Corrupción e ilegitimidad en Chile

(Alejandro Guzmán Barbé).- Un país, al igual que un ser humano, puede ser sano, y de esta manera puede crecer y engrandecerse brindando a sus habitantes prosperidad, no solo económica, sino que también espiritual. Pero al igual que un ser humano el país puede contraer una enfermedad, que es como un cáncer, y esta enfermedad se llama corrupción, la que lo va destruyendo inexorablemente. La historia es maestra en darnos a conocer que naciones, que aparecían como poderosas, se han desplomado irremediablemente a causa de la corrupción.

Refiriéndonos ahora a nuestro país nuestra realidad nos indica que estamos insertos en una profunda decadencia moral y ética, realidad que se busca eludir de cualquier forma y no se reconoce. Y la decadencia es prima hermana de la corrupción. Ahora y sin ánimo de extendernos mucho en el tema, es una realidad indiscutible que el empleo de la mentira es habitual y constante en Chile. Nos referiremos solo citando los casos más groseros de ella, y son :

Regresando a los tiempos previos e inmediatos a la salida del dictador de La Moneda, la clase política del momento, que se autodenominó Concertación, llamó al pueblo a votar Si o No para terminar o no con la permanencia de Pinochet en el poder.

Propagó por todo Chile que la alegría llegaría, que habría Justicia, que terminaría el sistema neo liberal de mercado, que llegaría la democracia. Nada eso ocurrió. A espaldas del pueblo transaron con la dictadura una "salida" para que todo continuara igual. Pasando por encima del sacrificio del Presidente Salvador Allende y de tantos caídos, no vacilaron en traicionar al pueblo de Chile. Incluso llegaron a ignorar la muerte de familiares cercanos, traicionándolos también.

Prosiguiendo con el estudio de la mentira, se puede apreciar que partidos políticos, defensores del pueblo según sus dichos, fervientes defensores de la clase obrera, han participado de esto. Han traicionado al pueblo y se han unido a los que lo someten , que no son otros que los poderosos, los dueños del poder económico. Así vemos un partido socialista que administra el modelo económico neo liberal de mercado mejor que la UDI o Renovación Nacional y lo hacen sin pudor alguno, siguen denominándose socialistas, mintiendo groseramente. Y también el partico Comunista, que reconoce y defiende la lucha de clases, está en lo mismo, está ahora con la clase explotadora, con los dueños del poder económico y político. Se han mudado a la clase explotadora. Ambos partidos ahora hablan y siguen al "compañero Adán Smith".

Y se puede comprobar que la Concertación, ahora la Nueva Mayoría, que en verdad es la nueva derecha, sin principios ni respeto alguno por el pueblo, le otorga a los dueños de las grandes empresas más facilidades que las que le otorgaba Pinochet, en términos que las utilidades que obtienen son más elevadas que en la época del dictador. Y esto ocurre mientras que al pueblo se le pagan sueldos y salarios muy bajos, insuficientes para vivir dignamente, siendo varios millones de personas que subsisten miserablemente con un ingreso mínimo.

Dentro de este contexto se ha descubierto que muchos parlamentarios han incurrido en la comisión de delitos, que han recibido dineros de empresas o de otros para legislar en sus favores. Esto constituye una penosa realidad. Tampoco los altos mandos del Ejército de Chile, de Carabineros de Chile, etc. están implicados en hechos ilícitos vinculados a dineros.

Que la propia Presidenta de Chile, Michelle Bachelet Jeria ha incurrido en actos de corrupción como lo es el de nepotismo dado que designó a un hijo, de apellido Dávalos, en un cargo alto, que le permitió tener bastantes influencias. Más adelante, la esposa de éste, apareció usando información privilegiada para hacer negocios en Machalí con expectativas de grandes ganancias.¿ Como supo esta persona la existencia de esas tierras a adquirir si era solo una simple ciudadana sin acceso a información de este tipo?.Luego la Presidenta afirmó que se había enterado por la prensa de este escándalo, olvidando ella que Chile es tonto solo hasta las 8 a.m.

Seguidamente la Sra. Bachelet legisla en forma arbitraria y dictatorialmente.

Efectivamente, ha impuesto por su cuenta y riesgo, una ley que fomenta el homosexualismo y el lesbianismo, y más aún se enorgullece de ello y presenta a Chile y al mundo una ley de matrimonio igualitario siguiendo su política de fomento de relaciones anormales y contra natura, sin importarle además que lo que buscan los sodomitas es pervertir a nuestros niños, influir perversamente en estos desde pequeños para transformarlos en lo que son ellos.

Que con ello también ha incurrido en una falta de respeto a la Iglesia Católica y a los que profesamos esta fe ya que se permite igualar un sacramento como lo es el matrimonio con unas prácticas antinaturales y desviadas como lo es la sodomía y el lesbianismo.

A esto se agrega que ella ha abierto las puertas para que el aborto quede liberado de sanción penal, siendo esto ya una realidad, lo que hace que el peor de los crímenes se haya transformado en un hecho lícito. Más muertes a agregar a las producidas por el maremoto, el transantiago.

Toda esta realidad de mentiras institucionalizada a través del tiempo, tanta traición, tanto engaño, tanta corrupción, tanta injusticia, ha ido creando en la gran mayoría de los ciudadanos de Chile una gran decepción y desprecio por los dirigentes políticos de Chile, lo que es la consecuencia directa de la gran abstención electoral. Por ello los electores se han ido retirando gradual y progresivamente de los procesos eleccionarios de tal manera que la actual gobernante fue elegida con una abstención electoral superior al 65%, lo que hace que tal elección y la de parlamentarios que se llevó a cabo en forma paralela sea ilegítima.

