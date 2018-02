¡Nadie solo, nadie excluído!

(Ana Sola).- ¡Qué énfasis y qué seguridad dan unas mayúsculas como slogan de una propaganda del departamento de pastoral de la salud de la Diócesis de Jaca!

¡Qué pena, cuando nadie da respuestas a tu petición! Quizás sea una oferta con salvadores difusos, oscurantismo, opacidad o el teléfono del silencio.

Como sabrán algunos lectores, en la Residencia de Santa Orosia separaron en pabellones distintos a mis padres, hecho aislado en la casa de las hermanitas y no rectificado, a pesar de las indicaciones de los servicios sociales y de las súplicas de la familia.

¿Juegos de poder, soberbia? ¿Están por encima del sacramento del matrimonio? ¿Esto lo vería bien el Papa?

No, señores, no todo vale. Cuando alguien tiene principios, no es necesario tener religión alguna , sólo es necesario tener "entrañas", distinguir el bien y el mal.

Tras una fuerte presión psicológica, contratos draconianos sin firmas de los interesados, humillaciones, prohibiciones y desprecios, tras comprobar un día la falta de asistencia médica al anciano y tener yo misma que llamar al facultativo, gestionando la ambulancia, decidí no volver a cruzar jamás el umbral de aquella "privada casa" .

Nos quedamos en la puerta, esperando ser hospitalizados. Ni la superiora ni hermana alguna vinieron a acompañar al enfermo.

Queda el sufrimiento, mental y espiritual grabado en nuestro corazón para siempre.

Adiós a todos los que hablan en nombre de nuestro Señor Jesucristo, aplicando sus enseñanzas a su modo y manera, a los que utilizan su nombre en vano.

Que el Cielo juzgue su buen hacer. A nosotros nos ha dejado huellas psicológicas y espirituales irreparables.

Ningún representante de Dios se ha puesto en contacto con nosotros, ni párrocos, ni formador, ni canónigo, ni Obispo...

Por eso, al ver esta propaganda que no responde a las almas que lo necesitan, me hace pensar que se trata de una nueva burla, una farsa.