Las tradiciones navideñas "españolas", ¿víctimas de la "colonización cultural"?

(Cameron Doody).- ¿Belén o árbol de Navidad? ¿Los reyes magos o el Papá Noel? El folclore español dictaría que fueran las primeras de estas opciones las tradiciones que las familias de este país celebrarían al acercarse la fiesta del nacimiento de Jesucristo, pero en los últimos años parece que todo ha cambiado.

¿Qué es lo que se ha perdido con la importación de estas tradiciones navideñas "intrusas"? ¿Estamos con ellas ante un ejemplo de lo que el Papa Francisco ha llamado la "colonización cultural" de nuestros tiempos?

La presencia de árboles de Navidad en España se remonta a 1870, cuando la princesa rusa Sofía Troubetzkoy -recién casada con Pepe Osorio, el "gran duque de Sesto"- mandó instalar en el Palacio de Alcañices en Madrid un gran abeto adornado para celebrar la fiesta, importando así una costumbre que había existido en Europa, de una forma u otra, durante siglos.

El primer belén del que se tiene constancia en estas tierras, por otro lado, solo se montó en torno a 1300, concretamente en la catedral de Barcelona. Una tradición de gran arraigo esta segunda, así pues, pero de ninguna de las formas la más longeva en España, ya que los datos históricos sugieren que durante más de un milenio no se celebró la Navidad en España ni con el belén ni con el árbol de Navidad.

Y es que las tradiciones son así. El simbolismo del que están compuestas habla más o menos a cada generación, y estas van cambiando sus gustos en función de lo que consideran lo más significante. En un momento pueden "hablar más" a las personas de una determinada época los detalles históricos y la simplicidad evangélica del belén; en otro, los valores del agradecimiento, reconciliación o fortaleza de los que los coloridos lazos y luces del árbol son signos. Otra cosa distinta sería que la Navidad fuera vaciada de todo significado trascendental: cosa que parecería que ya ha pasado con la introducción, no solo en España sino en todo el mundo, del "Papá Noel".

El señor que conocemos por este nombre -de traje rojo, aspecto bonachón y barba blanca- poco tiene que ver con Nicolás de Bari, el antiguo santo repartidor de obsequios a los pobres con cuya leyenda el capitalismo moderno intenta vendernos lo que en realidad fue un invento de Coca-Cola en los años treinta del siglo pasado.

¿Son los reyes magos, así pues, una tradición navideña más "pura"? No tanto si recordamos que el mismo día en que recordamos a estos -el día 6 de enero- es también la fiesta de San Nicolás. De tal forma en la que la evocación de estos eruditos venidos a Belén desde Oriente, según el Evangelio de Mateo, podría haber sido un intento muy temprano de darle a la celebración popular de un "héroe de los pobres" una capa indudablemente "cristiana".

¿Ha sido entonces la "navidad española", con belén y reyes magos, una víctima de la "colonización cultural" que ha denunciado el Papa Francisco?

"La paz se construye en el coro de las diferencias", dijo el pontífice en su reciente viaje a Myanmar: "los intentos realizados hoy a hacer todo igual es colonización cultural... (y) eso está matando a la humanidad". Días antes, había insistido en que la "colonización cultural" hace "todos iguales. No hay lugar para las diferencias, no hay lugar para los demás, no hay lugar para Dios. Es la raíz perversa". Pero, ¿no será este, precisamente, el verdadero mensaje de la Navidad? ¿Hacer un lugar "para las diferencias", "para los demás", y sobre todo, "para Dios"?

¿Y cómo se hace esto? Para el Papa, "no hay ninguna colonización cultural que pueda vencer el dialecto", ese lenguaje tan íntimo que hablamos en casa. No es que, entonces, se luche contra cualquier "colonización" a nivel nacional: defendiendo, por ejemplo, las tradiciones navideñas "españolas". Más bien, se lucha contra ella en el hogar.

Que estas Navidades, así pues, sean una ocasión de pensar en los valores que transmitimos a los niños a los que estamos más cercanos, sean las tradiciones que celebramos en casa las que sean.