Papa Francisco: la Iglesia del cambio en las formas y en el fondo

(Saturnino Rodríguez).- Cuando se opina sobre el Papa Francisco el pueblo suele fijarse en los detalles - las "formas" - más que en el" fondo". Esos "gestos" tan abundantes son los que por su proximidad a la gente - y sus problemas - han ganado para la Iglesia una mayor popularidad y acercamiento. Vamos a comenzar por esos detalles para acabar en los otros, de mayor profundidad y calado, con los que el Papa busca cambios necesarios en la Iglesia. Los primeros son más simbólicos que los otros que son más significativos.

Cambios de formas significativos del Papa Francisco

Apenas son gestos simbólicos y no tienen la trascendencia de otros manifestados y consecuencias que se derivan de sus encíclicas, discursos, viajes, etc. pero esos gestos son todo un lenguaje corporal muy cercano al pueblo más sencillo, un lenguaje directo al corazón de la gente.

"Me llamaré Francisco"

Fue el propio Papa Francisco quien recién elegido contaba en la audiencia a los 6.00 periodistas (marzo 2013) de todo el mundo que habían cubierto el Conclave, que el nombre adoptado como Papa era el de Francisco de Asís porque entró en su corazón desde el momento en que fue elegido y pensó en lo que le acababa de decirle un viejo amigo, el cardenal brasileño Claudio Hummes: "No te olvides de los pobres".

El "franciscanismo" marca la actitud pastoral del Papa Francisco: sencillez, proximidad a los problemas de la gente, especialmente pobre y marginada y sobre todo aquella llamada de "Francisco reforma la Iglesia" que Jesucristo le dirigía a un Francisco de Asís recién convertido desde el crucifijo de la derruída iglesia de San Damián donde fundaría la orden de los que él llamaba "frailes menores" (franciscanos). La reconstrucción real del templo que pedía Jesús pasó a ser una reforma hacia el propio Evangelio...la que late en las preocupaciones del Papa Francisco.

En la visita del Papa a la ciudad italiana del "pobre de Asís" (octubre 2013) volvía a insistir en lo que es clave en su pontificado: " Es ridículo que un cristiano verdadero, un obispo, un cardenal, un Papa, vayan por el camino de la mundanidad, que mata el alma, que mata la Iglesia". "La Iglesia debe despojarse de un peligro gravísimo, el de la mundanidad, el de la vanidad, el de la prepotencia, el del orgullo, el del dinero (...) El espíritu de mundanidad es el cáncer de la sociedad".

En la exhortación apostólica "Evangelii Gaudium (El gozo del Evangelio, nov de 2013) el papa Francisco habla de "la reforma de la Iglesia en salida misionera" que podemos decir es casi la propuesta pastoral de su pontificado, inspirándose en la encíclica de Pablo VI "Ecclesiam suam" y el Concilio Vaticano II en donde ambos llaman a una pastoral en conversión: «Toda la renovación de la Iglesia consiste esencialmente en el aumento de la fidelidad a su vocación (...) Cristo llama a la Iglesia peregrinante hacia una perenne reforma, de la que la Iglesia misma, en cuanto institución humana y terrena, tiene siempre necesidad». Una renovación eclesial que no se puede demorar.

Cambios en "las formas"... y en el fondo

¿Cambiar o reformar por "snob" o "progresía" como temen algunos ?... El Papa resolvía esos temores cuando en el Consistorio del 26 noviembre 2013 les decía a los cardenales: "La reforma no es el fin en sí misma, sino un medio para dar un fuerte testimonio cristiano; para favorecer una evangelización más eficaz; para promover un espíritu ecuménico más fecundo; para animar un diálogo más constructivo con todos".

Sus primeras palabras: "Recen por mí"

El Papa, antes de dar la bendición en sus primeras palabras tras sr elegido pedía a los fieles humildemente que orasen por él, cosa que repite en casi todas sus intervenciones: "Comenzamos este camino de la Iglesia de Roma, obispo y pueblo, juntos, en hermandad, amor y confianza recíproca. Recemos unos por otros, por todo el mundo, para que haya una gran hermandad. Este camino debe dar frutos para la nueva evangelización".

