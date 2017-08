La hipocresía, el gran peligro de quienes comunican la fe

(Josemari Lorenzo Amelibia).- En sus conversaciones ordinarias- los obispos y los curas, con sus feligreses; los profesores, con sus alumnos, a quienes les explican la religión; los padres católicos, con sus hijos- todos han de procurar hablar desde el fondo de su corazón este lenguaje profundamente espiritual, de fe. Pero sin hipocresías, porque se lo van a notar, y sería contraproducente.

Un obispo, cura, padre, superior que no viva con un esfuerzo constante espiritual, de vida interior, y sí con la ilusión de ascensos en la "carrera" eclesiástica o en sus mundanidades, debiera convertirse o dimitir por honradez; no vale para obispo, ni para cura, ni para nada que suponga transmitir la fe, porque no será buen líder espiritual.

Me sonrojé, hace ya bastantes años, cuando en una conversación con un obispo, le decía cosas del estilo de éstas, y me espetó: "Esas son consideraciones piadosas". (Con ese sentido despectivo que se suele usar a veces la frase). Callé por educación, y sigo encomendando a este pobre obispo a la misericordia de Dios.

A ti, obispo, te llaman a un sitio y a otro. Apenas te dejan iniciativa. Que pongas toda la fuerza de tu espíritu en aquellos actos.

La palabra del obispo tiene un algo, cuando es sincera, que nunca se olvida. Todavía me acuerdo yo de algunas charlas que nos dio monseñor Delgado Gómez. Todavía recuerdo aquello, entre otras cosas: "Los albañiles van siempre muy blancos. El contacto con el yeso y la cal los blanquea. ¡Vosotros vais a estar en contacto continuo con Dios en vuestro sacerdocio! Sed conscientes de ello, para que se note vuestro estado, como el del albañil".

Estas consideraciones que hacemos a los obispos tienen pleno valor para todo líder religios,o sea seglar o clérigo. Estamos en un punto muy delicado y conviene meterlo en el corazón: no hablar de memoria, sino desde lo profundo de nuestra vida interior.

Para leer todos los artículos del autor, pincha aquí: