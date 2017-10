El amor, fuente de vida

(Josep Miquel Bausset).- El pasado día 12, Josep Pagès y Pilar Cassú, con su familia, celebraron en Montserrat sus 50 años de matrimonio. 50 años de proyecto de vida y de amor. 50 años que estos esposos han tejido día a día desde el dialogo, la confianza y el perdón, un perdón que cura todas las heridas. 50 años caminando juntos en una aventura apasionante, a veces difícil, a veces más plácida. Y siempre con el amor como fundamento de vida.

En una sociedad líquida y a menudo sin referentes, Josep y Pilar nos son ejemplo y modelo de un proyecto y de un camino que no se acaba ni con la muerte. Porque, como nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, "el amor no pasará nunca" (1C 13:8).

Es verdad que vivimos en una sociedad que nos quiere hacer creer que todo tiene una fecha de caducidad. Pero eso es falso. Hay realidades en la vida que no caducan, que no se acaban. Y el amor, como lo han tejido a lo largo de estos 50 años Josep y Pilar, es un ejemplo de ello.

Nuestra sociedad también nos quiere hacer creer que todo, absolutamente todo, se puede comprar y vender. Pero también eso es falso. Hay realidades que no se pueden comprar ni vender, ya que son siempre un regalo, como lo es el amor.

A menudo escuchamos decir a algunas parejas que se han roto, que el amor se acaba. ¿Y por qué se acaba? Es evidente que si no cuidamos el amor, esta realidad acaba por romperse. Por eso hemos de cuidar la relación de pareja con la confianza, con el diálogo, con la alegría del perdón, que como he dicho antes, es capaz de rehacer los lazos que se han debilitado o incluso que se han roto.

Si hubiese de resumir toda la Biblia en una sola frase, no dudaría en escoger aquellas palabras de Jesús, que nos hablan del amor: "Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros, como yo os he amado" (Jn 15:12).

Tengo la sensación que si nuestra vida estuviese guiada por el amor, como lo ha estado la vida de Josep y de Pilar, sabríamos curar mejor las heridas que nuestro mundo produce: la soledad, la depresión, la ansiedad, el estrés, el desánimo... Y además humanizaríamos nuestra sociedad. Porque solo el amor puede dar sentido a la vida. A la propia y a la de los otros. Por otra parte, siempre podemos aprender a amar de verdad, porqué así, y solo así, encontraremos el sentido de la vida y sabremos curar las heridas que todos llevamos en el corazón.

Cuentan de un hombre que a en el hospital, esperando que el médico le visitara, le dijo a la enfermera que se tenía que ir porqué a la una había de estar en la residencia donde vivía con su mujer, para darle el almuerzo a su esposa que tenía alzheimer. La enfermera sabía que aquella mujer ya no recordaba ni conocía quien era su marido y por eso le dijo que aunque él no llegase a tiempo, como ella no lo conocía, no pasaría nada. Pero el hombre le contestó a la enfermera: "ya sé que ella no me conoce, pero yo sí que la conozco, y sé que es la misma mujer de la que me enamoré hace 54 años y con la cual me casé". Y aquel hombre se fue de la consulta del médico para darle el almuerzo a su mujer.

Y es que solo el amor da sentido a la vida. Sin esperar nada a cambio. Así lo describe magistralmente San Pablo: "El amor es paciente, es bondadoso; el amor no tiene envidia, no se vanagloria, no se enorgullece; no es insolente, no busca el propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra con la verdad; todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta" (1C 13:4-7).

De esta manera lo han vivido durante 50 años los esposos Josep Pagès y Pilar Cassú, convirtiéndose en un ejemplo de fidelidad y de generosidad para sus hijos y para sus nietos, que el pasado 12 de octubre les acompañaron en la Eucaristía de acción de gracias por sus bodas de oro matrimoniales. Muchas felicidades y muchas felicidades.