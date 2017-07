Respuesta de Ariel Álvarez a obispos de Paraguay: ¡Jesús os ama!

(Xabier Pikaza).- En diversas ocasiones he tratado en este blog del pensamiento de mi amigo Ariel Álvarez Valdés, y quien tenga interés y paciencia podrá encontrar los textos. Varias veces he publicado trabajos suyos, que yo le había pedido o que él generosamente me había cedido, sobre temas como la resurrección, las apariciones de la Virgen o el amor al prójimo.

Conocen mis lectores las dificultades que Ariel Álvarez ha tenido, a causa de la "actitud" personal del Cardenal Bertone (cuya "historia" sigue aún viva, por razón de unos dineros empleados en la construcción de un Ático en el Vaticano)... y de algún obispo argentino, que le acusaba de herejías peregrinas sobre Adán y Job, los ángeles y las apariciones.

Se trataba al parecer de una cuestión de "poder", esto es, del deseo de tener atados a un tipo de ministros de la iglesia. En este caso, el intento resultó al final fallido, por dos razones fundamentales:

1. Porque el Papa Francisco escribió a Ariel Álvarez, de su puño y letra, diciéndole que no existía (o no quedaba) ninguna acusación o causa en contra de él en el Vaticano.

2. Porque él mismo quiso retirarse de toda disputa por el poder. A fin de tener más libertad en el estudio y presentación de temas teológico, Ariel Álvarez renunció a su condición de presbítero en la Iglesia, pues como simple creyente podía tenér más autonomía para pensar y exponer lo pensado, sin implicar en ello a la jerarquía.

Y eso es lo que hace, de un modo personal y apasionado, fuera de todos los círculos de poder externo de la Iglesia. Este es su oficio: Ariel Álvarez sigue dedicando generosa y austeramente su vida al estudio de la Biblia, preparando trabajos, publicando libros, dictando conferencias, actualizando una nueva traducción de la Biblia al castellano, con una entrega espartana, sin otra satisfacción que el servicio desinteresado a la Iglesia (al conocimiento de la palabra de Dios). Soy testigo de su entrega y trabajo, en un gesto admirable de compromiso creyente.

Pero algunos obispos, como los de Paraguay, no han sabido reconocerlo, ni se han dado por enterados y, a pesar de la declaración del Papa Francisco (y de la entrega pastoral de Ariel Álvareza), siguen impidiéndole ejercer su ministerio de enseñanza bíblico, como ha señalado hoy mismo RD:

Al obrar así no hacen daño a Ariel Álvarez (que tiene y tendrá otros trabajos), sino que se hacen daño a sí mismos, echando piedras contra el tejado agrietado de sus iglesias, a las que impiden un acceso más hondo y comprometido a la Palabra de Dios en la Escritura.

Esto significa que algunas aguas de la Iglesia siguen menos claras pues algunos obispos que no se han enterado de la actitud y talante del Papa Francisco (y del mismo. Monseñor L. Ladaria, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que, siendo secretario de ella, no aceptó acusaciones contra Ariel Álvarez).

Esperamos que éste sea un caso aislado, y que el Prof. Ariel Álvarez, de cuya amistad me honro (nos honramos, Mabel y yo, con otros muchos) siga realizando su misión bíblica, con libertad y radicalidad cristiana. Esperamos que no se reproduzcan otros casos como este, sabiendo que el conocimiento de la Biblia exige estudio, libertad y creatividad, en un camino fuerte en el son importantes y necesarias las hipótesis y los procesos de búsqueda creadora, dentro de una comunión de fondo (¡multiforme!) con la misma Iglesia.

No he querido reproducir hoy ningún texto teológico de Ariel Álvarez (ni ninguna reflexión más amplia sobre su obra), pero quiero recoger unas palabras que Mabel y yo le pedimos para una amiga, que en aquel momento, a primeros del año 2010, se hallaba un poco deprimida. Ariel habló con ella, y le animó a vivir inmersa en el amor de Jesús. Esa amiga, que falleció más tarde, quedó animada por la conversación con Ariel y con la carta que le escribió a través nuestro.

Hoy me atrevo a pensar que Ariel dirigiría (dirigirá) las mismas o semejantes palabras a los obispos de Paraguay que, quizá por miedo o depresión, no se atreven a dejarle dirigir este curso en Paraguay, como acaba de publicar RD Me gustaría que esos obispos leyeran estas palabras Ariel escribió para nuestra amiga, escritas en un "argentino" coloquial que ellos entenderán bien.

Ánimo, Ariel. Un abrazo grande. Hay dificultades, esto significa que caminamos. Mabel te saluda también. No sé si recordarás esta carta que nos mandaste para nuestra amiga Carmen. Hoy la he sacado de mi archivo para decirles a los obispos de Paraguay, que no tengan miedo, pues Dios nos ama. Esto es lo que Ariel les diría, estoy seguro, a pesar de que ellos quizá no se hayan enterado plenamente.

JESÚS TE AMA

(Carta de Ariel Álvarez a Carmen...Una carta que el podría envías a los obispos de Paraguay, que tienen miedo de su enseñanza)

Estimada Carmen:

Qué alegría poder escribirte a través de Mabel y Xabier. Lo hago para decirte que no te olvides del mensaje que te repetía durante la cena de Año Nuevo:

Jesús nos ama. Y si uno cuenta con el amor de Jesús, ya no hay nada que pueda atemorizarlo.

Por eso al comenzar el día, o al enfrentar un problema, o cuando te invada un pensamiento negativo, siempre tienes que decirte: "Si, pero Jesús está a mi lado cuidándome, y amándome como su criatura preferida".

No sabes toda la felicidad que puedes conseguir con sólo pensarlo. Porque lo que dirige la vida de una persona es su pensamiento. No importa la realidad, lo que importa es lo que uno piensa de esa realidad.

Y si vos en todas tus circunstancias introduces la imagen de Jesús, que te tiende la mano, que te abraza fuertemente, que sonríe con paz, que te está mirando para que nada te pase, la vida de uno cambia para siempre.

Siempre pensá que vos sos la creación más grande de Dios. Sos su milagro. Por eso no te lamentes nunca. No te atormentes. No te deprimas. ¿Cómo puedes temer si sos su milagro? Sos única. Nadie es igual que vos.

Tienes el poder de pensar, de amar, de reírte, de hablar, y sobre todo de rezar. ¿Sabes la fuerza extraordinaria que es eso?

Y desde el momento en que te convences de eso, puedes cambiar tu vida de manera increíble. Ahí descubres toda la felicidad que puedes conseguir con sólo desearlo.

No importa lo que hayas hecho hasta hoy. De hoy en más olvida tu pasado y usa sabiamente tu poder para pensar que Jesús nos ama.

Así vas a crecer cada día un poco más en el optimismo y la esperanza. Vas a dejar atrás los miedos y los sentimientos negativos. Imaginate que Jesús está a tu lado siempre: llamalo, buscalo, acordate de él. Él vive a tu lado desde siempre, y siempre te está esperando para acompañarte.

Hacelo hoy, en este momento. Porque cada instante que vives sin Jesús es un instante que te pierdes de paz. Y cuando algo te asuste o te atemorice de lo que podría pasar, recordá siempre esto:

No tengas miedo del mañana; Dios ya está allí esperándote.

Muchos saludos.

Ariel

Salamanca 26 II 2010

