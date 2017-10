Titulares periodísticos para católicos

(Antonio Aradillas).- La información-formación religiosa reclama redacción y titulares mucho más expresivos, periodísticos e interesantes de los que suelen hacer uso para adoctrinarnos. A continuación apunto y destaco algunos ejemplos:

"NO a la Iglesia del "Amén". "La Iglesia, último bastión del machismo". "Jesucristo -el Hijo del Hombre -es decir, 'uno cualquiera'- no fue sacerdote, ni obispo ni Papa. Fue un laico"."NO a los palacios episcopales". "NO a los Estados Pontificios". "SÍ a la mujer sacerdote". "SÍ a los nombramientos episcopales con la participación de sacerdotes y laicos". "Lutero, santo ya". "SÍ a la democracia dentro de la Iglesia". "SÍ al celibato opcional". "NO a las declaraciones de la Virgen María como "Alcaldesa Perpetua" de un pueblo o de una ciudad". "NO a curas y obispos caciquiles, amos y señores de la localidad".

"SÍ a la audaz y efectiva participación del laicado, y a la profundización en su teología". "NO al Opus". "SI al padre Ángel y a sus 'Mensajeros de la Paz'". "NO a las riquezas de la Iglesia y a su exclusiva administración "ad líbitum clericalem". "NO a los Tribunales Eclesiásticos". "NO a los milagros 'comprados' en los procesos de las causas de beatos y santos". "NO a beatificaciones y canonizaciones sin intervención directa del pueblo". "SÍ a las mujeres cardenalas". "NO a las comunidades de religiosos y religiosas, sin comunidad". "SÍ a la 'descanonización' de los santos misóginos". "SÍ al recorte de los ornamentos sagrados, enjoyados y ricos"."NO a los sermones, prédicas y homilías aburridos".

"¿Papas infalibles?". "NO a los confesonarios". "Francisco, ¿el papa antipapa?". "Los anticlericales, por el hecho de serlo, no pecan". "El clericalismo descalifica a la Iglesia". "¿Obispos, acólitos del papa?". "¿Primeras, y a la vez, últimas, comuniones?". "Una gran mayoría de matrimonios canónicos no fueron, ni son, sacramentos". "NO al infierno". "¿Bautismos de los niños?" "NO al carrerismo para curas y obispos". "¿Colegios religiosos o de religiosos?". "La Iglesia que se acaba". "Templos, catedrales e iglesias que se cierran". "¿Pero todavía hay canónigos en catedrales y en colegiatas?". "A la 'profesión cura' le quedan pocos años de supervivencia". "¿Por qué será que a los verbos "predicar" y "sermonear" el diccionario de la RAE les aplica el significado de reñir y de fustigar?" "SÍ a la concentración de conventos". "¿Por qué no se beatifican y canonizan los 'mártires de la Santa Inquisición'"?

"¿Legionarios, Guerrilleros, Ejércitos de Salvación y otras 'milicias' de Cristo Rey?". "Vidas y cuentos de santos y santas". "Los 'negros' y el Espíritu Santo en la redacción de encíclicas y cartas pastorales". "Sobran turibularios en la Iglesia, en proporción idéntica a la falta de críticos". "Ecumenismo imposible". "El fariseísmo ocupa lugares de privilegio dentro de la Iglesia". "¿Beneficia o prestigia el cardenalato a un obispo-arzobispo concreto, o al lugar o cargo que ocupa?

"La misa comienza religiosamente, cuando ritualmente termina". "Misa sin 'misión' de concordia, de pan y de paz, no es misa". "¿Pueden lograr las indulgencias que los ricos vayan al Cielo antes que los pobres, por haberles sido acortado y llevadero el Purgatorio?". "Hay católicos y católicas que conocen mucho más y mejor la 'vida y milagros' de los divos del deporte y del mundo social, que la de Jesucristo, de la Virgen y de los santos y santas". "Entre unas cosas y otras, alrededor del altar suena en demasía el dinero".

"En la Iglesia -y más en el Vaticano-, nada se regala: se compra y se vende casi todo: algunos llegan a creer que hasta la misma salvación eterna". "'¡Fuera de la Iglesia no hay salvación', es una mentira colosal e injusta, a la que el concilio de Florencia le confirió categoría de 'verdad revelada'". "Los Eminentísimos, Reverendísimos, Príncipes de la Iglesia, Sagrada Púrpura, es decir, cardenales, con sus capas magnas y sus seis metros de cola, debieron haber pasado ya irreversiblemente a la historia; no pocos de ellos, protagonistas de capítulos tristes y escandalosos". "Tal y como es tratada -maltratada- hoy la mujer en la Iglesia, y en el Código de Derecho Canónico, es milagroso que todavía no se hayan borrado de la misma".

"Llegará un día -ha llegado ya-, en el que oficial y eclesiásticamente se le pida perdón a la humanidad por el trato que se le ha dado, y se le da, a la mujer en la Iglesia". "El verdadero 'rezo' para la recepción de la Comunión es la común-unión, que a su vez es su acción de gracias". "¿Pasará a la historia de la Iglesia Benedicto XVI como el papa emérito y dimisionario, y como teólogo, o como uno de los más notables inquisidores y 'martillo de herejes'?". "¿Reclama la Iglesia libertad e igualdad de derechos para sus fieles, cuando estos son minoría, que cuando son mayoría?". "Los báculos episcopales, sobre todo los enjoyados con piedras preciosas, jamás podrán ser símbolos pastorales: hoy ya, gracias sean dadas a Dios, no hay ovejas: hay personas o aspirantes a serlo." "Sabiendo hoy de tan buena tinta cómo, quién y por qué nombraron obispos a muchos de los que pueblan el episcopologio hispano, es raro y misterioso que estos, 'ipso facto' no hayan dimitido."

"¿Evangelizaron y convirtieron a los pecadores las llamadas 'funciones sagradas"'y misas solemnes?" "¿Cuántas de estas misas lo fueron de verdad, y no otros tantos actos sociales, políticos y hasta patrióticos, con su correspondiente liturgia administrativa?" "¿Qué es, y qué exige el beso y el abrazo ritual de la paz, y seguidamente 'si te he visto, no me acuerdo'?". "¿'Enmienda a la totalidad' para algunos tratados teológicos, capítulos enteros del Código de Derecho Canónico y rituales y símbolos litúrgicos?".

"¿Se pensó honestamente en compensar -recompensar-, de alguna manera, a teólogos e 'informadores religiosos', denostados, y hasta anatematizados, por la jerarquía, ya en tiempos conciliares"?

"En definitiva, ahora y siempre, ¡Nuestra Señora del Diálogo, rogad por nosotros, AMÉN!".