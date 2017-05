"¿Dónde están los signos del Resucitado en una Venezuela herida?"

(Luis Alberto Hernández, escolapio).- Escribir no es mi fuerte. Hasta miedo me da en ocasiones porque sé que me expongo a la crítica de cualquier perito. Por eso hago esta confesión porque quien escribe no es un literato. Soy sólo Luis Alberto. Un sacerdote religioso escolapio venezolano.

¿Por qué quiero escribir? Porque quiero drenar mis sentimientos sobre lo que veo, escucho y vivo en mi país. Como decía un humorista venezolano "no soy de hierro" y, la realidad -para todos conocida- de violencia, de falta de respeto por lo diferente, por la falta de respeto mínimo a la dignidad humana, me duele, me conmueve y me mueve a expresarme como cualquier venezolano.

También escribo porque -como escolapio- me ha impactado mucho la muerte de Armando Cañizales, un joven de 17 años de edad, asesinado por el régimen, ejerciendo su libre derecho de manifestar para que no se le sigan robando a la juventud su esperanza de un mejor futuro, de un mejor país. Ante esta muerte y la de tantos otros adolescentes y jóvenes, me lleva a pensar que en Venezuela estamos viviendo un prolongado 12 de febrero de 1814, cuando estudiantes del Seminario y la Universidad de Caracas abandonaron las aulas de clases para unirse al patriota y luchador por la causa de la independencia del país, José Félix Ribas, en contra de los españoles.

¿Estamos en una segunda "Batalla de la Victoria"? Porque son jóvenes la mayoría de los que han caído a manos del régimen durante este mes, dándonos a los adultos una clara y avergonzante denuncia, -como dijo mi hermano escolapio, Willians Costa- "los adultos debemos sentirnos avergonzados cuando son ellos los que están al frente de los piquetes, librando una lucha por un país que nosotros debimos construir para ellos". ¡Qué Dios nos perdone por nuestros miedos y omisiones!

Es curioso el contexto en el que se va desarrollando toda esta inhumana situación de Venezuela. Por un lado, los Escolapios estamos celebrando 400 años de haber sido reconocidos por la Iglesia para ser una escuela que se dedique a educar desde la más tierna infancia en la Piedad y en las Letras, permitiendo con ello que el niño, la niña, los jóvenes tengan un feliz transcurso de una vida digna que le asegura el cumplimiento de sus derechos humanos.

Por otro lado, estamos en el hermoso tiempo pascual, un tiempo marcado fuertemente por la esperanza, por la certeza de que la muerte no tiene la última palabra en la vida humana. Un amor llevado al extremo, un extremo de cruz, ha merecido el reconocimiento de Dios dándole la vida, la resurrección. Estos tres hechos me han acompañado desde que el pasado 4 de abril comenzó este conflicto fratricida.

Y una fuerte pregunta surge desde un corazón envuelto en llanto y confusión ¿Qué nos quiere decir Dios con todo esto? ¿Dónde están los signos del Resucitado en una Venezuela herida? No sólo son mis preguntas, las escucho en el sacramento de la Reconciliación, retumban los oídos desde el llanto nervioso de tantos jóvenes de este país, las escucho al caminar por los barrios viendo la precariedad de vida de muchos niños, niñas, jóvenes, familias -no me lo invento, vayan al Barrio Brisas del Norte del Trompillo y véanlo por sus propios ojos-.

No sólo por falta de alimentos -que son muchos los casos- sino también por la calidad de vida, por las carentes razones de la juventud de tener esperanzas, de luchar por sus ideales, de querer echar pa´lante sino hay garantizado un mínimo respeto por su propia vida. ¡No encuentran razones para luchar! Por eso se refugian en los vicios tan comunes y conocidos, que terminan por acabar con lo poco que les queda, su dignidad. Esto lo digo con todo el respeto que éstos jóvenes anónimos viven, y en este país son innumerables. Y a ellos les pido perdón por lo poco o nada que he hecho para hacer posible que su pasión dolorosa cambie. Esto es lo que me atormenta.

Veo en las redes sociales los estériles diálogos entre los chavistas ciegos, con la conciencia adoctrinada, con un vocabulario fabricado y los opositores hartos, cansados de la ira del régimen contra el pensamiento libre y distinto, y veo que no se llega a ningún lado.

Venezuela sigue su fratricidio pero este caso es virtual. Lo único que deja es más tensión porque quizás hemos utilizado expresiones, que venidas de un cristiano, escandalizan y con ellas hemos matado al hermano, convirtiéndonos en lo mismo que criticamos, en viles verdugos. Alguno en esta idea me dirá "creo que exageras". Yo pienso que no. Basta con leer todo lo que escribimos, y en algunos momentos, nos volvemos muy viscerales.

