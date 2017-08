Xabier Pikaza: "Mis amigos, sacerdotes y religiosos 'tristes'"

(Xabier Pikaza Ibarrondo).- He conocido y querido al menos a tres saceerdotes (¡algunos más!) que en estos dos últimos años han preferido poner su vida directamente ante Dios, sin esperar la muerte (=se han suicidado).

Ciertamente, tenían problemas personales de "depresión", pero tampoco han encontrado un lugar "cálido" de trabajo y acogida, tras cuarenta o cincuenta años de servicio desprendido, gratuito, desinteresado, al servicio de la iglesia y de los pobres.

Eran de los mejores, quizá los mejores... No se han suicidado por falta de fe, sino por un tipo de fe diferente, la fe en un Dios distinto, al que habían entregado su vida, el deseo de encontrarse "ya" ante ese Dios, sin protestar contra los hermanos, dejándoles silenciosamente... para decir con su gesto que sólo en Dios han confiado.

Estos amigos que han dado así su vida, si, la "han dado", me dejan un inmenso poso de tristeza, pues quizá no hemos sabido acompañarles de verdad, pues quizá esta Iglesia del mundo, con sus grandes cambios, no ha sabido seguirles ofreciendo un hogar cálido, una familia verdadera.

Me gustaría citarlos por su nombre y apellido, por su profesión y entrega, pero no me atrevo, pues algunos se siguen escandalizando por (contra) ellos.

Se decía antes que el suicidio es un "pecado" (y lo es, en un tipo de moral pre-personal, sin Dios de amor)... Pero en otro sentido, el suicidio de estos sacerdotes/religiosos ha sido un signo de amor a Dios y de servicio eclesial. Por ellos pido una oración... y un gesto mayor de presencia eclesial, de solidaridad humana, de cuidado psicológico y espiritual.

Una de las crisis más duras que actualmente enfrenta la Iglesia Católica en Irlanda es el incremento de los suicidios entre los sacerdotes.

La Asociación de Sacerdotes Católicos (ACP por sus siglas en inglés) publicó unos informes tras sus reuniones en junio donde señalaron que en los últimos diez años de ocho presbíteros se han quitado la vida.

Ante esta situación, la ACP ha manifestado que se necesita tener una línea telefónica confidencial para los sacerdotes que necesitan ayuda.

En una de las reuniones uno de los asistentes hizo el pedido e indicó que "nuestra moral se ve afectada porque estamos en un barco que se hunde ¿Cuándo tendrá lugar la ‘contrarreforma'? Somos como un equipo de fútbol de toda Irlanda sin un portero. Necesitamos una línea de ayuda confidencial nacional para los sacerdotes".

Puse hace unos días de mi reflexión anterior en Facebook... y entre las respuestas quiero citar éstas (los nombres vienen en FB)

- Triste, muy triste el deshumanizado mundo que entre todos hemos ido construyendo. Urge crear espacios de calidez y reeencuetros humanos sin mas.

- Que atrevidas tus palabras Xabier... Y que lúcidas. Vivimos en una iglesia que se ha mundanizado demasiado. Se ha mimetizado con las nuevas formas de relación y vínculos. Ademas, parece que importa más conocer al dedillo el catecismo que dejarse amar con la libertad de Dios. Y es que dejarse poseer es tremendamente perturbador. Ojalá podamos interiorizar de tal modo la verdad para que nadie que ande con tristezas se quede sin su abrazo.





- No estaba al tanto de esto. Sin dudas acompañar mas de cerca es una tarea que la Iglesia no sabe y en muchos casos NO QUIERE hacer. El egoísmo y el orgulllo y cuando no la soberbia que existe en algunos ambitos, hacen que LA IGLESIA dirigente se vuelva SEGREGACIONISTA. Condenando a la soledad y al ostracismo a muchos de sus hijos. Parece no haber interés de solucionar esto, y si te encuentra con una frágil interioridad, sin dudas estas "mudanzas" en tiempos de crisis terminan en estas tragedias.

- Cuánta certeza! No hemos sabido acompañar, estar con el hermano. Muchas veces hasta hemos hecho de ellos alguien a quién señalar, sin darnos cuenta de que somos parte del problema y, menos aún, de la solución quizás. Y es tanto lo lo que se puede hacer con una palabra cálida, con unos minutos compartidos, con un abrazo dado a tiempo. El dolor espiritual pesa menos con esos gestos...la caridad, sana! La fraternidad se juega en esos momentos. Lo he pasado, la misericordia de Dios en algunos hermanos me ha sostenido. Muchos se han alejado, pero tantos otros han sabido ser luz. Gracias por tus palabras, muchas veces se esconde bajo la alfombra el dolor de muchos hermanos.

- En nuestro refranero hay uno que debiera ser borrado: Cada uno en su casa y Dios en la de todos.

Así pasa lo que pasa. Este refrán se ha usado demasiado en la Iglesia como modelo de una conducta moral solipsista e insolidaria.

- Pobres solitarios de Jesús, seguro Él los acoge en grandes mansiones del cielo.Oremos por los que viven aún sufriendo como quienes ya se suicidaron, y por los curas que sufren persecusión y asesinato en el mundo.

- Urge hacer una interpretación correcta de los evangelios de Cristo a la luz de los signos de la tiempos de hoy (Migrantes, Desaparecidos, Mercado global, etc..)... El duele una jerarquía insensible a las necesidades actuales, tan cerca del mundo y tan lejos de Dios.. Saludos Fraternos- Oro por los que sufren o han sufrido, me uno a ese sufrimiento. El Señor siga dándonos luz para saber acompañar e iluminar tanto sufrimiento.

- Gracias por todas estas reflexiones. Si, creo que la iglesia debe mirar al Jesús de los evangelios que se compadecía de todo sufrimiento humano, que cultivó la amistad y trato de sanar a los pobres, las mujeres y los niños.

Una oración y un abrazo fraterno.

- Cuánta razón. Una disculpa por no saber ser solidarios y hermanos de quienes dejan todo por servir al pueblo de Dios.

- Las comunidades parroquiales exigimos mucho de nuestros sacerdotes pero olvidamos que necesitan el calor y cariño de una familia y la familia a la que ellos se han entregado, somos nosotros, sus feligreses, cuidemos de ellos con amor fraterno, calidez y comprensión....

- Perdón Sr. por nuestro egoísmo, nuestras omisiones, x nuestra fragilidad, x no salir al encuentro de nuestros hermanos, x no estar atentos a las necesidades de ntos Pastores, porque no hemos orado x ellos. perdonanos, y a ellos dales el Gozo de su Salvación.

- Qué realidad tan brutal nos convidas hoy! No imaginé tal nivel, pero lo presentí al ver a los jesuitas ancianitos, me he preguntado qué sería de los diocesanos...

Dejo en el aire las respuestas. Me uno a todas, añadiendo sólo tres observaciones:

- El trabajo de "pastor" (ministro de la Iglesia) se ha vuelto de alto riesgo, siendo de gran belleza, un don de Dios.

- Este tema pone un signo de interrogación ante la vida del clero, que es, en general, una vida espléndida de amor y entrega... Pero es muy posible que la Iglesia en conjunto deba tener en cuenta estos hechos, unidos a otros, como los de la falta de amor...o presencia de amores menos "ricos".

- Éste es un tema de humanidad... Creo que es la segunda o tercera causa de muerte en el mundo "civilizado". Habrá que cambiar de rumbo.

