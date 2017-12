"El Padre Eugenio Pizarro, un adelantado"

(Alejandro Guzmán).- Me permito dirigirme a Uds., señores obispos, en relación a la declaración que hicieron en el sentido de llamar a la feligresía a concurrir a votar en las elecciones presidenciales de segunda vuelta que se realizarán a cabo en este mes de Diciembre en Chile.

Entonces sobre este tema me permito plantearles mi opinión y lo hago de la manera siguiente :

El laico piensa que es un deber de la jerarquía de la Iglesia Católica el velar y luchar por la fé, por la Iglesia de Jesús, por los mandamientos que él nos ha dejado. Por las Bienaventuranzas. Quizás sea esta la función principal, el rol esencial de la Jerarquía, y lo que justifica su existencia.

Por ello entonces es de la esencia de su misión estar insertos en la sociedad, conocer su realidad, vivirla en todos sus aspectos,guiar a los fieles por el camino del Evangelio dada sus calidades de pastores, ser consecuentes con lo que se dice ser.

Pero esto no está ocurriendo con Uds...

En efecto, la declaración motivo de la presente contradice substancialmente vuestro ministerio, como se pasa a exponer :

Retrotrayéndonos en el tiempo, a partir del sangriento golpe de Estado de 1973 dado realmente por los dueños del poder económico usando a los militares para ello, pudieron aquellos instalar un sistema económico que los favorecía en todo sentido, al precio de ir privando paulatinamente a la población de sus derechos, entronizando en ella la pobreza en forma definitiva. Muchos de estos empresarios se confesaban abiertamente católicos.

Jaime Guzmán, si bien no era ni fue empresario, participaba de esto en forma determinante. El era de misa y comunión diaria y todavía se recuerda entre los trabajadores de la Papelera de Puente Alto cuando maltrataba verbalmente a los trabajadores de dicha empresa a los pocos días del golpe, cuando se tomaba posesión de ella en medio de la angustia y el temor de los mismos, y llevaba a cabo su conducta atemorizante sabiendo que tenía a los militares detrás suyo. Al actuar así lo hacía con el rosario en la mano. Y no solo esto. Fue el cerebro de la conspiración golpista. Así se constituyó en el "santo" de los fascistas.

También así se transformó en una vergüenza para los católicos. Fue el creador del término "dictablanda", empleado por el dictador cuando públicamente se refería a su régimen. Aunque se niegue tuvo una responsabilidad muy grande en tanto crimen de la dictadura. Y en tanto despojo para el pueblo. Decía ser defensor de la libertad y también de la fé. Sí, pero de la libertad de los poderosos para explotar a su prójimo. Se aprecia entonces un doble discurso, su mentira, cosa que lamentablemente ocurre en nuestra realidad muy seguido. Pero por sus frutos los conocereis. Y los frutos son la tortura, las ejecuciones, detenidos desaparecidos, y tanto más. Por ello es conocido Jaime Guzmán.

Ahora se pensará porqué se está hablando de Jaime Guzmán a estas alturas y a raíz de una declaración de los obispos. Y la respuesta es que su gestión tiene proyección y consecuencia hasta nuestros días. En efecto, diciéndose ser profundamente católico, junto con Pinochet , fueron los sembradores de la semilla que finalmente permitió instalar definitivamente en Chile un sistema económico inmoral y perverso y no cristiano como lo es el de economía neo liberal de mercado, el que se aplica hasta hoy día por también movimientos y partidos que se dicen revolucionarios, cristianos y defensores del pueblo y defensores de la lucha de clases, y se observa con asombro ahora que siguen propugnando la lucha de clases pero dando una voltereta lo hacen hoy día desde la clase alta o explotadora.

En conclusión, sus pensamientos políticos económicos son iguales a los de Jaime Guzmán y discípulos, quiéranlos o no, de Pinochet, el maestro de la mentira y del homicidio. Dicen ser una cosa de palabra pero en la práctica hacen lo opuesto. También puede afirmarse sin temor a equívocos que Jaime Guzmán y Pinochet son los padres políticos de los partidos que conformaron la Concertación y ahora de la Nueva Mayoría. Como ya se ha dicho ellos sembraron la semilla de un sistema inmoral y perverso como el que se aplica en el país, y la Concertación y la Nueva Mayoría se han transformado en continuadores de su obra, de tal forma que los dueños del poder económico siguen obteniendo y acumulando cantidades siderales de utilidades despojando al pueblo. En eso han estado personajes como Patricio Alwyn, Ricardo Lagos, Frei Ruiz Tagle y Michelle Bachelet.