Pero esto no termina ahí. La abstención en las elecciones presidenciales y de parlamentarios del próximo año necesariamente va a continuar creciendo de tal forma que ella superará el 80%, lo que hará que menos del 20% de los ciudadanos con derecho a voto participará en tales comicios, lo que hace imposible desde el punto de vista legal y constitucional que las autoridades así elegidas puedan asumir sus cargos y gobernar el país. ¿La razón? El pueblo no las ha elegido. Es más, el pueblo, con su no concurrencia a las urnas, las ha repudiado, y la democracia de la cual tanto hablan carece y carecerá de todo sustento, lo que hace al mismo tiempo que la democracia haya dejado de existir. Ella murió el 11 de Septiembre de 1973.-

QUE HACER FRENTE A ESTO.

La actual clase política, incluida en ella las gobernantes del Palacio de Gobierno y las del Parlamento, siguen adelante haciéndose los desentendidos de lo que ocurre. Ignoran deliberadamente lo que está pasando ya desde hace algunos años. Por otra parte los dueños de las grandes fortunas actúan también igual. Y dentro de su lógica les conviene que sea así la realidad por cuanto siguen aumentando sus fortunas en forma notable. A ellos les conviene esta clase política por cuanto ella es funcional a sus intereses, incluso más de lo que fue Augusto Pinochet Ugarte.

Todo esto y más, el pueblo lo percibe, lo sabe, y como primera reacción en un franco desprecio hacia la clase política se ha ido retirando de los procesos eleccionarios. Estima, y así lo grita incluso, que la clase política es ladrona, que es corrupta, que gobiernan para ellos y los poderosos.

Una segunda reacción puede ser una explosión social sin conducción, de graves consecuencias .

Y lo anterior es sin perjuicio que la corrupción está matando el alma de Chile, está destruyendo sus cimientos valóricos , sus ideales colectivos y personales y ha aparecido el dinero, que es el dios de los mercaderes, como lo central de la sociedad y hay que hacerse de él por cualquier medio. Ha nacido la sociedad de Sancho.

Ahora toda esta penosa realidad infringe normas de la propia Constitución de Pinochet, Constitución que ellos mantienen y preservan pero que no la respetan. En efecto, el artículo 5 de la Constitución Pinochet - Lagosdice, en lo pertinente, dice lo que sigue:" La soberanía reside esencialmente en la Nación.Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y también por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio."

Conforme lo anterior es el pueblo quien ejerce la soberanía a través de elecciones y plebiscitos. Necesariamente esta norma exige la participación del pueblo en las elecciones. Esto es un requisito de la esencia. Pero el pueblo de Chile se abstiene de participar en ellas . Y si se piensa que el pueblo participa en los procesos eleccionarios porque lo hace un número inferior al 30%, tal pensamiento es equivocado y solo busca excusas para mantenerse en el poder. En síntesis, si el pueblo no ejercita la soberanía, no hay elección válida. Y si no hay elección válida las autoridades que gobiernen en estas circunstancias son ilegítimas, que es lo que ocurre en nuestro país.

Prosiguiendo , el artículo 8 de la citada Constitución dispone :" El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones.-"

Es un hecho público que la probidad en Chile ha desaparecido en gran medida en las actuaciones del sector público y que la autoridad, la Presidenta, y los integrantes del Congreso, no han adoptado las medidas del caso para velar por la probidad. Y mal lo podrían hacer por lo ya dicho en el sentido que no son pocos de ellos los que están inmersos en hechos delictuales o de nepotismo. En consecuencias, esta norma es letra muerta. La corrupción prevalece sobre esta norma, por lo que los gobernantes deben irse para que esta "fiesta" concluya .

Por todo lo anterior se requiere que otra gente, con formación valórica, con sus manos y espíritus limpios lleguen a gobernar Chile. Esta gente existe. Todo esto implica que la clase política que ha llevado al país a esta realidad oscura y sucia, se vaya y se aleje para siempre del gobierno del país.

Consecuente con lo anterior doña Michelle Bachelet y sus secretarios de Estado renuncien y se vayan a sus casas, al igual que los integrantes del parlamento.

Si así no lo hicieren el pueblo debe hacerse escuchar y respetar haciendo uso de su derecho a protestar hasta que se retiren del poder.

Que ante esta situación que el Presidente de la Corte Suprema asuma interinamente el cargo de Presidente de la República.

Que llame a 90 días plazo a un plebiscito para que el pueblo se pronuncie sobre las siguientes materias :

Si desea o no cambiar la economía neo liberal de mercado.

Si desea o no que el país se industrialice utilizando para ello los fondos de las A.F.P., pero dejando recursos suficientes para responder a las peticiones de sus afiliados.

Si desea o no una nueva Constitución Política del Estado.

Si desea o no la nacionalización del cobre, del litio, de las aguas, y en general de los minerales que Chile posee.

En el plano internacional si desea o no que Chile demande al Perú ante el Tribunal de La Haya para obtener que Bolivia obtenga una salida al mar con soberanía entre el norte de Arica y el sur del Perú.

Que el Presidente interino llame a elecciones de Presidente y de parlamentarios a 120 días plazo y los que resulten elegidos tendrán la obligación de dar cumplimiento a los resultados del plebiscito.

ALEJANDRO GUZMÁN BARBÉ.

ABOGADO.

Santiago, 28 de Septiembre de 2017.