Sin joyas caras y ostentosas

Es tradición que todos los papas utilicen un vistoso anillo que denominan "anillo del pescador", pero el papa Francisco optó por una pieza que estuviese más cerca del arte y del significado que del lujo. Su anillo es de plata, hexagonal, y con una cruz al frente. Simplicidad también en todos los elementos que utiliza: la cruz pectoral, el báculo, ropajes, etc...

No hay trono para él

Desde el primer momento el Papa Francisco ha rechazado sentarse en el trono reservado a los papas, y mandó a cambiar el dorado por uno de madera.

Zapatos gastados en lugar de los rojos oficiales

Su calzado es absolutamente normal en lugar de los lujosos zapatos de fina piel roja realizados a medida que calzaban pontífices anteriores recuperados del antiguo ropero papal.

Rechazó vivir en el apartamento pontificio

El papa Francisco se negó a vivir en el lujoso y amplio apartamento pontificio en el que desde 1903 han residido todos los pontífices. Dijo que para él era demasiado grande, y que se sentiría aislado. Sigue viviendo en la Residencia Santa Marta, dentro del Vaticano para eclesiásticos, en la que se alojaron los cardenales durante el Cónclave.

El "papamóvil" descapotable y sin blindaje

Anteriormente los vehículos en que los papas realizan sus visitas eran blindados por seguridad de los pontífices; sin embargo, desde la primera visita del papa Francisco pidió tener más contacto con los fieles y fue así como se mandó a construir un vehículo abierto sin blindajes ni ventanas. Y para su uso particular un vehículo simple.

El primer "lavatorio de pies"

El Jueves Santo en la ceremonia litúrgica del "lavatorio de piés" de la basílica de San Pedro, el papa Francisco hizo algo que nunca antes había ocurrido: escoger a 12 jóvenes prisioneros, entre ellos dos mujeres y también algún musulmán e incluso algún no creyemte. Y estableció que en adelante en las rúbricas litúrgicas "puedan elegir a los participantes en el rito entre todos los miembros del Pueblo de Dios".

"¿Quién soy yo para juzgar a un gay?"

En una de sus comparecencias ante los periodistas durante uno de sus viaje, estos le preguntaron sobre los gays a lo que él contestó: "Si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para criticarlo? El catecismo de la Iglesia Católica lo explica de una forma muy bella a esto. Dice que no se puede marginar a estas personas por eso. Hay que integrarlas a la sociedad. El problema no es tener tendencia. Debemos ser hermanos. El problema es hacer un lobby".

El Papa abrió sus brazos y los de la iglesia a los divorciados

Actualmente la Iglesia Católica acepta el divorcio entre las personas, pero lo que no acepta es que estas se vuelvan a casar. Pero dentro de la jornada del Sínodo de los obispos, varios propusieron tocar el tema y perdonar este tipo de pecados, ya que hay que evaluar el contexto actual.

Misas abiertas al público en general

Los papas comenzaban el día con la misa que celebraban en su capilla privada y a la que asistía sólo un puñado de privilegiados. Francisco oficia misa en la capilla de la Residencia Santa Marta, que está a cualquier empleado del Vaticano que desee ir o privados que lo soliciten invitados. Concluida la ceremonia, suele saludar uno por uno a los asistentes y a veces se sienta entre ellos en los bancos para hablar.

Un penitente y un sacerdote más

El Papa Francisco se ha acercado en varias ocasiones a uno de los confesonarios de la basílica de San Pedro y para recibir el sacramento, de rodillas. Y en otras ocasiones es él mismo quien se ha sentado para escuchar las confesiones y esto también en otros lugares como en las concentraciones de las Jornadas Mundiales de Juventud.

Respeto para los ateos y no creyentes

El papa Francisco da muestras de un enorme respeto hacia los ateos. Durante el encuentro que celebró con los 6.000 periodistas que cubrieron el cónclave en el que salió elegido Papa les ofreció una bendición silenciosa para no ofender a los no creyentes ni a los que practican otras religiones.

