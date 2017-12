Flores de Cristo...Lenda singela do Natal

(Jose R. Fernández de la Cigoña sj).- Na noite santa do Natal, uns pastores se dirigiram ao estábulo para levar ao Menino Jesus, que repousava na manjedoura, seus presentes: lã de ovelha, pão e manteiga. O filhinho de um pastor, menino de coração bondoso, também quis presentear o pequeno Rei, mas como era pobre, não podia comprar-lhe um presente.

Na sua singeleza pensou que talvez a criancinha estivesse com sede. Correu para casa, pegou a tigelinha com a qual tomava o seu leite todas as manhãs e a encheu de leite e mel.

Ao ver os pastores, que já estavam bem distantes, começou a correr para alcançá-los. Nesta corrida, derramou o leite sem querer, de tal modo que ao chegar ao estábulo, só tinha apenas um resto na tigela. O menino, antes de se aproximar do presépio, olhou para trás e viu, com grande tristeza, o leite derramado. Com isto, não percebeu que havia uma grande pedra no caminho e caiu. Com a queda, sua tigela tão querida e preciosa, quebrou-se em pedaços.

São José, ouvindo o barulho, foi ao encontro do pastorzinho que sentado no chão, chorava segurando os cacos. Tomou o menino pela mão e o conduziu à manjedoura, onde os pastores já haviam feito a entrega de seus presentes. Logo, todos o cercaram para consolá-lo e lhe diziam:

- O Menino Jesus é muito pequeno! Ele não pode tomar leite na tua tigela! Não chores!

Maria, sentada ao lado da manjedoura, chamou-o com voz suave: Vem cá menino!...

O pastorzinho enxugou suas lágrimas e se aproximou da Mãe de Jesus, estendendo suas mãozinhas com os cacos...

Maria, com muito amor segurou as pequenas mãos cheias de cacos pontiagudos e disse: Agora entrega teu presente ao Menino Jesus...

O pastorzinho, assustado, abriu suas mãozinhas... Oh! Que milagre! Em vez dos cacos da tigelinha, ele segurava uma linda flor, toda perfumada. O Menino Jesus sorriu e aceitou a flor, estreitando-a em seu coração.

Na volta, os pastores encontraram por todo o caminho, onde havia o leite derramado, estas mesmas belas flores e as chamaram de Flores de Cristo.

Uma pergunta: qual é o seu presente para o Natal de Jesus?

Para leer otros artículos del autor, pinche aquí