Se nos olvida que los gobiernos pasan, que hoy tengo la camiseta de un color y mañana, persiguiendo mi propio interés, me cambio de color de camiseta y ya con eso lavo mi conciencia, pero las heridas quedan abiertas y ahí nos necesitamos todos para "sanar heridas", y para los creyentes el compromiso es mayor.

Ya lo decía una vez el Papa Francisco en uno de sus discursos "¡Cuánta pobreza y soledad lamentablemente vemos en el mundo de hoy! ¡Cuántas personas viven en gran sufrimiento y piden a la Iglesia ser signo de la cercanía, de la bondad, de la solidaridad y de la misericordia del Señor! En ese momento no somos rojos, ni blancos, ni azul. ¡Somos Iglesia, comunidad de hermanos y hermanas! ¡Esto no es una utopía! ¡Es un mandato evangélico!

Hasta este punto no he dicho nada nuevo. Eso lo sé. No es mi propósito secundar la locura del Estado en redactar una nueva "Carta Magna". Lo que he querido hasta ahora es sólo "expresarme", hacer memoria agradecida de la obligación histórica que tenemos hoy los creyentes en Venezuela.

Ante este tema de la fe, es curioso, que los que hoy tienen el deber de velar por los derechos humanos de sus propios hermanos venezolanos y de resguardar la Constitución de la República, y que actualmente, son sus principales violadores y verdugos -basta con ver el video de la tanqueta de la Guardia Nacional Bolivariana pasándole por encima a unos manifestantes como si fueran ganado- encuentran en el Preámbulo de nuestra Constitución, cómo se apela a Dios para refundar a la República y sustentarla, entre otros valores, en el respeto al valor de la vida, de la dignidad, de la libertad, de la paz. Esto tampoco me lo invento. ¡Está en la Constitución! Vayan y lean.

Dios y la Patria nos demandan a los cristianos de Venezuela presentar una manera de vivir la sana convivencia, de conquistar y construir juntos la paz. Todos tenemos que hacer confesión de nuestros pecados, de nuestras palabras y omisiones. En la historia de muchas dictaduras de la región siempre hemos oído que la Iglesia, en muchos casos la jerárquica, ha hecho omisión a la grave falta a los derechos humanos. No sea así entre nosotros.

Debo admitir que me cuesta mucho que en este país menos es más. Es decir, que el trabajo sistemático, insistente, de una clase bien preparada, de una homilía hecha desde el Evangelio y no desde la rabia o la impotencia, ayuda a conquistar, lentamente, la paz que todos queremos en nuestro país. Que los pequeños gestos que hacemos de aceptación, del esfuerzo por tolerar, de nunca negar la paz, son gestos que siembran paz.

Los venezolanos nos estamos acostumbrando a actuar desde la herida, desde la rabia. Eso que se ha hecho normal, no valdría la pena preguntarnos ¿está bien esta manera de convivir? No les podemos pedir a los demás algo que yo me niego a dar en las pequeñas cosas. En este sentido nos falta -quizás- mayor espontaneidad, fidelidad creatividad al Evangelio, más coraje, menos timidez para proponer signos de reconciliación.

Terminando con mi derecho a expresarme, hay una imagen eclesial, propuesta por el Papa Francisco, que nos viene bien a todos los venezolanos. Y es la Iglesia como "hospital de campaña", dijo el Papa, "la Iglesia se parece a un hospital de campaña a donde llegan personas heridas buscando la bondad y cercanía de Dios". ¡Esto es verdad!

No se imaginan la cantidad de veces que cada vez después de una homilía me he preguntado si en vez de permitir que mis hermanos y hermanas se acerquen a Dios, más bien, no he sido motivo de escándalo y razón de la lejanía de Dios y de la Iglesia. No es que quiero espiritualizar la realidad. Sería faltar a mi vocación de ser también profeta de las injusticias.

Lo que trato de decir, es que si algo he visto con mis propios ojos, es la mayor cantidad de gente que se acerca a la Iglesia para encontrar en Dios consuelo, esperanza, refugio en medio de su llanto, de su deseo de futuro, de rogarle por una Venezuela en paz, de respeto entre hermanos, de cercanía, y este ruego no perdona color, ni partido político. ¡Es el ruego de un país amarillo, azul y rojo! ¡Es el ruego de todos! Y la Iglesia es de todos. Los Ministros de la Iglesia servimos a todos. Quiero terminar pidiendo nos unamos en un solo ruego: "Señor, haznos instrumentos de tu paz".

María de Coromoto, nuestra Buena Madre, interceda por todo nuestro pueblo venezolano, y nos permita encontrarnos en el signo de la vida que nos regala su Hijo Resucitado.

Con profundo cariño de hermano,

Luis Alberto Hernández Cardozo. RELIGIOSO ESCOLAPIO.