Sobre Alwyn cabe recordar que la cabeza de la Curia le rindió homenajes a su muerte, no mereciéndolo, y jamás lo han hecho con Salvador Allende Gossen, el presidente mártir, el que dio su vida por su prójimo luchando como hombre, combatiendo con un arma en la mano, y cayendo como tal y no escudándose poco varonilmente en los pantalones de los militares como Alwyn y Frei, los que estaban encerrados seguros en sus casas cuando Allende combatía contra los militares. Allende está hoy entre los grandes de la historia, no solo de Chile, sino que también del mundo. ¿Y dónde están Alwyn y Frei? ¿Habrá siquiera una plaza o un calle en cualquier país del mundo que los recuerde?.

Continuando, sabrán apreciar que el empleo de la mentira en Chile es de uso cotidiano. Entonces es de uso cotidiano el quebrantamiento del mandamiento No mentir. Y no solo es de uso cotidiano el quebrantamiento de este mandamiento. Se puede afirmar sin temor a equivocarse que la mentira es uno de los elementos de la esencia de nuestro sistema político económico. Sin remordimiento de conciencia alguno dicen ser lo que no son, engañando a la gente humilde, a los de poca preparación, a los ingenuos, les dicen que luchan por sus derechos cuando en verdad se han sumado a sus explotadores, no importando en absoluto el No mentirás.Las convicciones, los principios, la ética, la consecuencia no existe. ¿Qué existe? El tener, el acumular dinero, la idolatría de este, la avaricia, la usura. Y la corrupción va corriendo y creciendo en forma paralela a esta realidad negativa.

La decadencia es muy profunda y altamente preocupante de lo que vendrá en el futuro. Así se dijo precedentemente que Michelle Bachelett es administradora de la economía neo liberal de mercado. Y ella, sin ruborizarse, se confiesa socialista, cuando en la realidad, en la práctica, es una militante de la derecha, discípula y continuadora de Jaime Guzmán y Augusto Pinochet Ugarte, como ya se ha dicho. Prendió en ella la semilla de éstos. Gobierna para los poderosos. Dice ser socialista mientras agobia al pueblo con un sistema económico de extrema derecha. Y lo hace conjuntamente con todos los partidos que la apoyan, autodenominados la nueva mayoría, antes la Concertación.

Su padre fue asesinado por los militares, que hacían el trabajo sucio que les encargaran los dueños del poder económico. Y ella mantiene un sistema económico, como se ha dicho, justamente que favorece a los poderosos, los autores del golpe y de la muerte de su padre. Y son muchos los casos así.

Y la mentira continúa. Los nuevos dirigentes políticos que ahora aparecen lo hacen mintiendo desde la partida. En efecto, para mentir se disfrazan con atuendos atractivos, aparecen personajes rapados al cero, pero con sombrerito, o con abundante barba y su mayor gesto revolucionario consiste en no usar corbata, y dicen a todo el mundo que son revolucionarios, crean partidos con nombres que a la ciudadanía las induce a pensar que son distintos, que son honestos, que están inspirados en ideales, se colocan nombres pomposos acorde con lo que de boca dicen ser, Revolución Democrática es el nombre de uno de los partido que han creado, se agrupan en el denominado Frente Amplio, pero no pasan de ser una continuación de la Concertación y de ahora la Nueva Mayoría, movimientos estos últimos que están en extinción. Pero los poderosos de este país no se preocupan dado que los que se van dejan al Frente Amplio como continuador y mantenedores de la economía neo liberal de mercado, lo que aumentarán sus utilidades y la explotación del pueblo. Ahora se preguntarán qué tiene que ver todo lo anterior con el catolicismo, con nuestra fe, y con el llamado a votar que Uds. obispos han hecho reiteradamente.

Tiene mucho que ver. La economía neo liberal de mercado es perversa y contraria al catolicismo. Es incompatible con éste. Y ello es así ya que a través del tiempo se ha hecho un trabajo en la conciencia de la ciudadanía, se la ha manipulado de tal forma que de un pueblo digno, altivo y solidario, lo han transformado en uno sin dignidad , egoísta y cobarde. Lo han manipulado sacándole todos los ideales nobles y en su reemplazo le han instalado el culto al dinero y al consumo. Se ha instalado en Chile la idolatría del dinero, se ha constituido en lo más importante de la existencia, en el sentido de vida de las personas. El cuánto ganaré es lo que motiva a ellas. Los bancos promueven la usura.

¿Y dónde está Dios en todo esto? ¿Y la ley máxima? Simplemente pasa ignorado, salvo en el día domingo en la misa. La solidaridad declina, la Comunidad es algo del pasado. Se imponen hábitos y costumbres fuera de toda moral, de toda ética. El sacramento del matrimonio es manoseado dado que los homosexuales han impuesto el matrimonio igualitarios, impulsado por la presidenta Michelle Bachelet, la que ha tomado esto como causa propia y en forma dictatorial ha impuesto esta relación contra natura demostrando tener una escala no de valores, sino que de antivalores. No contenta con todo esto también ha impuesto el aborto, o sea el asesinato de un ser humano indefenso y de la propia sangre. Y cuando se refieren al aborto evitan emplear esta palabra. Usan el de interrupción del embarazo para referirse al asesinato de un hijo.

