¿Quién es Francisco? El hombre del 're-aggiornamento'

(Óscar Loya).- La figura y persona de Francisco ha generado una verdadera revolución y reforma tanto en creyentes como en no creyentes, ya que el actual Sumo Pontífice tiene una capacidad sorprendente de tocar los corazones de las personas con las que se encuentra.

Ha llegado a la Iglesia alguien que pone primero a la persona que al sistema, la estructura y los ritualismos. Francisco es un hombre que tiene pasión por el hombre; esto se puede alcanzar a ver en el tiempo y el interés que muestra en sus variados encuentros tanto diplomáticos, como sociales, interreligiosos y eclesiales pero, sin duda alguna y con mayor claridad, la pasión de Francisco se vislumbra en su sensibilidad frente a los pobres. Cuando el Papa se encuentra con los necesitados muestra su esencia y su misión.

¡Cómo deseaba la Iglesia que llegara un hombre que le diera el lugar y la importancia a la mujer, que no juzgara a los que la sociedad se ha cansado de juzgar, que abriera las puertas para aquellos que los mismos eclesiásticos las habían cerrado y no se cansaban de llamarlos pecadores levantando grandes muros inaccesibles para que se encontraran con Dios!

Sin duda que llegó a la Iglesia un hombre que ha comenzado el re-aggiornamento eclesial es decir una re-actualización de la Iglesia, aquello mismo que Juan XXIII comenzó a principios de los años sesentas. Lo que vive hoy la Iglesia es el verdadero legado del Concilio Vaticano II: se está viviendo los frutos de aquella reforma que la Iglesia soñaba hace más de 50 años.

Los deseos y sueños del Papa Francisco son fáciles de descubrir, el Sumo Pontífice quiere una Iglesia pobre para los pobres, abierta para todos, que cure la enfermedad del individualismo con la medicina de la misericordia, que defienda y proteja con ternura a los excluidos por la cultura del descarte, quiere una Iglesia que no juzgue sino que ame y acoja a todos. En otras palabras, Francisco quiere una reforma pastoral.

La Iglesia después de Francisco jamás será la misma: se hablará de un antes y un después, ya que este hombre ha venido a continuar la trasformación y reparación de la Iglesia en ruinas que ya hace ocho siglos San Francisco de Asís había comenzado. Es por eso que se puede decir que el papa Francisco lleva en su nombre su misión y, además, que la realiza de manera coherente.

La Iglesia (especialmente el clero) no se ha dado cuenta de la riqueza que tiene en la figura de Francisco, la historia se encargará de darle su lugar. Los únicos que si han valorado al Pontífice actual son los pobres, los descartados, los alejados, los no simpatizantes con la fe católica, la gente que lucha por el pueblo y que pone primero al ser humano, ellos ven a Francisco como uno de ellos, mejor dicho como uno entre ellos, esto es muy semejante a lo que pasó con Jesús, los que lo amaban y lo seguían no eran precisamente las figuras religiosas del momento sino los más necesitados.

Es tan fácil de conocer a Francisco que bastan sólo unas cuantas palabras para describirlo pero, al mismo tiempo, se necesitan varios libros para profundizar en su amplio y enriquecido pensamiento y su peculiar estilo de vida.

El lenguaje de Francisco es austero y a la vez atractivo; su discurso lejos de ser abstracto siempre es claro, afectivo y efectivo. Es un hombre excepcional, sus palabras no sólo son las de un gran orador si no las de un gran orante, es decir, son las de un apóstol que antes ha sido discípulo. Cuando se escucha al Papa Bergoglio inmediatamente se puede percibir la gran sinergia que existe entre su vida y su mensaje.

La espiritualidad de Francisco es sorprendente. Su forma de encontrarse con Dios es sencilla ya que no necesita de grandes ceremonias litúrgico-ritualistas, lugares majestuosos, ni posturas rígidas típicas de la cristiandad, al contrario, es un hombre de oración a quien se le puede ver que sentado a los pies del maestro escuchándolo en silencio con actitud de recogimiento y meditación; en los actos litúrgicos su rostro denota un profundo respeto y una delicada ternura frente al misterio que celebra.

Es un hombre que prefiere dar a conocer a Dios de una manera artesanal, es decir uno a uno (persona a persona), ya que se interesa particularmente por la persona escuchándola, acogiéndola, amándola y mostrándole el rostro misericordioso de Dios como lo hacía Jesús; por otra parte, el Papa Bergoglio no es ajeno a las multitudes, ya que se le puede ver desde la Plaza de San Pedro hablando a todos los fieles y visitantes o a millones de jóvenes, en las jornadas mundiales, realizando una impresionante y creativa conexión entre un hombre de 80 años y 3 o 4 millones de jóvenes con un promedio de 25 años; así como también se puede ver a las naciones cuando quedan completamente paralizadas y cautivadas por los gestos y las palabras de un hombre que llega por 2 o 3 días ha realizar una visita pastoral a su país.

A Francisco se le escucha y se le entiende. No se necesita una hermenéutica compleja para poder descifrar lo que quiere decir por eso la teología de Bergoglio es simple: busca mostrar el amor. Es una teología del amor de Dios, de la misericordia, de la ternura, del perdón; no hay mas en Francisco. No existen discursos incomprensibles en los que las personas se quedan perplejas porque no han entendido nada. El argumento de Francisco es predecible pero al mismo tiempo fascinante, siempre es sobre el amor.

Francisco con su disciplina, creatividad, pobreza, ejemplo, sencillez, espiritualidad, capacidad de diálogo, carisma, sensibilidad, amor, ternura, calidez, sonrisa, liderazgo, atrevimiento, ocurrencias, humor, chispa, innovación, actitud misericordiosa, carácter, temperamento, forma de pensar y manera de actuar ha generado una reforma pastoral y una revolución teológica. El re-aggiornamento ha comenzado.