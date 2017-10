Un niño que hoy muere de hambre o de sed es un niño asesinado

(Faustino Vilabrille).- España tiene una de las tasas más altas de pobreza infantil de la UE que alcanza a casi el 40 % de los niños y es el tercer país,

por detrás de Rumanía y Grecia,

"Estoy cansado de predicar a estómagos vacíos, y más aún a estómagos llenos"

Como personas y mucho más como creyentes tenemos que identificar y señalar a las víctimas para rehabilitarlas en su dignidad, y a los verdugos para que se conviertan y dejen de serlo.

Mateo 22,1-14

De nuevo tomó Jesús la palabra y habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: "El Reino de los Cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para que avisaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados encargándoles que les dijeran: "Tengo preparado el banquete, he matado temeros y reses cebadas y todo está a punto. Venid a la boda". Los convidados no hicieron caso; uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios, los demás les echaron mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos". El rey montó en cólera, envió sus tro¬pas, que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: "La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, convidadlos a la boda". Los criados salieron a los campos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. ("Cuando el rey entró a saludar a los comen¬sales reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: "Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta?" El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros:("Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos").El párrafo entrecomillado y entre paréntesis se considera un añadido posterior.





1.-Tierras y negocios: Jesús ofreció el Reino de Dios a todos, pero los ricos y poderosos de este mundo, los terratenientes y negociantes como los del Evangelio, no lo aceptaron ni entonces, ni lo aceptan hoy porque solo les preocupa el poder y el dinero. Los invitó por dos veces pero prefirieron dedicarse a sus tierras y negocios e incluso mataron a quienes les llevaban la invitación. Igual que los terratenientes y multinacionales de hoy en América del Sur, en Africa, en la India o Bangladés que les quitan la tierra a los pobres y no les importa que mueran de hambre, y si se resisten los matan, mediante sicarios o policía, cuando se oponen a que las multinacionales, protegidas por lo gobiernos de turno, les quiten sus tierras.

Un total de 117 activistas de DD.HH. y medioambientales fueron asesinados en lo que va de año 2017 mientras intentaban proteger los recursos naturales de sus comunidades. Desde 2014 a 2017, fueron asesinadas por policías y sicarios:

Año 2014.....116 personas

Año 2015.....185 personas

Año 2016.....201 personas

Año 2017.....117 personas

------------------------

Total:...........619 personas

Berta Cáceres fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en su casa de Honduras, después de amenazar de muerte a sus hijas, por defender a su Comunidad Lenca contra la empresa china Sinohydro, que pretendía construir una gran presa financiada por el BM.

La mayor parte lo fueron por defender sus tierras y el agua; y por rechazar la minería, la agroindustria, las represas, las explotaciones forestales y la caza ilegal (Fuente: eldiario.es)

Hemos conocido en Guatemala a un padre y a su hijo que pasaron cientos de noches durmiendo por el suelo debajo de un plástico para vigilar y defender las tierras de la Comunidad ante la amenaza de una multinacional que se las quería quitar.

Algunos de los asesinados en 2016 por defender los Derechos Humanos y la Madre Tierra:

Brasil: 49

Colombia: 37

Filipins: 20

India: 16

Honduras: 14

Nicaragua: 11

Re.Demo.Congo: 10

Bangladés: 7

Guatemala: 6

2.-Los que aceptaron la invitación.-Los excluidos sociales son los que aceptaron la invitación, que hoy son una gran parte de la humanidad, unos 800 millones de personas, sobre todo en el Tercer Mundo, que no tienen acceso a lo más elemental para vivir dignamente, como comida, agua, sanidad, educación, comunicaciones, etc. Si los que tienen de sobra compartieran con los que no tienen lo necesario, el mundo sería una fiesta, porque hay de sobra para todos. Jesús nos dice a los cristianos y por supuesto a la Iglesia que tenemos que luchar porque la Madre Tierra, sea una Gran Madre para todos los seres humanos, como una Gran Mesa común a la que podemos sentarnos por igual todos los seres humanos.

3.-Para los presidentes Rajoy y Puigdemont.-Por qué no dejan de pelearse y en cambio preocuparse de lo que tienen a puerta de casa. Miren:

Nada menos 261.970 niños viven en pobreza severa en Cataluña. En Andalucía más de 140.000 niños pasan hambre a diario. En Canarias hay 112.000 niños con problemas de malnutrición. En Castilla y León, casi 77.000 personas necesitan de los bancos de alimentos para poder comer. En Valencia 9.000 familias se ven afectadas por una dieta desequilibrada.

Grandes colas de hambre se repiten a diario en Cataluña, Andalucía, Palma de Mallorca, etc.

Cáritas constata que el 70% de los hogares pobres son cada vez más pobres.

