Joaquín Sánchez: "El gran enemigo de Trump es el Papa"

(Joaquín Sánchez, sacerdote).- Al poderoso Presidente de los Estados Unidos y lo que representa, la única personalidad que le está haciendo frente abiertamente, sin ningún tipo de miedo, es el Papa Francisco, frente al silencio y la pleitesía de los diversos presidentes de los gobiernos y de los que rigen los organismos internacionales.

La voz de Francisco es alta y clara y su actitud de rechazo a un presidente estadounidense que representa el imperio del dólar y de la violación de los Derechos Humanos sin ningún miramiento y en una actitud prepotente, chulesca y provocativa. Tengo claro que si no se ha producido una invasión de Estados Unidos a Venezuela, ya veremos si al final no ocurre, es por la medicación de Francisco, que ha desbaratado estos planes. Para Trump su gran enemigo es el Papa. En este sentido, agradezco a Héctor Illueca, persona no creyente y comprometida, que ha sabido poner el foco en esta cuestión.

Francisco representa ese mensaje de palabras, gestos y compromisos por la paz, la ecología, la libertad, el diálogo interreligioso, la justicia y la denuncia profética, el derecho a la vida y a la dignidad humana, sobre todo, de los empobrecidos. Trump representa los intereses financieros, los intereses de la industria petrolera-militar, de la discriminación, dejar a sus propios ciudadanos sin derecho a la sanidad, a la educación. Para Trump la vida de la gente, en especial, de los pobres, no tiene ningún valor: son eliminables.

Francisco ha sido el único líder que ha dicho que estamos ante la Tercera Guerra Mundial a "trocitos". La primera vez que lo oí del Papa Francisco fue en el Primer Encuentro Mundial de los Movimientos Populares, reconociendo que me quedé un poco desconcertado por esta afirmación, afirmación que se ha contrastado con el tiempo y que la propia ONU reconoce como cierta.

Trump, también Putin y otros líderes, representan la agonía del planeta: un planeta, una humanidad que va hacia el abismo por esa codicia, por esa avaricia, por esa violencia, por esa desprecio a la Derechos Humanos, con decisiones que humillan, que destruyen, absurdas, sin ninguna vinculación con la ética, con los valores más elementales.

Francisco representa la esperanza en otra humanidad, en esa humanidad sin que nadie sea "descartable". El Papa se enfrenta abiertamente a estos dirigentes, a Trump y les dice que están equivocados, que su sistema mata, asesina y que es terrorista (Tercer Encuentro Mundial de Movimientos Populares). El último enfrentamiento ha venido por la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, que no era gran cosa, donde se le ha criticado desde la Iglesia pública y contundentemente, los dirigentes políticos de algunos gobiernos europeos se ha limitado a decir que "no es una buena noticia".

El enfrentamiento entre el Papa Francisco y Trump, es el enfrentamiento entre la vida y la muerte, entre la libertad y la opresión, entre la democracia y la dictadura, entre el pueblo y las élites económicas y financieras, entre la libertad de expresión y la represión, entre los medios de comunicación al servicio de la verdad, la justicia y la libertad y la manipulación y el engaño...

El Papa Francisco está en desventaja, porque ni siquiera la propia Curia romana y la jerarquía en general lo apoyan y los capitalistas lo ven como una amenaza para sus intereses económicos y militares.

Espero que vayamos abriendo los ojos, la mente y el corazón para ver en la vida de Francisco, no un proselitismo, sino una persona comprometida con ese mundo de todos, para todos y con todos y que vayamos entretejiendo redes de lucha porque todos tengamos un trabajo digno, ninguna familia sin vivienda, ningún campesino sin tierra, el establecimiento en todos los rincones de esa paz mundial que tanto anhelamos y la defensa del ecologismo integral. Tenemos que elegir entre el futuro lleno de esperanza (Francisco) o ese futuro lleno de destrucción (Trump). Si nos quedamos en la indiferencia seremos cómplices de ese futuro lleno de destrucción. Nos toca posicionarmos.