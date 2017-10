ETA y Cataluña

(Josep Miquel Bausset osb).- A lo largo de la Transición (y todavía ahora) a menudo se ha comparado la situación provocada por ETA en el País Vasco con la situación de Cataluña. Solo hace unos días, el ex-presidente del gobierno español Felipe González decía que lo que más le había preocupado era Cataluña. Más que ETA o el GAL.

La negociación, diálogo o contactos (que cada uno lo diga como quiera) que el gobierno del Sr. Aznar estableció con ETA, no ha sido posible con Cataluña, ni antes del referéndum del 1 de octubre ni tampoco hasta ahora.

En la etapa democrática, el rey Juan Carlos nunca dirigió un mensaje a la sociedad española a pesar de los atentados, los secuestros y los asesinatos de ETA. Y eso que en el País Vasco la situación era de extrema gravedad debido al terrorismo de ETA. Pero el actual monarca sí que lo ha hecho ahora, debido al referéndum del 1 de octubre. ¿Es un problema más grande y más grave Cataluña que ETA? ¿No dijo el Sr. Aznar que sin violencia se podía hablar de todo? ¿O bien el gobierno popular ha tenido voluntad de diálogo con ETA pero no con Cataluña?

En el momento que vivimos es muy saludable repasar la hemeroteca en lo que hace referencia a la reacción del gobierno del Sr. Aznar con ETA, con el acercamiento de presos a cárceles del País Vasco, incluso durante el largo secuestro del Señor Ortega Lara. Pero no solo se acercaron presos a Euskadi, sino que el mismo director general de la Guardia Civil, el Sr. Saltiago López Valdivieso, declaraba en relación al terrorismo etarra: "hay que combatirlo, neutralizarlo y aniquilarlo, pero hay distintas salidas políticas a aplicar para llegar a ese mismo resultado".

Esta afirmación del director de la Guardia Civil no era una opinión personal, sino que estaba en sintonía con la actitud del gobierno del Sr. Aznar, que apoyaba los contactos, el diálogo o las negociaciones con ETA, mediante encuentros en Ginebra, en junio de 2005 y en Oslo, en noviembre del mismo año.

Pero no fue solo en 2005. Unos años antes, el 4 de noviembre de 1998, el ministro Josep Piqué decía: "Si se trata de contrastar la voluntad de diálogo de ETA, habrá que hacerlo directamente con la organización armada". Conviene fijarse que el Sr. Piqué decía "organización armada" y no organización terrorista.

El 3 de noviembre de 1998, el expresidente José Mª Aznar afirmaba: "El gobierno y yo personalmente he autorizado contactos con el entorno del Movimiento Vasco de Liberación". ETA era nombrada por el Sr. Aznar, Movimiento Vasco de Liberación. Y el 10 de septiembre de 1999, el mismo Sr. Aznar decía: "Si no se producen contactos es porqué ETA no quiere. No hay ninguna otra razón". La lista que nos ofrece la hemeroteca es larga, pero solo añadiré unas últimas declaraciones, en este caso del Sr. Mariano Rajoy (actual presidente del gobierno de España) del 12 de noviembre de 1998, en relación a las negociaciones con ETA: "Los contactos los llevaremos directamente y sin intermediación".

¿Por qué fueron posibles los contactos (negociaciones o diálogo) del gobierno del Sr. Aznar con ETA y no ha sido posible con Cataluña? ¿Por qué el rey Juan Carlos nunca intervino con un mensaje dirigido a la ciudadanía, a pesar de los asesinatos y de los secuestros d ETA, y hora, con un proceso democrático y pacífico, sí que lo ha hecho su hijo?

En el II Encuentro Mundial de Movimientos Populares, celebrado en Bolivia el 2015, el Papa Francisco decía: "Sé que buscan un cambio y no solo ustedes. He comprobado que existe una espera, un anhelo de cambio en todos los pueblos del mundo". El Papa animaba a los participantes de aquella asamblea a ser "sembradores de cambio" y añadía aún: "He escuchado en Bolivia una frase que me ha gustado mucho: proceso de cambio". El Papa Francisco pedía a Dios que concediese a los participantes de aquel encuentro, "coraje, alegría, perseverancia y pasión para seguir sembrando, con la certeza que, más pronto o más tarde, veremos los frutos".

La negociación que el gobierno del Partido popular tuvo con ETA, habría de ser posible también ahora. Hace unos días el Osservatore Romano pedía diálogo, como lo han pedido los obispos catalanes y hasta los españoles, o las abadesas y los abades benedictinos y cistercienses de Cataluña, para afrontar así el futuro de un pueblo que quiere vivir en libertad. Como también ha pedido diálogo y negociaciones el Parlamento de la Unión Europea, diversos expertos de la ONU y los Parlamentos de Flandes y de Québec.

En el mismo Encuentro Mundial de Movimientos Populares de hace dos años, el Papa Francisco decía también: "Los pueblos del mundo quieren ser artífices de se propio destino. Quieren transitar en paz su marcha hacia la justicia. No quieren ingerencias ni ser tutelados, donde el más fuerte subordina al más débil. Quieren que su cultura, su idioma, sus procesos sociales y tradiciones religiosas sean respetadas.....la paz es fundamenta no solo en el respeto de los derechos del hombre, sino también en los derechos de los pueblos, particularmente en el derecho a la independencia".

Por eso sería importante que el gobierno español presente una oferta de negociación a la Generalitat de Cataluña para encontrar una solución, de la misma manera que el gobierno del Sr. Aznar estableció un dialogo con ETA. Como decía el arzobispo de Urgell, Joan Enric Vives (y también otros obispos catalanes) en vísperas de la consulta del 9 de noviembre de 2014, "El proceso soberanista es una cuestión política, no moral y hace falta respetar todas las opciones, que todas son muy respetables".