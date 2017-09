Asignatura solidaridad: un decepcionante cero patatero

(Alberto Eisman).- La noticia tiene ya algunos días, y yo, en mi ingenuidad, tenia la esperanza de que tuviera un eco mucho más generalizado. Por desgracia, entre el shock de los ataques terroristas de Barcelona, las polémicas con ellos asociadas y otras noticias más próximas o más de envergadura para el público español, apenas aguantó algunas horas en las páginas más especialidadas de algunos medios digitales. Hoy ya es agua pasada y precisamente porque ha pasado desapercibida, creo que es necesario que este humilde blog se haga eco de ello.

Hace pocos días, el ACNUR llamaba la atención que Uganda había superado la cifra de un millón de refugiados en su territorio, sobre todo procedientes de Sudán del Sur, que se habían asentado en su territorio. Antes de entrar más en materia, nos haría bien tener unas cifras que nos deberían hacer reflexionar:

- Uganda tiene la mitad de superficie que España

- España tiene 48 millones de habitantes, Uganda tiene "sólo" 38 millones, pero al tener menos territorio tiene una densidad mucho más elevada de población ( 158 personas/Km² en Uganda contra 96 de España)

- Mientras que el ugandés medio tiene una esperanza de vida de 55,4 años, los españoles pueden estar orgullosos de tener una admirable media de 81,7 años.

- La renta per cápita de España (36.500 US$) es 17 veces la de Uganda (2.100 US$)