Así las cosas es posible concluir que la economía neo liberal de mercado es una creación de los hombres. No existe en forma independiente. Y los hombres que la aplican son sujetos que tienen como único norte en la vida el tener, el acumular, son personas a las cuales el prójimo les importa un rábano. Han creado un sistema económico político que coloca como centro de la existencia humana el dinero y el poder. Y reducen al ser humano a un medio para llegar al fin que no es otro que la riqueza concentrada en unos pocos. Esto se llama esclavitud, la que existe con cadenas en forma de leyes, represión y otros. Esto no es cristiano. No puede continuar. Y una gran mayoría de los ciudadanos de Chile rechaza esta realidad y por ello no concurre a votar. Y Uds. llaman a votar.

Creo que se hace necesario también no generalizar en estas materias y es de justicia hablar de un sacerdote y de la Congregación de los Jesuitas, quienes no han guardado silencio.

En primer término me refiero al sacerdote Eugenio Pizarro Poblete. En mi opinión él se adelantó en denunciar a la economía neo liberal de mercado como un sistema contrario al Evangelio, a Dios. Por ello aceptó ser candidato a la Presidencia de la República hace algunos años sabiendo que no llegaría a La Moneda. No tenía ninguna ambición política. Su finalidad era otra. Era evangelizar la política, luchar por las víctimas de ese sistema económico político que nada tiene que ver con el catolicismo. Era denunciar todo esto. Y lo hizo. Y fue abandonado por sus hermanos sacerdotes, los que lo dejaron solo.

El autor de este artículo personalmente le pidió a un conocido sacerdote jesuita, que ha sido muy premiado este último tiempo, que apoyara lo que Eugenio Pizarro iba a hacer, pero se negó a ello. Así las cosas el sacerdote Pizarro fue víctima de muchos ataques descalificatorios y mal intencionados tanto de la derecha como también de muchos sacerdotes, entre ellos un conocido obispo sureño que hoy ya no está. Los ataques llegaron hasta tratar de asesinarlo por cuanto en una noche, mientras se desplazaba en automóvil le dispararon, y felizmente la bala impactó en el pilar trasero izquierdo de su vehículo, atravesándolo.

También lo tildaban de cura comunista y de mucho más. Lo juzgaron y lo condenaron pasando también por encima del no juzgar. Hasta el día de hoy lo mantienen aislado. Su "pecado" fue levantar la voz en defensa de los pobres y maginados en medio del silencio obsecuente de muchos sacerdotes. Es de justicia hacer presente que el Arzobispo de la época, don Carlos Oviedo, estuvo siempre al lado del sacerdote Pizarro porqué había comprendió su intención.

Ahora en relación a la Orden Jesuita, varios años después de la iniciativa del sacerdote Eugenio Pizarro, reunida en pleno en México, llegó a la conclusión que el sistema económico neo liberal de mercado, en síntesis, era y es contrario al catolicismo, a la ley de Dios y había que luchar contra el incluso dando la vida si fuere preciso.

Cabe resaltar que el sacerdote Eugenio Pizarro, al hacer lo que hizo, se adelantó a toda la Orden Jesuita y al clero en general. Todos sabemos lo que esto constituye. Pero la envidia lamentablemente existe. Ahora se le puede encontrar ejerciendo su ministerio en silencio en los campamentos, entre los pobres de los pobres.

Es evidente, entonces, que la economía neo liberal de mercado es contraria a nuestra fe, al catolicismo y que los católicos debemos luchar contra ella y sus sostenedores , antes la Concertación, ahora la Nueva Mayoría y el nuevo movimiento conocido como el Frente Amplio, que se perfila como el sucesor de los dos anteriores, todos de inspiración política de derecha, y herederos de Jaime Guzmán Errázuriz y de Pinochet, que como ya se dijera, aplican la economía neo liberal y ahora el Frente Amplio se prepara para lo mismo .

Y Uds. llaman a la ciudadanía a votar en las próximas elecciones presidenciales, a votar por personas que mantienen e impulsan este tipo de economía que es perversa e inmoral y que esclaviza al pueblo ,que es contraria a nuestra fe, a votar por los que han legalizado el aborto, por los que están imponiendo el matrimonio igualitario, por los que usan al prójimo como un medio para obtener sus fines que es el dinero, la riqueza, por los responsables de la corrupción que está destruyendo el alma de Chile. Los laicos pedimos y exigimos que tengan un mínimo de consecuencia y por lo menos guarden silencio respetando la voluntad de los que no acuden a sufragar.