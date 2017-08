Venezuela, atacada por ser vanguardia en el continente

(Benjamín Forcano).- Un mínimo de sabernos hermanados con los países de Latinoamérica bastaría para no doblegarse a los dictadores del actual Imperio USA, tan enemigo de España como de ellos.

Hay miles y miles artículos muy buenos que se publican a diario sobre los hechos, causas y causantes de lo que viene ocurriendo en Venezuela. Han sido más de 57 países los que en el lugar y momento pertinente de la ONU han denunciado esta locura: que quieren transmitirla a sectores enteros de la sociedad, hasta que ésta pida a gritos que USA intervenga y nos salve y los salve.

Cualquier lector que tenga acceso a una prensa crítica, libre y honesta comprobará enseguida a qué grado de postración y apostasía de sí misma ha llegado, pues trastocando los hechos hasta decir todo lo contrario, dice, repite y proclama indignarse, rebelarse y ser "defensora" de la democracia, de los Derechos Humanos y de la igualdad y soberanía de cada nación.

Confieso que nunca pensé se llegaría a tan bajo extremo.

Y, además, estoy convencido, de que los y quienes ciegamente les obedecen, tienen que estar atormentados en su interior y en su conciencia, -tapada o anestesiada por la mágica seducción del poder del dinero-, conscientes de su fría, deliberada y sistemática sarta de mentiras.

El imperio -hablo ahora del imperio USA- nunca pensó que era otro su destino, al parecer revelado a ilustres representantes del poderío yanqui (léase Destino Manifiesto, y consúltense una vez por lo menos los textos originales).

No voy a entrar ahora en otras cuestiones internas de Venezuela, que comportan crisis, conflictos y discrepancia en la solución. Son cuestiones secundarias,

que podrán solucionarse con las reglas propias de una democracia. Pero no es esa la cuestión central que todos los venezolanos debieran saber.

Lo es el hecho de que detrás de y desde el triunfo del Comandante Hugo Chávez, el Imperio USA diseñó y determinó una guerra progresiva y sin cuartel a una revolución popular que, en menos de 15 años, logró lo que nunca en sus 70 años del pasado hicieron los políticos anteriores. ¡Que recuerden, si pueden, el Caracazo!

Quien no entienda esto, no entenderá nada de lo que pasa en Venezuela. Y hablar de otros puntos, abusos, transgresiones, etc., no hace sino encubrir la realidad,

embarullarla, no sirve, porque el Imperio domina -y en qué grado- los medios: los soborna y corrompe y los llegan a hacer lucir como portadores y adalides de la justicia y de la verdad. Ahí se libran, en un espacio precedente, las batallas que preparan uno u otro desenlace. Y con las ruinas, los destrozos, los sufrimientos y horrores de toda guerra, últimamente: Iraq, Libia, Siria,... y ahora Venezuela, la mayor reserva de petróleo del planeta.