Juan Carlos Claret, al cardenal Errázuriz: "Me indigna su intento de lavarse las manos"

(Juan Carlos Claret, portavoz de los Laicos de Osorno).- Sr. Cardenal Errázuriz: Me atrevo a escribirle tras orar mucho la carta que en febrero de este año usted envió a los presidentes de las conferencias episcopales de Latinoamérica y al Sr. Guzmán Carriquiry, misiva hoy pública.

Le escribo desconcertado por el contenido de ella. No sólo por algunas afirmaciones confusas y erráticas (v.gr. sobre la especulación de precios en el transporte en regiones o dando a entender que la justicia falló el fondo de la demanda civil en contra del arzobispado, cuando lo que impidió pronunciarse sobre eso fue la existencia de un error procesal) sino por la pretensión de sus palabras.

Al respecto,

1. Sobre el fervor en las calles, llama la atención que usted lo afirme tan categóricamente cuando ni usted ni los demás obispos estuvieron en ellas. A diferencia de lo que viví en la visita del Santo Padre a Bolivia en julio de 2015 donde los obispos caminaban sin preocupación ni resguardo entre medio de la multitud, aquí en Chile lo más cercano que vimos a un obispo fue desde el balcón del palacio arzobispal.

Para quienes estuvimos en la calle todo el día, la multitud se congregó en determinados puntos cercanos a Nunciatura, donde se ingresaba con invitación. Así, fervor garantizado. ¿Dónde estaban las comunidades parroquiales? En ningún momento se divisaron las típicas cruces azules que nos identifican. La única cruz presente era la de nuestros hermanos de Villa Francia y La Legua, a los que efectivos de Carabineros exigieron sacar.

La única parroquia visitada fue la de San Luis Beltrán en Pudahuel, pero los organizadores le dieron la espalda a esa comunidad de un sector popular introduciendo al Papa en vehículo cerrado hasta la tumba misma de Mons. Alvear. Y los pobladores estuvieron más de cinco horas esperando de pie.

En cambio, en Nunciatura, el Papa hasta caminó en medio de los seleccionados. Fue una visita a espaldas de las comunidades y de los pobres. En las calles las imágenes de la prensa son elocuentes y distan mucho de una "posverdad". Lo mismo con las fotos aéreas de los eventos papales. Con mi comunidad nos congregábamos instantes previos a que el papa transite por las calles y no tuvimos ningún problema en estar en primera fila pues éstas estaban vacías.

2. Sobre el rol de la prensa, como hermano en la fe me preocupa su interpretación del ejercicio periodístico. No porque un periodista cubra asuntos eclesiales o vaticanos, significa que deba ser en un relacionador público de la Iglesia.

Como ciudadano, anhelo el ejercicio serio, responsable e independiente de la prensa. Es un valor cristiano. Por eso, endosar la responsabilidad en la prensa a los puntos bajos de la visita sin una autocrítica, es una expresión de cómo entiende a quienes se relacionan con usted: subordinados, y es esa pretensión de superioridad antievangélica (Cfr. Mc 9, 35 y Jn 13,14) la que buena parte del Pueblo de Dios le reprocha a usted y a sus hermanos en el episcopado.

3. Sobre el caso Barros, que es el tema en el que puedo opinar con mayor propiedad, me indigna su intento de lavarse las manos echándole la culpa a él de la sobreexposición que ustedes permitieron: quisieron sacarlo a espalda de él, cuando el Nuncio bloqueó su salida no reaccionaron en defensa de la decisión papal, cuando el Papa designa a Barros en Osorno prefieren ser condescendientes con él sin jugársela por la comunidad de creyentes que estábamos desconcertados.

Luego, cuando tomó posesión lo dejaron solo y ahora que es un problema de interés público que salpica la imagen suya y del Papa, es más fácil cortar el hilo por lo más delgado desconociendo que ha sido usted junto con otros, quien ha colaborado para mantener a Barros en Osorno, sin importar la justicia y el sufrimiento de la diócesis ni de las víctimas.

Durante tres años hemos buscado camino de solución a lo que vivimos, de hecho, usted me recibió en su hogar el 1 de julio de 2015. En esa cita usted se mostró acongojado y me ofreció entregarle en septiembre de ese año una carta al Papa. El clero y yo confiamos y usted no la entregó, tal y como me lo indicó en un correo del 23 de septiembre de 2015. Luego, el 22 de enero de 2016 usted viaja a la diócesis para visitar y sostener encuentros con el obispo Barros, con el obispo Steigmeier y el sacerdote Mauricio Bello, encuentros sostenidos en el estacionamiento subterráneo del obispado osornino, tal y como lo muestran las imágenes de las cámaras de seguridad, de las cuales adjunto una.

Finalmente, el 18 de enero de 2018, en Iquique, usted nos desconoce y afirma ante la prensa nacional y extranjera que lo de Osorno es un "problema artificial". ¿Cómo entender su posición? ¿No era que estaba acongojado con lo que en la Diócesis de Osorno vivimos desde el 2015? Y si es un problema artificial, ¿por qué se desliga del obispo Barros, su ex obispo auxiliar en Valparaíso (1995-2000), cuando reiteradamente ha contado con su respaldo? De hecho, fue usted quien ante la petición del Papa, usa sus contactos para ser un facilitador del encuentro que Barros sostuvo con Francisco en febrero de 2015. ¿Descarta a sus amigos cuando ya no son rentables y le pueden generar un problema de imagen?

4. En último término, la visita del hermano Papa Francisco pudo haber sido una oportunidad única para restablecer los rotos lazos de comunión. Sin embargo, la obstinación de usted y de la mayoría del episcopado chileno impidió que el Pueblo de Dios fuera protagonista de la visita. Sólo lo fueron ustedes y los invitados.

Es en este sentido, que la visita cumplió el pronóstico que muchos vaticinaban... si no se solucionaba el problema intraeclesial, la sociedad chilena sería más exigente. Así, le remito un documento extenso que elaboramos 100 agentes pastorales del país y que ha sido bien acogido por más de 7.000 católicos en Chile, siendo enviado también al extranjero y a la curia vaticana. Si lo lee, se dará cuenta que los episodios bochornosos de la visita eran del todo evitables y que muchos les pedimos prevenirlos primero en forma privada y después públicamente, pero prefirieron ignorarnos. Sin esa sinceridad, el congreso eucarístico arriesga transformarse en lo mismo que la visita.

Copio este correo a la Pontificia Comisión para América Latina y a Felipe Navarrete, amigo osornino.