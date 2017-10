(J. M. Bausset).-Este podría ser el titular de lo que vivimos en Cataluña el pasado 1 de octubre, durante la jornada electoral. Los que sufrimos el franquismo, corriendo delante de los grises para defender la democracia, vimos escenas que nunca pensábamos que volveríamos a ver: armas contra urnas.

Hemos de tener en cuenta que en la orden que dictó la Sra. Mercedes Armas, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, esta jueza pedía que se adoptaran las medidas necesarias para impedir el referéndum "sin afectar la normal convivencia ciudadana".

La Sra. Armas pedía que los cuerpos de seguridad adoptaran las medidas necesarias para precintar las sedes electorales y requisar el material para el referéndum, "sin afectar la normal convivencia ciudadana". Pero la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ha alterado, y de una manera muy grave, "la convivencia ciudadana" con cargas violentas de la policía española y de la Guardia Civil, ante la actitud pacífica de la mayoría de los catalanes, ocasionando más de 800 heridos, aunque también hay lesionados entre la policía.

Han sido golpeadas muchas personas, tiradas al suelo, atacadas con pelotas de goma y gases lacrimógenos, 800000 papeletas han sido requisadas, ha habido roturas de cristales de los colegios electorales y puertas rotas para llevarse las urnas, por el simple hecho de querer depositar una papeleta en una urna. Con todo eso se han vulnerado de una manera flagrante los más elementales derechos humanos. Por eso, tanto el arzobispo Jaume Pujol, de Tarragona, como el arzobispo de Barcelona, Joan Josep Omella, han lamentado la violencia "deplorable" de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. También el obispo de Girona, Francesc Pardo ha condenado la violencia del domingo, como ha hecho el P. Josep Mª Soler, abad de Montserrat, condenando "las acciones violentas contra ciudadanos pacíficos".

Y el obispo de Solsona, Xavier Novell, además de condenar "los actos violentos que se produjeron, especialmente aquellos cometidos por servidores públicos", ha manifestado su admiración por "la valentía y la resistencia pacífica de aquellos que ejercieron el ejercicio legítimo del derecho a la autodeterminación de nuestro pueblo". La misma Comisión Europea ha dicho que "la violencia no puede ser nunca un instrumento político". Cabe destacar que cada 11 de septiembre, en los últimos años, se han manifestado centenares de miles de personas cívicamente, sin ningún altercado, sin romper un cristal, en una actitud pacífica y festiva.

El 9 de noviembre en Medellín, el papa Francisco nos exhortaba a no ser "cristianos con el estandarte de prohibido el paso", sino a vivir abiertos a las realidades de nuestro mundo y de nuestro tiempo y por eso, a la vez que nos pedía "no ser indiferentes a los sufrimientos de los más desamparados", nos invitaba a ser discípulos "que sepan ver sin miopías heredadas, discípulos que examinen la realidad, que sepan ver, juzgar y actuar, capaces de arriesgar, de actuar, de comprometernos".

La Iglesia Catalana ha de defender "la realidad nacional de Cataluña, construida a lo largo de mil años de historia", como afirman los documentos episcopales, "Arrels cristianes de Catalunya" (Raíces cristianas de Cataluña) y "Al servei del nostre poble", (Al servicio de nuestro pueblo) donde nuestros pastores reclamaban para nuestro país "la aplicación de la doctrina del magisterio eclesial", para que sean reconocidos, promovidos y respetados "los derechos y los valores culturales de las minorías étnicas", unos derechos, como dicen estos documentos, que "de ninguna manera no pueden, ser perseguidos, destruidos o asimilados a otra cultura mayoritaria". Por eso el pasado 11 de mayo, la Conferencia Episcopal Tarraconense pedía que fuesen "escuchadas las legítimas aspiraciones del pueblo catalán".

