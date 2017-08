Cuando disparar es la única opción

(Vicente Luis García).- La acción de los mossos de escuadra en Cambrils evita un nuevo intento de atentado terrorista. Al parecer una agente de este cuerpo de seguridad abatió a cuatro de los terroristas y un compañero al quinto componente del comando terrorista. El mando responsable de este cuerpo de seguridad recordó lo duro que puede resultar para un policía tener que acabar con la vida de otros seres humanos, aunque sea en el cumplimiento de su deber.



Non solum sed etiam

A ti, mosso de escuadra en Cambrils.

A ti, mosso de escuadra, que abatiste a los cinco terroristas, mi respeto y mi agradecimiento, no por las vidas que has quitado, sino por las muchas más que has salvado.

Creo en Dios, soy católico, defiendo la vida como valor supremo y reniego de cualquier eliminación de la vida humana de forma gratuita y sin causa más que justificada. Y, por todo ello, creo que tu acción fue la necesaria en ese momento.

Ojalá nunca sepamos ni tu nombre, ni si eres hombre o mujer, ni falta que hace; ojalá nadie te condecore por haber apretado el gatillo, y quizá ni siquiera por salvar vidas, pues esa es también vuestra misión; pero ojalá sientas el abrazo y respaldo de los millones de personas que, a buen seguro, te lo daríamos para repetirte que no cargues con cinco muertes sino que veas siempre las muchas vidas salvadas.

A ti, a tus compañeros y a todos los miembros de las fuerzas de seguridad, que arriesgan sus vidas cada día, y a sus familias, que viven la angustia del riesgo de sus seres queridos, mi respeto y agradecimiento.

Tu superior reconoció en sus declaraciones el respeto hacia ti, que tuviste que asumir la obligación de acabar con cinco vidas humanas. Seguro que en tu entorno no te faltará el respaldo, pero ojala sientas que ese respaldo trasciende más allá de las fronteras humanas.

Y, si eres creyente, entenderás y aceptarás que cierre estas líneas deseándote: ¡que Dios te bendiga!

