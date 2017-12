Constitución: espacio de vida, camino exigente

(Xabier Pikaza).- En este Día de la Con-stitución (del latín "statuere", estatuir, como in-stituir, re-stituir, des-stituir), será bueno recordar algunos de sus rasgos e implicaciones, desde un punto de vista social (con fondo religioso).

-- Algunos españoles parece quieren utilizar la Constitución del 1978 como arma arrojadiza, en manos de jueces y de tribunales, poniéndola incluso por encima de la "democracia" (de la voluntad de cambio de muchos ciudadanos), olvidando que una Constitución de tribunal y palo duro puede acabar perdiendo su sentido.

-- Parece que hay otros que quieren actuar como si no hubiera Constitución alguna, o como si ella pudiera cambiarse a capricho, sin más garantía que un deseo poco razonado, sin buscar cauces de diálogo y convencimiento,sin escuchar tampoco a los otros.



No quiero repetir razones de unos y otros, sino sólo recordar que constituir significa estatuir/establecer juntos unos espacios de convivencia, a través de un pacto fundante que en las religiones antiguas aparecía ratificado por el mismo Dios, que, según la visión cristiana, ha dado a los hombres la capacidad de constituirse en pueblos y naciones. En ese contexto quiere recordar algunos principios básicos:

(a) Una constitución que no garantiza la libertad de opinión y discrepancia, desde una igualdad básica y la participación de todos los ciudadanos no es constitución sino tiranía. Ciertamente, una Constitución ha de cumplirse, pero allí donde su cumplimiento se garantiza e impone sólo con medios legales o penales,sin comunión de sentimientos, ella pierde pronto su sentido.

(b) Una constitución que no se mantenga por convencimiento, sino por la fuerza de algunos, de manera que no pueda cambiarse con mecanismos de libertad y escucha mutua acaba siendo una camisa de fuerza, una locura. Todos sabemos que "secta" es un lugar donde quizá se puede entrar en libertad, pero no puede salir libremente.

(c). Una constitución que no respete la voluntad de las minorías cualificadas, de manera que se convierta en imposición o dictadura de una mayoría deja de ser constitución y se convierte en dictadura de la masa, que es quizá la peor de todas, como han sabido siempre los judíos (desde el libro de Daniel y de los Macabeos hasta la actualidad).

(d). En la actualidad no puede haber constituciones aisladas, ni pueblos que se cierren sólo en sí mismos, sino sólo constituciones abiertas al conjunto de la humanidad, dentro de un contexto mundial de "derechos humanos", donde la experiencia y camino de cada nación, pueblo o Estado ha de integrarse en el la "ley común" del Derecho de Gentes (es decir, de la humanidad), como supieron los grandes juristas europeos de F. de Vitoria a H. Grocio.

(e) En la línea anterior, ya no se puede hablar de "patrias" sociales eternas, ni naciones, ni estados para siempre, pues la única patria/matria/fratria de verdad es el conjunto de los hombres y mujeres, divididos en "grupos" (naciones, estados). En esa línea las patrias/naciones particulares han de integrarse en la gran patria de la palabra compartida y de los derechos humanos, que nos permita vivir juntos(que todos los hombres y mujeres de la tierra puedan comer, recibir atención médica..., es decir, tener asegurados los derechos humanos...).

(f) Por eso puede ser malo un tipo de nacionalismo pequeño/egoísta, como pudiera ser el de algunos catalanes,pero es mucho peor un nacionalismo grande (a no ser que sea de verdad universal e igualitario), propio de los grandes estados, como el ruso o alemán, el inglés,francés y/o español, con el de USA... Nacionalismo de naciones que han justificado y justifican las invasiones coloniales y la grandes guerras desde el siglo XVI al XXI, en un mundo dominado por el ansia de dinero, donde la nación no existe ya como tal (con sus valores culturales, históricos, sociales....)sino que está al servicio de Mamona.