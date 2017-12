Francisco: ¡No tomarás tu consumo en vano!

(José Ignacio Calleja).- Cuando en una sala de conferencias de una ciudad cualquiera el ponente se refiere al Papa Francisco en relación a la ecología integral, y el auditorio acoge la cita con aprecio moral y político por su verdad de la buena, algo ha entrado en la sociedad que vale su peso en oro.

El Papa venido del Sur toma la iniciativa y pone a todos los pueblos del mundo -y primero a los más ricos y consumidores- ante el espejo de su ruina culpable. Por este camino de uso y abuso depredador de las cosas, de los seres vivos, las personas y la Tierra misma, "nuestra casa común", no hay salida. Ya no es un problema de falta de respeto a la Tierra y todo cuanto contiene, sino de suicido colectivo en un proceso gradual; eso sí, en el que también hay clases sociales "arriba y abajo", o de otro modo, "víctimas con muy distintas oportunidades" de salvarse por más tiempo de la catástrofe.

Todos amenazados, todos padeciéndola, pero no todos del mismo modo ni con las mismas consecuencias. Esto me provoca el recuerdo de un gran principio ético que guardo como oro en paño. Formulado en positivo: todas las responsabilidades y colaboraciones en un problema social y total, como la ecología integral, son necesarias; muchas son muy importantes; bastantes son imprescindibles.

Saquemos consecuencias: el modo de producción y de consumo de nuestras sociedades, el modo de vida, no es sostenible y, en sus fines y medios, mata. Cerca y lejos, mata. Y entre los más pobres, mata mucho más. Sí, es cierto que crea riqueza, pero hablemos en concreto de cuál, cómo, dónde y para quiénes. Por eso es tan importante al considerar estos problemas sociales definirse sobre el principio de responsabilidad universal en concreto para cada área de desarrollo, producción, clase social, país, profesión, ciudad, barrio, personas... Para mí, por tanto, también para mí y cuánto. Solo entonces entramos en el camino de la verdad ética en la vida social.

Esta responsabilidad de todos tan matizada en su concreción, para entenderla como justicia, tiene otra forma de encontrarse con el mismo espejo de su verdad. Las víctimas, aquellos que por lugar de nacimiento, familia, país, enfermedad, peor formación y capacidad -hay muchas causas- heredan injustamente una situación de pobreza, exclusión y desigualdad extrema, son el criterio de nuestra humanidad personal al consumir, al viajar, al votar, al ahorrar, al juzgar y al invertir. Siempre. En esto no hay espacio para la inocencia del yo no sé, yo no puedo, yo no tengo la culpa.

Hay que exigir a todo el mundo, en este país y en todos los países y ciudades del mundo, un esfuerzo para dar de sí lo mejor de uno mismo. Esto es seguro. Sin personas con actitudes buenas, no hay salida. Pero a la mesa tienen que venir los problemas humanos y sociales para ser evaluados bajo la pregunta de si la solución es justa, en trabajo y oportunidades de vida, para todos los que participamos de esta sociedades, y de las sociedades vecinas, y del mundo entero. Este es el principio ético que pone orden en la cabeza de una persona de bien. El corazón puede conformarse con la emoción de una asistencia inmediata y sentida al que sufre a nuestro lado, y hacemos bien, pero sin elevar la mirada a las estructuras de producción, consumo, inversión y mercados, la salida de la caridad es en falso.

Se puede hacer todo lo que la urgencia de la situación del caído nos reclama, como el buen samaritano, pero sin incorporar a la mente y al corazón que las víctimas sociales son incompatibles con nuestro modo de vida de ricos, no estamos por la solución aproximada al problema. ¿Quién aceptaría en el hospital una tila como anestesia total? Pues eso es lo que hacemos con la ética social ante la no-vida de los pueblos y las personas empobrecidas, "darles tila con la mejor conciencia de gente de bien".

En un corto artículo, recuerdo otro principio ético que me ha servido muchas veces al pensar lo social: ser exigentes con nosotros mismos. Cuando algo es inaceptable en términos de justicia social y lo proclamas a los cuatro vientos, piensa en cómo te afecta a ti la solución que exiges. Todos queremos estar siempre del lado bueno de las cosas. Es más cómodo. Yo lo he hecho hace un momento. Insisto, cómo me afecta a mí la solución; porque si mi campaña de denuncia no afecta a mi modo de vida, seguro que es falsa. Es decir, si mi ciudad, mi sociedad, mi país, Europa, quien sea, tiene que hacer algo y ya, pero yo quedo igual, porque no afecta a mi trabajo, a mis bienes, a mi salario, a mi status, entonces es que la propuesta no es seria. Tiene truco. A todos nos gusta estar siempre del lado bueno de la justicia social, pero sin pagar el precio. No es posible.



Por casualidad, cayó al día siguiente en mis manos un texto de esa Iglesia de Francisco, donde se supone que saltarían de gozo por ver a su Papa a la cabeza de la conciencia moral de la humanidad; y no, no era así. En ese texto, altas dignidades de la Iglesia afirmaban, decepcionadas, que los mismos que reconocen esa palabra justa de Francisco por el bien de la Tierra de todos, -nuestra casa común-, no se convierten al punto en fieles católicos de bautismo y misa. Y, entonces, decían, ¿para qué ese empeño de maestro moral que interpela a los de fuera, desazona socialmente a los dentro, y no multiplica rotundamente el número de los que creen? No han entendido nada del mundo en el que viven. Siguen en sus cálculos de "si me sumo a la justicia social con los pobres, ¿yo qué gano? Me rindo.

José Ignacio Calleja

Profesor de Moral Social Cristiana

Vitoria-Gasteiz

El Correo, 26 de diciembre de 2017