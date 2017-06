"Que la bondad de Dios nos libere de libertadores sin escrúpulos"

(Juan José Aguirre, obispo de Bangassou).- Las cosas en Bangassou siguen igual, el gobierno ausente, los cascos azules marroquíes ineficaces, 2500 musulmanes, la mayoría mujeres y niños y los antibalakas presionando para matarlos. Si llevas a uno en el coche para el hospital y lo encuentran, le pegan un tiro.

Han llegado 29 alumnos de Bakouma para los exámenes de transición y hay un chaval musulmán. ¿No sabían que Bangassou arde? Lo hemos llevado enseguida a una parroquia para que se esconda allí hasta el examen si algún día tiene lugar.

Anoche dieron a luz dos mujeres en el seminario. En medio de la multitud, dos cabecillas asomaron a la vida en un lugar donde mañana podrían ser sacrificados.

Viven hacinados. Pero no podemos darles nada mejor. Me ven con fiebre pero me dicen que ni se me ocurra curarme fuera de Bangassou, no vaya a ser que ataquen el seminario y los marroquíes se escaqueen. Estos musulmanes no tienen nada que ver con los bestias que atacaron Londres hace tres días. Estos criminales en Europa y Oriente, en Nigeria y Mali, han sido financiados por petrodólares y ya habéis leído que 7 países han roto relaciones diplomáticas con Qatar.

Pienso que alguno de esos que se hacen pasar por inocentes, están dentro hasta el cuello, sin excluir ni al Tío Sam ni a las compañías que financian el terrorismo desde el corazón de Europa para nuestra desgracia.

Recordad cuando escribí hace algunos años que el mismo talonario que pagó los mejores jugadores del club de fútbol Barcelona, sirvió para financiar el terrorismo. Los dirigentes de ese histórico y honorable club se lo pasaron por el arco del triunfo. El dinero lo compra todo, incluso el honor, y la bandera de un club que ha dado al fútbol español tantas alegrías. De hecho el nombre de Qatar y la bandera del club se hermanan en la misma camiseta.

¡¡Es de vergüenza!!

Miro por la ventana y viene una fila de rayos en el horizonte cargados de agua. La lluvia refrescará el ambiente bochornoso de hoy y regará las cosechas que ninguna de las mujeres del campo de desplazados podrá recoger dentro de un mes, si todo aquí sigue igual. De un grano de cacahuete en la tierra buena de Bangassou, brotaran 15-20... al final de junio, solo para algunos.

De 700 a 1000 tozudos antibalakas se lo quieren impedir.

De libertadores se han convertido en criminales y bandidos. Y esta vez no son musulmanes radicales. Esta vez los asesinos son no-musulmanes, todas las posibilidades juntas... Que la bondad de Dios Padre, nos libere de libertadores sin escrúpulos, jóvenes de 15 a 25 años teledirigidos para hacer daño.

Dormid bien, hasta mañana.