Plegaria por Cataluña

(Cinto Busquet, sacerdote).- Dios y Padre nuestro, no permitas que nos desanimemos ni nos desalentemos ante la incapacidad de quienes ponen por encima de todo la salvaguarda de la integridad de España bajo un solo Estado. No nos hagáis perder la sonrisa y la paciencia, cuando una y otra vez nos repiten las mismas razones y no quieren escuchar mínimamente las nuestras.

Sostén nuestros gobernantes y nuestros legítimos representantes en esta hora decisiva para nuestra patria, iluminadlos en su acción política para con el bien de todos y preservarlos de todo mal, a fin de que venza pronto la verdadera justicia y nuestros derechos nacionales sean reconocidos por el Estado español y por la Comunidad Internacional.

Y por encima de todo, danos un espíritu comprensivo y benévolo, a fin de que no consideremos a nadie como nuestro enemigo sino que sepamos ver a todos como hermanos.

