No amemos con palabras, sino con obras y Cristo Rey

(Padre Fabio Antunes).- La semana pasada celebramos el 1º Día Mundial por los Pobres y el Papa nos pedía que esa iniciativa no fuera entendida como un día aislado en la vida de la Iglesia, sino un momento fuerte capaz de desencadenar un proceso de conversión en la Iglesia hacia los pobres.

Por eso, él mismo decía que la celebración de la Solemnidad de Cristo Rey está en sintonía con la celebración del domingo anterior. Creo que para entender el significado de esta celebración tenemos que entender lo que es el Proyecto del Reino, la invitación que Dios nos hace para participar de su Reino y cómo respondemos a esa invitación que Dios nos hace.

El Proyecto del Reino

El Rey tiene un Reino. No podemos pensar en un rey sin un reino y el Reino de Dios es una clave para entender a la persona de Jesús y su misión. Jesús no se predicó a sí mismo, sino el Reino de Dios, como proyecto, como esperanza que Dios sueña para nuestra humanidad y toda la creación. El proyecto del Reino de Dios es un desbordamiento del amor y comunión perfecta de la Trinidad, se comunica y nos abre la posibilidad de participar en su comunión. El Reino ya está creciendo entre nosotros y crece en la medida que acogemos la invitación de Dios.

La invitación

¡Ved! Yo mismo voy a buscar mis ovejas y cuidar de ellas. Como el pastor toma cuenta del rebaño, de día, cuando se encuentra en medio de las ovejas dispersas, así voy a cuidar de mis ovejas y voy a rescatarlas de todos los lugares en que fueron dispersadas en un día de nubes y oscuridad. Yo mismo voy a apacentar mis ovejas y hacerlas reposar, voy a buscar la oveja perdida, reconducir la extraviada, meter la de la pierna quebrada, fortalecer a la enferma, y ​​vigilar la oveja gorda y fuerte (EZ 34,11.15-16).

A veces creemos que buscamos a Dios, pero de verdad es Él quien nos llama, invita, busca y tiene la iniciativa. Vean las palabras que usa el profeta Ezequiel: Yo mismo voy a buscar, cuidar, rescatar, reposar, conducir, enfajar, fortalecer y vigilar. Estas palabras expresan la iniciativa de Dios que nos busca, ayuda y favorece para que podamos participar de su vida en su Reino. La máxima expresión de esa invitación, llamada de Dios para nuestra humanidad, se concreta en la vida de Cristo que asumió nuestra humanidad para llamarnos la vida divina.

¿Cómo respondemos a esa invitación de Dios?

En el lema que el Papa adoptó para el día mundial: No amemos con palabras, sino con obras, él señala cómo respondemos a la invitación de Dios. Nuestra respuesta no está hecha de palabras, sino de obras, actitudes, de un estilo de vida y de una opción. Por eso, Jesús indica cómo concretar esa respuesta en las obras de nuestra vida: De cierto os digo que todas las veces que hicisteis a uno de los más pequeños de mis hermanos, me fue a mí que lo hiciste (Mt 25,40). Buscar la salvación, la vida eterna y participar en el Reino de Dios no es una cosa "espiritual", desligada de la vida, sino que se realiza en la vida, en el encuentro con los hermanos y hermanas, especialmente los más pobres.

De ahí afirmación del Papa del vínculo de las celebraciones del día de los pobres y de Cristo Rey. No podemos proclamar Cristo al Rey de nuestra vida si asumimos los cuidados de los pobres de su Reino, que son la propia manifestación de Él en el mundo. Si buscamos a un Dios en el cielo y olvidamos a las hermanas y hermanas en la tierra, podemos llegar ante Cristo Rey y preguntar también: Señor, cuando te vimos con hambre, o con sed, como extranjero, o desnudo, enfermo o preso, y, ¿no te servimos? (Mt 25,44). Pues, Nadie ama a Dios que no ve si no ama al hermano que ve.

Não amemos com palavras, mas com obras e Cristo Rei

Na semana passada celebramos o 1º Dia Mundial pelos Pobres e o Papa nos pedia de que essa inciativa não fosse entendida como um dia isolado na vida da Igreja, mas um momento forte capaz de desencadear um processo de conversão na Igreja para com os pobres. Por isso, ele mesmo dizia que a celebração da Solenidade de Cristo Rei está em sintonia com a celebração do domingo anterior. Penso que para entender o significado dessa celebração temos de entender o que é o Projeto do Reino, o convite que Deus nos faz para participar de seu Reino e como respondemos a esse convite que Deus nos faz.



O Projeto do Reino



O Rei tem um Reino. Não podemos pensar em um rei sem um reino e o Reino de Deus é uma chave para entender a pessoa de Jesus e sua missão. Jesus não pregou a si mesmo, mas o Reino de Deus, como projeto, como esperança que Deus sonha para nossa humanidade e toda a criação. O projeto do Reino de Deus é um transbordamento do amor e comunhão perfeita da Trindade, se comunica e nos abre a possibilidade de participar de sua comunhão. O Reino já está crescendo entre nós e cresce na medida que acolhemos o convite de Deus.





O convite



Vede! Eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Como o pastor toma conta do rebanho, de dia, quando se encontra no meio das ovelhas dispersas, assim vou cuidar de minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que foram dispersadas num dia de nuvens e escuridão. Eu mesmo vou apascentar as minhas ovelhas e fazê-las repousar, vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente, e vigiar a ovelha gorda e forte (EZ 34,11.15-16).



As vezes acreditamos que buscamos a Deus, mas de verdade é Ele que nos chama, convida, procura e tem a iniciativa. Vejam as palavras que usa o profeta Ezequiel: Eu mesmo vou procurar, cuidar, resgatar, repousar, conduzir, enfaixar, fortalecer e vigiar. Essas palavras expressam a iniciativa de Deus que nos procura, ajudar e favorece para que possamos participar de sua vida em seu Reino. A máxima expressão desse convite, chamado de Deus para nossa humanidade se concretiza na vida de Cristo que assumiu nossa humanidade para nos chamar a vida divina.

Como respondemos a esse convite de Deus?



No lema que o Papa adotou para o dia mundial: Não amemos com palavras, mas com obras, ele sinaliza como respondemos ao convite de Deus. Nossa reposta não é feita de palavras, mas de obras, atitudes, de um estilo de vida e de uma opção. Por isso, Jesus indica como concretizar essa resposta nas obras de nossa vida: Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes (Mt 25,40).

Buscar a salvação, a vida eterna e participar do Reino de Deus não é uma coisa ¨espiritual¨, desligada da vida, mas se realiza na vida, no encontro com os irmãos e irmãs, especialmente os mais pobres. Daí afirmação do Papa da ligação das celebrações do dia dos pobres e de Cristo Rei. Não podemos proclamar Cristo o Rei de nossa vida se assumimos os cuidados dos pobres de seu Reino, que são a própria manifestação Dele no mundo. Se buscamos um Deus no céu e esquecemos dos irmãs e irmãs na terra, podemos chegar diante de Cristo Rei e perguntar também: Senhor, quando foi que te vimos com fome, ou com sede, como estrangeiro, ou nu, doente ou preso, e não te servimos? (Mt 25,44). Pois, Ninguém ama a Deus que não vê se não ama o irmão que vê.