Siete de cada diez hogares españoles no percibe los efectos de la recuperación económica que comenzó hace tres años, un porcentaje que se incrementa hasta un 90% en el caso de los hogares bajo el umbral de la pobreza, según el informe de la Fundación FOESSA, de Cáritas.

Lo más grave de todo es que los niños subalimentados durante los primeros años de vida, no se van a desarrollar correctamente. Las neuronas cerebrales no desarrolladas debidamente en la pequeña infancia, ya nunca se recuperarán. El niño queda condenado a un subdesarrollo cerebral de por vida, de tal manera que aunque cambien y mejoren las condiciones de vida, ya nunca lo recuperará. Con sus políticas irresponsables, elitistas y de recortes por doquier están ustedes fabricando inválidos de por vida.

¿Señor Rajoy: cuánto rebajó usted la ayuda oficial al desarrollo, mientras dio a los bancos 60.000 millones de €, algunos de cuyos banqueros se fueron a casa con muchos millones?

"El capitalismo no es nada más que una empresa de ladrones comunes disfrazada de 'civilización' que extendió, imperialísticamente, a escala global, un 'sistema' (económico, político, ideológico y social) para legalizar y legitimar con leyes un robo masivo y planetario del trabajo social y de los recursos naturales, enmascarado de 'economía mundial' ". (Manuel Freytas)

"Un sistema económico cruel al que pronto habrá que cortarle el cuello", porque si no nos decapitará a todos"

"Es inaceptable que haya ciudades sitiadas en el mundo o gente a la que no puede llegar la asistencia alimentaria, porque las guerras provocan falta de comida, y la falta de comida provoca guerras. La pobreza y el hambre son el caldo de cultivo de los grandes males del mundo, y eso cuando no se utiliza el hambre como arma de guerra", cortando el paso a la ayuda humanitaria, como lo hemos visto reiteradamente en Siria.

4.-La mesa de Jesús: Jesús, en la memorable cena de jueves santo sentó a sus discípulos y discípulas en torno a una misma mesa para compartir un mismo pan, pero si no compartimos al mismo tiempo todos los bines de la vida, eso ya no es celebrar la Eucaristía del Señor. Bien claro lo tenía san Pablo cuando escribe a los Corintios ( 11,17-26): "Cuando os reunís en común, eso ya no es comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, y mientras uno pasa hambre, otro se embriaga... ¿O es que despreciáis a la Iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen?, pues yo recibí del Señor lo mismo que os he transmitido: que el Señor Jesús , la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: "Esto es mi cuerpo que se da por vosotros; haced esto en recuerdo mío". Asimismo también el cáliz después de cenar diciendo: "Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces lo hiciereis, hacedlo en recuerdo mío".

En la misma línea está la Carta del Apóstol Santiago que dice (Santiago 2,1-9): Hermanos míos, tened la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo, sin hacer distinción de personas. Porque si en vuestra reunión entra un hombre con anillo de oro y ropa lujosa, y también entra un pobre con vestido sucio, y sólo atendéis con respeto al que lleva ropa lujosa y le decís: "Siéntate tú aquí en buen lugar"; y al pobre le decís: "Quédate allí de pie" o "Siéntate aquí a mis pies", ¿no hacéis distinción entre vosotros, y no venís a ser jueces con malos criterios? Amados hermanos míos, oíd: ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos, y no son ellos los que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que ha sido invocado sobre vosotros? Si de veras cumplís la ley real conforme a las Escrituras: Amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacéis bien. Pero si hacéis distinción de personas, cometéis pecado".

5.-Nuestras eucaristías: Las eucaristías que celebramos sin compromiso real con los empobrecidos, ¿son Eucaristía? Los bautizos, primeras comuniones, bodas y banquetes que celebramos, llenos de trajes lujosos, banquetes a rebosar, bebidas caras y en abundancia, regalos, y además en iglesias lujosas e incluso catedrales, incluida a veces la presencia del Obispo, etc. no tienen nada que ver con el mensaje de Jesús, porque mientras hacemos estos derroches, muchos millones de personas, tan seres humanos como nosotros, se están muriendo de hambre y sed en gran parte del mundo, en los cuales sí está presente Jesucristo, pero no miramos para El.

¡Qué triste, cansado y contrario al mensaje de Jesús es predicar, años y años, a estómagos vacíos, sentados al lado de estómagos llenos, sin que se llegue a formar entre ellos una mínima comunidad de hermanos!

¡Qué feliz sería el mundo si todos fuéramos simplemente humanos unos con otros! Solo desde ahí podemos ser cristianos de verdad. Luchemos por serlo. Seremos más felices.

Un cordial abrazo a tod@s.-Faustino

