El recuerdo de un amigo, el padre Felipe Sáinz de Baranda

(Anastasio Gallego).- En el mes de junio estuve por España y llevaba una misión interior: tratar de visitar al padre Felipe Sáinz de Baranda, carmelita descalzo, en Burgos.

Sabía que había venido de Uruguay y estaba en la enfermería de Burgos. Hice las averiguaciones y, efectivamente, estaba en Burgos, medio enfermo. Hablé por teléfono con él y quedamos en vernos en una fecha antes de mi regreso a Ecuador.

Fue un encuentro entrañable después de más de 40 años.

El padre Felipe fue mi profesor de Sagrada Escritura en Burgos, los años 1963-1967. Además, fue mi superior de la casa. En 1969, fue elegido Provincial de los Carmelitas. Yo fui uno de los capitulares que votaron por él.

Todavía recuerdo un paseo por la huerta, ya posesionado como Provincial. Me llamó aparte y me propuso que asumiera el cargo de Maestro de Novicios. Casí me caí de espaldas. Yo estaba en el Capítulo como delegado de Guayaquil; hacía 2 años que había sido ordenado sacerdote y enviado a Ecuador. Lo consulté con otro carmelita ecuatoriano que estaba en el Capítulo, el padre Luis Alberto Luna. Se decidió que regresara a Guayaquil. Queda el cargo para otro.

Pasaron los años y el padre Felipe fue elegido Superior General de la Orden de los Carmelitas Descalzos y se iba a Roma. Más tarde el padre Luis Alberto sería consagrado obispo y llegaría ser el arzobispo de Cuenca, Ecuador. Hoy los dos estarán conversando al lado del Padre.

De sus clases de Sagrada Escritura conservaba los apuntes sobre San Pablo, su especialidad, y una anécdota que la he repetido un sinfín de veces. Al empezar el primer curso, entró en clase, nos miró y nos dijo a todos: "Salgan de la clase, dejen la fe afuera y entren. Vamos a estudiar la Biblia con todos los instrumentos científicos. Luego tendrán mucho tiempo para meditar e interiorizar la palabra de Dios".

Como General de la Orden, le tocó vivir la experiencia dolorosa del experimento de las constituciones de las Madres Carmelitas, la división del Carmelo Teresiano, los disgustos y choques con el cardenal Casaroli y la tensión con el Vaticano. Su sucesor y amigo, el padre Camilo Macise, carmelita mexicano, lo describe en un libro, que recomiendo: En el invierno eclesial.

El padre Felipe fue reelegido Superior General y lidió en Roma 12 años. Al término, escogió el convento donde residir: Paraguay. Y ahí pasó el resto de su vida compartiendo con Uruguay, para ir a morir a Burgos.

Me ha dolido su muerte. Pero pude despedirme un mes antes. Charlamos junto con otros queridos carmelitas -profesores y compañeros- esa tarde de Burgos. Y me quedé con la imagen del padre Felipe resumiendo más de 50 años- exactamente 54- de vida.

Como explicaba a San Pablo, como ordenaba los párrafos de sus cartas, como recurría al latin, al griego, al hebreo y su cultura. Como nos contaba sus clases en el Bíblico de Roma con el cardenal Bea y, recuerdo, el examen final del padre Alonso Schökel, leyendo al profeta Isaías, pero traduciéndolo directamente en verso. Y cuando íbamos al coro, como era su actitud orante, su apertura en aquellos años del Concilio y sus discusiones, cuando empezábamos a ir a la HOAC, a la JOC, a compartir con el Seminario de Misiones de Burgos las ansias misioneras.

Ha muerto un gran hombre. Me atrevo a decir, un mártir de la burocracia vaticana. Su gran noche oscura, para luego ser formador en tierras americanas.

Qué grandes carmelitas descalzos me ha tocado conocer: monseñor Gonzalo López, el misionero "afroamericano", el padre Felipe Sáinz de Baranda, enamorado de la Palabra y de la Iglesia; monseñor Luis Alberto Luna, el profeta; el padre Jesús Arroyo, incansable en los ríos amazónicos de Ecuador y su Radio Sucumbíos.