La Iglesia Catalana tiene el derecho y el deber de contribuir a la construcción del futuro de nuestro país de una manera cívica, democrática y pacífica, tal como lo reconoce la Doctrina Social de la Iglesia, como cuando el papa Juan Pablo II, el 5 de octubre de 1995, en la ONU, afirmaba: "Por todos los medios que dispongáis, velad por esta soberanía que posee cada nación en virtud de la propia cultura. Nadie (ni un Estado, ni ninguna otra nación, ni ninguna organización internacional) no está legitimado para afirmar que una determinada nación no es digna de existir". El mismo papa Juan Pablo II tomó partido a favor del sindicato polaco Solidaridad y contribuyó a la caída de la URSS i de los países comunistas.

La Iglesia Catalana, es verdad, no puede caer en partidismos, pero tampoco puede ser neutral, ya que, como decía la nota de los abades de Montserrat y de Poblet del pasado 21 de septiembre, ha de estar a favor de "la paz, las libertades de expresión democráticas y el respeto a los derechos de nuestro pueblo". Un derecho que la Constitución reconoce. El presidente Rajoy le ha dicho por activa y por pasiva al presidente Puigdemont (en referencia al referéndum) que no le pidiese "lo que no le puedo dar". Pero eso es falso, porque el artículo 149,32ª, dice que el gobierno puede autorizar la convocatoria de consulta popular vía referéndum. Por otra parte, el hecho que Cataluña pudiese votar su permanencia o separación de España, ha sido objetado por el gobierno del presidente Rajoy, que ha repetido que una decisión como ésta no la puede tomar solo Cataluña. ¿Pero qué paso con Escocia y su referéndum? Solo votó Escocia, no todo el Reino Unido de la Gran Bretaña, como también en Québec. O el caso del Bréxit, donde el Reino Unido (y no toda Europa) decidió dejar la Unión Europea.

La Iglesia Catalana ha de vivir el momento presente con esperanza y con un firme compromiso para ayudar a construir una sociedad más justa y más de acuerdo con el Evangelio, (de acuerdo con la Doctrina Social de la Iglesia) donde la democracia acabe siempre ganando a los miedos o a las amenazas, donde la violencia nunca derrote a las ideas, apostando siempre por la fuerza de la razón y no por la razón de la fuerza. Por eso la Iglesia ha de condenar cualquier tipo de violencia, de la misma manera como condenaba el arzobispo Óscar Romero la represión del ejército del Salvador: "En nombre de Dios os ruego, os suplico, os exijo que cese la violencia". Y es que ante un problema político hace falta una solución política y no una respuesta policial.

¿Cuál es pues el camino? Diálogo, una actitud pacífica, negociaciones (con una mediación de la Unión Europea) y que se escuche la voz de los ciudadanos de Cataluña, que se ha pronunciado con claridad el domingo 1 de octubre, de la misma manera que se pronunció Escocia, Québec o el Bréxit.

En estos momentos históricos que vive Cataluña, el Evangelio nos empuja ser imaginativos para soñar, para ser artesanos de esperanza, de vida y de solidaridad, como nos lo recordaba el papa Francisco el 22 de septiembre: "Que no te hagan miedo los sueños. Sueña un mundo que aún no se ve, pero que ciertamente llegará. No pienses nunca que la lucha que estás haciendo aquí es completamente inútil. Todo nace para florecer en una eterna primavera".

Un chico argentino que trabaja en Montserrat me decía el domingo: "Hoy vosotros estáis haciendo lo que Argentina hizo hace 201 años, cuando el 9 de julio de 1816 declaró la independencia del país". Como lo hizo Méjico, Bolivia, Ecuador, Panamá, Chile, Colombia, Uruguay, Filipinas, Venezuela....

Y una última cosa: nos han dicho que la actuación de la policía se debió a que el gobierno consideró que el referéndum era ilegal. También ha sido ilegal la financiación del PP durante años y años y la policía no ha tratado a los corruptos como ha maltratado a los catalanes. La diferencia estaba en que los que votamos el domingo pusimos los sobres con las papeletas en las urnas y dirigentes del PP ponían los sobres llenos de dinero en sus bolsillos.

Como dice la Visita Espiritual del obispo Torras i Bages, que la Virgen de Montserrat ilumine a los gobernantes y nos ayude para que nunca "se deshaga este pueblo catalán" que ella espiritualmente engendró y consiga "para los pueblos de Cataluña una paz cristiana y perpetua".