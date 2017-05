El obispado de Cádiz sigue sin ceder sus pisos vacíos

(Grupo cristiano de Reflexión-Acción de Cádiz).- El grupo cristiano de Reflexión-Acción de la Diócesis de Cádiz-Ceuta, formado por militantes de diversas organizaciones como HOAC., Justicia y Paz, Comunidades Cristinas Populares, Comunidades laicas marianistas y Comité Óscar Romero de Cádiz, nos dirigimos a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

En el año 2013 entregamos una carta a nuestro obispo, después de reflexionar durante todo el año sobre la Doctrina Social de la Iglesia, del Concilio Vaticano II y otros documentos de la Iglesia, preocupados por la situación social de nuestra ciudad y de la diócesis, para que adoptara algunas medidas que pudieran ayudar a aliviar el sufrimiento de tanta gente necesitada. Más allá de la gran labor que viene haciendo Caritas con los necesitados y de la Delegación de Inmigración con los inmigrantes, le pedíamos a nuestro obispo que tomara algunas decisiones más personales.

En la línea que viene marcando el papa Francisco, le sugeríamos que adoptara gestos concretos como la cesión de pisos vacíos, que en todo o en parte, pudieran ponerse al servicio de las personas sin techo que duermen en la calle o que están amenazadas de desahucios. No obtuvimos ninguna respuesta positiva.

El 1 de Julio de 2016 entregamos en el obispado una carta dirigida de nuevo al obispo, firmada por 22 personas, contando con la adhesión de cerca de 200 firmas más no sólo de Cádiz, sino también, a través de Internet, de toda España, en la que comentábamos los gestos concretos de Francisco con los sin techo, refugiados, inmigrantes y desahuciados.

Le animábamos de nuevo a adoptar gestos concretos en nuestra diócesis, como podría ser la cesión de algunos pisos vacíos o edificios medio vacíos (como el Seminario) para las personas sin techo, inmigrantes, refugiados o desahuciados.

La respuesta fue negativa al comprobar nuestro obispo que este escrito se había difundido en algunos medios y había trascendido a la opinión pública.

Debemos recordar que este tema no es un asunto nuevo que nosotros ahora afrontemos, sino que lleva pendiente desde el Sínodo Diocesano que se celebró en Cádiz en el año 2000 y en el que se presentó una PROPUESTA SINODAL con respecto al tema de los sin techo.

Hoy queremos insistir en que nuestra Iglesia, que tiene numerosos pisos vacíos, muchos de ellos sin alquilar ni usar desde hace años, debería contribuir a aliviar el sufrimiento de mucha gente que necesita u techo, cediendo o alquilando a precios económicos estos pisos.

Conocemos el caso de una madre de familia que, con dos hijos, se encuentra en la calle sin saber a dónde ir. Vemos cada mes en los plenos cómo grupos de madres acuden buscando solución a su problema de vivienda. En Cádiz hay un desahucio cada 5 días, más de 70 al año. Son casos verdaderamente angustiosos que estamos presenciando con frecuencia. Vemos a las personas sin techo durmiendo en la calle, con lluvia, viento o frío. Varios han muerto ya en las calles.

La Iglesia de Cádiz no puede ser insensible a este sufrimiento y puede hacer más de lo que hace.

Creemos que la Iglesia de Cádiz debería tener gestos concretos en la línea que viene marcando Francisco quien le dijo al clero italiano: "que abandone las propiedades materiales no dedicadas al culto y que mantengan solo aquellas que puedan servir para la experiencia de fe y caridad del pueblo de Dios".

Sabemos que el obispado tiene varios pisos vacíos en San Rafael-Fragela y 3 pisos en c/ Ortiz de Echagüe 9, Bajo en Loreto y seguramente otros que desconozcamos. Pisos que llevan años cerrados, sin vender ni alquilar. Debería ceder al menos, algunos de ellos para familias necesitadas.

También deberían cederlo los religiosos y religiosas a quienes Francisco les dijo en Roma: "Queridos religiosos y religiosas: los conventos vacíos no deben servir a la Iglesia para transformarlos en alojamientos y ganar dinero. Los conventos vacíos no son nuestros, son para la carne de Cristo, que son los refugiados"

Jesús nació pobre, murió pobre y a sus discípulos les dijo que vivieran con austeridad y sencillez.

La Iglesia hoy tiene muchas riquezas y bienes y debe ponerlos al servio de los que no tienen nada. Asís ería pobre. Francisco dijo: "Oh, como me gustaría una Iglesia pobre para los pobres!"

Compartimos estos deseos de Francisco y también nos gustaría una Iglesia de Cádiz pobre para los pobres, despojándose de todos los bienes que no necesita.

GRUPO CRISTIANO DE REFLEXIÓN- ACCIÓN DE CÁDIZ

