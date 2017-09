Misas y separatismo

(Antonio Aradillas).- Con la más bautismalmente comprometida intención cristiana, clamé desde aquí por la necesidad de que la jerarquía eclesiástica hispano- catalana levantara la voz de una "santa" vez para contribuir a la reedificación de la paz, en estos tiempos tan recios en los que vivimos. Por fin hablaron unos obispos y otros, además de los clérigos y religiosos y abades mitrados. Sus "habladurías" justifican estos y otros comentarios.

El uso de "lugares comunes" y el aporte de citas pontificales pretéritas y desconectadas de las realidades presentes, aparecen en los textos episcopales con nitidez, diplomacia y votos de obligada "castidad" política. Resulta casi imposible y hasta "milagroso", hablar sin decir nada y sin comprometerse, tal y como acaban de hacer nuestros señores obispos.

¿Acaso no hay en todo el episcopado hispano-catalán algún "hombre bueno" preparado y dispuesto -contando además con la gracia de Dios-, para resembrar cordura y entendimiento entre las dos partes hoy en conflicto? ¿Cómo y por qué se llegó a la situación actual definida certeramente con los acreditados diagnósticos de que, a consecuencia del sistema imperante en la selección-nombramiento de los obispos, su mediocridad, falta de iniciativa y de audacia, e ilimitada capacidad de decir "amén" siempre y en todo, les imposibilite para "pronunciarse" con argumentos evangélicos y evangelizadores?

¿Pronunciaron sus palabras, unos y otros obispos, y también los frailes, teniendo sacramentalmente en cuenta el bien del pueblo de Dios, con predilecta mención de los más pobres, o lo hicieron pensando más en la institución eclesiástica a la que sirven, y de la que se sirven, por "carrerismo", por vocación o por profesión? ¿Tuvieron presente el futuro de su propia subsistencia, el de los templos y "lugares sagrados", las obras sociales, los tesoros artísticos de los que son depositarios, al tener que verse forzados a romper los pactos concordatarios, o no, establecidos, hasta que los nuevos "representantes" del pueblo, con fórmulas deliberadamente ácratas, determinen y decidan aplicaciones y usos distintos?

¿Se analizaron y explicaron convenientemente los horrendos perjuicios que las "guerras de religión", bajo cualquiera de sus modalidades, les han supuesto, y le supondrán a cualquier colectividad, y más cuando a unos y a otros, por igual, se les ocurra acaparar, y hacer gala, de la condición de ser ejecutores y encarnar "la voluntad de Dios"?

¿Cómo valorar el hecho del desprecio y rebelión contra las leyes tan fundamentales para la convivencia entre los españoles, como la Constitución y el Estatuto y, por ejemplo, no denunciar la falta de evangelio que padece el Código de Derecho Canónico? ¿Cómo y por qué ellos -los clérigos y le jerarquía- no renunciaron ya a tantos privilegios y sinecuras? ¿Qué concesiones y hicieron enronquecer a los señores abades mitrados, para que entre sus antífonas, salmos y cantos gregorianos, no les remordiera la conciencia para gritar y anatematizar los "deslices" vétero y novo "puyolianos", índice y expresión cabal de independentismos políticos y judiciales, con el "Visto Bueno" de la Reverenda Madre Superiora de la fundación empresarial doméstica?

Tener conciencia de que signos y símbolos "pastorales" que usan y hacer ser obispos a los obispos, apenas si sobrepasan los linderos de las ceremonias y ritos litúrgicos, resulta ciertamente desconsolador y triste, por carencia esencial de religiosidad.

"Sí, pero el día de la Virgen de la Merced unos y otros, con sus representantes supremos, presididos por el cardenal, se hicieron presentes en la santa misa..." Esto no obstante, y gracias sean dadas a Dios, una buena parte de su pueblo, superó las enseñanzas del padre Astete y de otros catequistas, y llegaron al feliz convencimiento de que la mayoría de tales gestos, ceremonias y actos litúrgicos carecen de sentido y de contenido, o este no es religioso y menos es eucarístico.

Al margen de ponderaciones y circunstancias "patrióticas" y separatistas, en el contexto en el que nos hallamos, hay misas que ni son, ni pueden ser, misas. Por muy cuidados, y con olores a incienso, que estén y tengan sus ritos, por muy cardenal que sea su concelebrante principal y por muy autoridades que sean sus "autoridades" -representantes del pueblo-, hay misas que no podrán ser misas y a lo más que llegarán a ser, es a actos catalogados como político-sociales...

"Pero entre ellos se dieron 'el abrazo' o el 'ósculo' de la paz, y algunos hasta comulgaron...". Misas sin paz y sin común-unión, no son sacramentos. Exponer la misa a un remedo, simulacro y ficción es un sacrilegio, allí en donde se palpe y se vida la imposibilidad de la convivencia y del entendimiento, jamás habrá celebración eucarística.

De todas formas, que, pese a todo, no se pierda la esperanza y que "Dios reparta suerte y nos coja confesados, Amén".