Premi Mirchandani: "Estamos dolidos y hundidos"

(Premi Mirchandani, vicepresidente de la comunidad hindú de Ceuta).- Señor director: Ceuta es una ciudad donde convivimos 4 religiones diferentes, cristiana, musulmana, hebrea e hindú. Yo, concretamente soy Hindú, nacido en Ceuta. Mi abuelo fue el primer hindú que llegó a Ceuta, y mi padre, el primer niño que llegó a esta bella ciudad.

Nací en el año 1968, cursé mis estudios en el colegio San Agustín, donde tenía como una de las asignaturas Religión Católica. Estoy casado con una chica hindú, nacida en Ceuta y que cursó sus estudios en el colegio La Inmaculada.

Tenemos dos hijos. Uno de 22 año que estudia en Madrid, pero que estudió también enCceuta en el colegio San Agustín, al igual que yo, y una hija que estudió en Ceuta, en el colegio La Inmaculada.

En mi casa siempre se ha respetado mucho la convivencia entre religiones. Cada uno puede pertenecer a la religión que quiera o desee, pero siempre respetando a los demás.

Como le decía en nuestra conversación telefónica, fui 7 años costalero del Cristo de Medinaceli en Ceuta. Mi hijo lleva 8 años siendo costalero de la Flagelación; al igual que mi hija que lleva 7 años en la misma cofradía.

En mi casa tenemos un pequeño templo, con imágenes hindúes y cristianas, al igual queotro pequeño templo, que tengo en mi despacho.

La relación de las personas de religión hindú en Ceuta con la iglesia católica es muy frecuente. Es fácil ver, cualquier día del año, hindúes que entramos o salimos de cualquier iglesia de la ciudad, para mostrar nuestros respeto. Y lo mismo hacemos con la imagen que hay en el puente del Cristo.

Tras este breve antecedente, le pasó a relatar en qué consiste la festividad de Ganesh. Es un Dios hindú, el más venerado en la India y por los hindúes que vivimos en el resto del mundo.

Hace 13 años que mi madre y mi mujer decidieron empezar a celebrar la festividad de Ganesh en la ciudad de Ceuta. La festividad suele ser siempre finales de agosto o principios de septiembre, dependiendo del calendario lunar, y dura 3 días

Esta festividad se celebraba en mi domicilio particular, asistiendo a la misma personas de todas las confesiones religiosas, para mostrar sus respetos al Dios Ganesh. Desde hace 3 años, la celebramos en el templo hindu que tenemos en Ceuta, ya que es materialmente imposible que entre en mi domicilio la gran cantidad de personas que asisten a la adoración del Dios Ganesh.

El primer día de celebración, tanto cuando lo hacíamos en mi casa como ahora en el templo hindú, hacemos un arty. Se trata de una oración, a la que acuden todas las autoridades civiles y militares de Ceuta, así como familiares y amigos de todas las confesiones religiosas que hay en la ciudad.

Pasado los 3 días de adoración al Dios Ganesh, desde mi domicilio o, ahora, desde el templo, lo llevamos en procesión para depositarlo en las aguas del mar que baña Ceuta.

En el año 2009, pedimos permiso, para que la procesión pudiese entrar en la iglesia Nuestra Señora de África, y, así, rendir nuestros respetos a la patrona de Ceuta y de todos los habitantes de la ciudad, que así la consideren. Entre ellos, me encuentro yo, mi familia y la comunidad hindú de Ceuta. Así lo hemos venido haciendo durante los 8 últimos años.

Este año, la procesión de Ganesh fue el día 27 de agosto, domingo. Cada año que pasa son más la personas que procesionan durante todo el recorrido, y de diversas confesiones religiosas.

Como todos los años anteriores, solicitamos permiso a la vicaría de Ceuta, para poder entrar en la iglesia. Permiso que fue concedido como todos los años.

Una vez en la iglesia los pequeños de la comunidad hindu rezaron un Padre Nuestro, ya que todos ellos estudian en colegios católicos. Como todos los años, mostramos nuestros respeto a la patrona, y desde la iglesia fuimos al Cristo, situado en el puente del Cristo. Tras pfrecerle nuestros respeto, cogimos las embarcaciones, que este año fueron 24 barcos y un total de 244 personas, que nos acompañaron a la inmersión del Dios Ganesh.

La ceremonia se puede calificar de éxito rotundo para la convivencia de la ciudad de Ceuta. Por eso, mi sorpresa fue mayor, cuando, el lunes día 28 por la tarde, me entero de la dimisión del vicario. Una dimisión que no me cuadra y que coge a toda Ceuta por sorpresa, y mucho más a los miembros de la comunidad hindú, ya que el motivo de la dimisión parece ser que es algo relacionado con nuestra visita al santuario del día anterior

Señor director, es muy difícil entender todo esto, si no se vive en una ciudad como Ceuta, donde la diversidad de culturas y religiones la llevamos todos en nuestro ADN.

Mi mujer, organizadora de esta festividad desde hace 13 años, mis hijos, la comunidad hindú de Ceuta, e igualmente la comunidad cristiana estamos dolidos, estamos hundidos. No entendemos el motivo del cese del vicario. Además, a los hindúes se nos ha cerrado una puerta, la puerta de la patrona de Ceuta, a la que consideramos también nuestra patrona y a la que íbamos a visitar todos o casi todos los días del año.

Vamos aa llegar a donde sea. El pueblo de Ceuta entero está con nosotros. Por eso, voy a pedir que el obispo se disculpe ante los hindúes de Ceuta, de España y del mundo entero, ya que esta triste noticia, como bien sabe, está dando la vuelta al mundo.

También voy a pedir que se disculpe ante la comunidad cristiana de Ceuta, que está tan afectada como nosotros. Y, por último, vamos a pedir que el vicario actual siga ocupando la vicaría de Ceuta.

Señor director, agradecido por la conversación telefónica que mantuvimos, le saluda cordialmente.

Premi Mirchandani