espera de los "salvadores de la patria". Un selecto recital.

La religión no es el problema. Es más bien parte de la solución.

Se ha de condenar todo tipo de violencia que se venda o se presente asociada al nombre de Dios

La religión -la Iglesia de Cristo señaladamente- tiene el derecho, pero igualmente el deber, de denunciar todo tipo de atentados contra la dignidad del hombre y sus derechos primarios.

El poder político -cualquiera que sea la forma de su ejercicio- tiene obligación -que es parte del "oficio de gobernar" la sociedad- de respetar y promover los derechos humanos.

No se puede, ni es legítimo ni decente, "privatizar" la religión, hasta el punto de trocear al hombre o convertir al ciudadano religioso en ciudadano de segunda o de tercera.

La secularización y la laicidad se apoyan sin duda en bases y fondos religiosos. En el cristianismo concretamente, la laicidad es un principio evangélico. Y una secularidad correcta y una laicidad sana -que no sean ni secularismo ni laicismo- son ahora mismo supuestos irrecusables de respeto a la dignidad del hombre, de la paz social y de legitimidad política.

Un Manual, como digo, se pudiera componer con las llamadas del Papa, en la tarde de ayer y por su nombre de verdad, a las cosas que hierven ahora ahora mismo y a las personas. Y ello sin postureos y yendo más allá de lo que pueden representar un saludo, un apretón de manos e incluso un abrazo sentido y cordial.

Como estas reflexiones mías vuelan corto y estas divisas del papa Francisco pueden marcar un "antes" y un "después" en la "cultura del encuentro" -otro alarde vital y profético del papa Francisco en este viaje-, en reflexiones sucesivas prometo hacer concretos honores a cada punto del Manual. Estas lecciones, no siendo nuevas en la filosofía y la teología cristianas, lo son del todo en su actual formato circunstanciado. Este marco, a tal escala, con estos contertulios y en el centro mismo del ojo del huracán, es -como diría un castizo de la ultra-modernidad- "una pasada".

A todo esto, mi frase del día de hoy la tomo del Evangelio. Esa con la que Jesús alerta sobre los retos a que ha de hacer cara un cristiano. "El reino de Dios sufre violencia y solamente los audaces y los valerosos lo conseguirán" -"rapiunt illud"-. Que quiere decir "arriesgar", "forzar el naipe", "echarle valor y empeño" si se quiere estar -la Iglesia o cualquier otra institución- a la hora de los tiempos.

El papa Francisco, viajando a Egipto, es Evangelio puro, al estilo de los hombres que saben y luchan por vencer el miedo. Es otro modo y perfil del "estilo" providencialmente oportuno de este pontificado.