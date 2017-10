Monseñor Barrio reclama un trabajo "dignamente remunerado"

(Archicompostela).- Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela se suma a la Jornada Mundial por el Trabajo Decente con un acto solidario que tendrá lugar mañana viernes, día 6 de octubre, en las instalaciones de la compostelana Iglesia de las Ánimas.

De este modo se apoya la iniciativa "Iglesia por el Trabajo Decente", rubricada por Cáritas, CONFER, HOAC, Justicia y Paz, JEC y JOC, y con la que estas organizaciones urgen a poner fin a la lacra de la precariedad que caracteriza el actual mercado laboral.

En una Carta Pastoral monseñor Julián Barrio, arzobispo de Santiago, afirma que "nadie duda de que el auténtico camino para la inclusión social es el trabajo dignamente remunerado". El arzobispo reclama, además, que "para el buen funcionamiento de la sociedad es prioritaria la promoción de un trabajo digno para todos". "La carencia de trabajo", asegura, "genera pobreza y disgregación social".

Con una exposición en el atrio de la Iglesia de las Ánimas de Santiago a partir de las 18:30 horas, se iniciarán los actos previstos para este viernes, día 6 de octubre. En esta muestra pública se presentarán las iniciativas que se llevan a cabo con la campaña Iglesia por el Trabajo Decente. Seguidamente se hará un reparto de pulseras con las que se pretende que las personas defiendan el trabajo, y se dará lectura al Manifiesto de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Un documento en que se señala que un trabajo decente "garantiza un salario mínimo vital".

Vigilia de Oración

El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, presidirá una Vigilia de Oración en la Iglesia de las Ánimas a partir de las 19:00 horas. El prelado insiste en que "nadie duda de que el auténtico camino para la inclusión social es el trabajo dignamente remunerado", y que es responsabilidad de la comunidad cristiana "acompañar a las personas que no tienen un trabajo". Monseñor Julián Barrio insiste en que "es urgente responder a las necesidades de quienes buscan un empleo digno y oportunidades para salir de la pobreza y evitar la marginación y la explotación".

Carta Pastoral. "Por el trabajo decente. Octubre 2017"

Queridos diocesanos:

En el mes de octubre se nos convoca a tomar conciencia de la necesidad de un trabajo decente, en el contexto de la celebración de una vigilia de oración o de una Eucaristía.

Para el buen funcionamiento de la sociedad es prioritaria la promoción de un trabajo digno para todos. La carencia de trabajo genera pobreza y disgregación social, recordando que el papa Benedicto nos decía: "cuando el afán del lucro y la acción especulativa sin límites se imponen en los mercados, la persona humana está construyendo su casa sobre arena". Las personas "descubren significado y confianza en el futuro cuando encuentran un trabajo de larga duración con la oportunidad de una merecida promoción". Es urgente responder a las necesidades de quienes buscan un empleo digno y oportunidades para salir de la pobreza y evitar la marginación y la explotación. "Un trabajo que, en cualquier sociedad, sea expresión de la dignidad esencial de todo hombre o mujer: un trabajo libremente elegido, que asocie efectivamente a los trabajadores, hombres y mujeres, al desarrollo de la comunidad; un trabajo que de este modo haga que los trabajadores sean respetados, evitando toda discriminación; un trabajo que permita satisfacer las necesidades de las familias y escolarizar a los hijos sin que se vean obligados a trabajar; un trabajo que consienta a los trabajadores organizarse libremente y hacer oír su voz; un trabajo que deje espacio para reencontrarse adecuadamente con las propias raíces en el ámbito personal, familiar y espiritual; un trabajo que asegure una condición digna a los trabajadores que llegan a la jubilación" (Caritas in veritate, 63).

Para lograr este objetivo es necesaria la solidaridad, "elemento fundamental de la visión humanizadora del trabajo". Es precisa la subsidiaridad, "gracias a la cual es posible estimular el espíritu de iniciativa, base fundamental de todo desarrollo socioeconómico". Y, además, es imprescindible la mirada de la caridad, esencial para el cristiano, que nos permite comprender más exactamente la realidad social. "Para ello se necesitan unos ojos nuevos y un corazón nuevo, que superen la visión materialista de los acontecimientos humanos y que vislumbren en el desarrollo ese algo más que la técnica no puede ofrecer" (Deus caritas est, 31).

El papa Francisco con frecuencia manifiesta su preocupación por las personas que no cuentan con un empleo, viéndose menoscabados en su dignidad porque no son capaces de aportar alguna ayuda a la familia por medio de su trabajo. "Sin el trabajo el hombre no sólo no puede alimentarse, sino que tampoco puede autorrealizarse, es decir, llegar a su dimensión verdadera". Consecuentemente debe ser garantizado el derecho al trabajo, "dedicando a ello los cuidados más asiduos y poniendo en el centro de la política económica la preocupación por crear unas posibilidades adecuadas de trabajo para todos y principalmente para los jóvenes, que con frecuencia sufren hoy ante la plaga del desempleo", escribía san Juan Pablo II.

De manera especial en estos momentos debemos renovar nuestro compromiso con la cultura del trabajo que exige renunciar a conductas consumistas y materialistas que no lo valoran. Es responsabilidad de la comunidad cristiana acompañar a las personas que no tienen un trabajo. Reafirmamos los principios fundamentales de la enseñanza social de la Iglesia como son la dignidad inviolable de la persona humana, el destino universal de los bienes de la creación, la participación de todos en la búsqueda de bien común, la solidaridad. Las condiciones difíciles o precarias del trabajo hacen difíciles y precarias las condiciones de la misma sociedad y de un vivir ordenado según las exigencias del bien común.

Nadie duda de que el auténtico camino para la inclusión social es el trabajo dignamente remunerado. No le es ajena a la Iglesia la vida de tantas personas que buscan su dignidad en el trabajo. ¡Redescubramos la dimensión social de la fe!

Os saluda con afecto y bendice en el Señor,

+ Julián Barrio Barrio,

Arzobispo de Santiago de Compostela