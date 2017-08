Las multinacionales de los países ricos, las verdaderas culpables de la crisis migratoria

(Faustino Vilabrille).- Es evidente que hay que acoger a los emigrantes que intentan llegar a Europa de Africa y de otros países pobres, o de los que están en guerra. Pero los gobiernos europeos, entre ellos el español, se empeñan en cerrarles la puerta, contenerlos sin que puedan pasar a suelo europeo.

Los gobiernos europeos no los quiere acoger. Estos días vimos a 187 africanos cruzando la frontera por el paso del Tarajal, que la policía intentaba contener a palos.

Este enorme y dramático problema de la emigración africana hacia Europa nunca tendrá solución, mientras no se erradiquen las causas que lo generan.

De estas se habla muy poco, porque las multinacionales de los países ricos son las verdaderas culpables de la desesperación de millones de africanos que se mueren de hambre: o dejarse morir o emigrar.

Estas multinacionales están mimadas por sus gobiernos de los países desarrollados que las protegen, como por los gobiernos africanos que se dejan sobornar por ellas para que les dejen vía libre para explotar las inmensas riquezas de Africa, un continente rico lleno de empobrecidos.

Solo unos datos:

- Las empresas mineras europeas, asiáticas y norteamericanas (el grupo del G-7, los países más ricos del mundo), radicadas en África, dejan de pagar cada año alrededor de 9.700 millones de euros de impuestos a los países africanos (fuente: OSFAN).

- La compañía Och-Ziff Capital Management fue acusada de pagar sobornos por más de 100 millones de euros a altos funcionarios del gobierno de la República Democrática del Congo, lo que supuso unas pérdidas para el erario público de la RDC de 4.000 millones de euros anuales.

- Kenia, Nigeria, Ghana, RDC, Zimbabue, Zambia o Angola, los países con más recursos del continente y los más codiciados por las multinacionales, pierden, vía corrupción, más de 45.000 millones de euros al año, que en su mayoría van a parar a paraísos fiscales.

- Según un informe del Senado de Estados Unidos, con el dinero que la petrolera Exxon-Mobil da a Guinea Ecuatorial por explotar sus yacimientos petrolíferos, cada ecuatoguineano, de los 870.000 que viven en el país, podría tener una renta per cápita anual superior a los 20.000 dólares y no de 2600 como tienen ahora.

¿Quién roba el dinero? El presidente Teodoro Obiang y su clan de allegados que, mediante sociedades pantalla de un entramado financiero, lo guardan en el Banco Santander a donde transfirió 19 millones de euros.

Obiang estudió en España: ¿qué le hemos enseñado? Lo mismo que a los corruptos españoles.

Pero la consecuencia terrible es que el mundo está dirigido cada vez más por el dinero que por la política, y que los gobiernos están más al servicio del dinero que de los ciudadanos.

El dinero es ateo: no tiene ética. Está corrompido y es corruptor. Cada vez hay más poder económico y menos poder político en el mundo. Gobierna el poder del dinero, no el poder político, que gobierna para el poder del dinero. Hay mucho de sobra en el mundo: el problema de la pobreza de todo el sistema Tierra, no es un problema económico, sino político.

Por eso tiene razón el hermano Papa Francisco cuando dice: "La primera tarea es poner la economía al servicio de los Pueblos: Los seres humanos y la naturaleza no deben estar al servicio del dinero. Digamos NO a una economía de exclusión e inequidad donde el dinero reina en lugar de servir. Esa economía mata. Esa economía excluye. Esa economía destruye la Madre Tierra" (Discurso a los Movimientos Populares en Bolivia).