El lenguaje del pueblo y desde el alma

El papa Francisco tiene un carisma que contagia a cualquiera. Sus misas y discursos son directos y accesibles, que en la mayoría de las veces consiguen emocionar a quienes los escuchan. Al Papa le gusta improvisar, citar a su abuela como experta en teología y en ocasiones intercala bromas y chistes, lo que hace que todos comprendan, aprendan y recuerden. Contagia optimismo y alegría.

Los cambios y reformas "de fondo"

Tras las "formas y los gestos" tan abundantes en éste Papa vamos ahora al "fondo" que es lo que inspira la tarea pastoral del papa Francisco, destacando precisamente ese sentir misionero de la Iglesia saliendo del "ensimismamiento"...

Al llegar este segundo apartado el de "el fondo" es cuando entendemos claramente que esas "formas" responde al "fondo" que late en las inquietudes pastorales y doctrinales del Papa Francisco. Inquietudes que manifestaba durante el propio Cónclave que le eligió como vemos...

El cardenal arzobispo de La Habana, Jaime Ortega, trasmitió a algún medio los apuntes de la ponencia que el hoy Papa siendo aún cardenal Bergoglio comunicaba a su hermanos cardenales en esas asambleas preparatorias del Cónclave, llamadas "Congregaciones Generales". El manuscrito incluye cuatro puntos que son todo un programa del pontificado y «revela el pensamiento que pudo decidir la elección» del Papa como comenta el propio cardenal.

El entonces cardenal Bergoglio escribía «La Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia las periferias, no solo las geográficas, sino también las periferias existenciales: las del misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia y prescindencia religiosa, las del pensamiento, las de toda miseria». Es decir una llamada a salir del "ensimismamiento".

El cardenal Bergoglio decía en esas notas o apuntes de su intervención ante los otros cardenales electores que el nuevo Papa debería ser «un hombre que, desde la contemplación de Jesucristo... ayude a la Iglesia a salir de sí hacia las periferias existenciales».

La Iglesia - decía - corre el peligro de ser una Iglesia entendida como institución «autorreferencial», centrada en sí misma en una tendencia que enferma a la institución. La Iglesia, cuando es autorreferencial, sin darse cuenta, cree que tiene luz propia... y da lugar a ese mal tan grave que es la mundanidad espiritual».

La Iglesia decía en una de sus homilías en la iglesia de su residencia de Santa Marta ha de "discernir sobre los signos de los tiempos "sin ceder a la comodidad del conformismo, sino dejándose inspirar por la oración"..."Los tiempos hacen lo que deben: cambian. Y los cristianos deben hacer lo que quiere Cristo, a saber: evaluar los tiempos y cambiar con ellos, permaneciendo "firmes en la verdad del Evangelio". Lo que no se admite es el tranquilo conformismo que, de hecho, hace que permanezcamos inmóviles".

El Papa anima a "evaluar los tiempos y cambiar con ellos, permaneciendo firmes en el Evangelio... Los tiempos cambian y nosotros los cristianos debemos cambiar continuamente"... "Somos libres. Somos libres por el don de la libertad que nos ha dado Jesucristo". Y un nuevo "gesto": a estas misas diarias en la Residencia Sta. Marta acude público y en ocasiones el papa se sitúa entre los fieles.

Un Consejo de 8 cardenales y 3 Comisiones

Tal y como el aún cardenal Bergoglio había sugerido en las Congregaciones Generales previas al Conclave, tras ser elegido el 13 de marzo de 2013 constituía un "Consejo de Cardenales" "que me asesorarían y ayudarían en el gobierno de la Iglesia universal y de estudiar un proyecto de revisión de la Constitución Apostólica sobre la Curia Romana", tarea de reforma ya intentada por los papas anteriores. El Consejo está coordinado por Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa (Honduras) y su secretario es Marcello Semeraro, obispo de Albano).

La composición de este "Consejo de Cardenales" es variada de tendencias y regiones en el mundo, en la que también figuran Giuseppe Bertello, actual gobernador del Estado Vaticano - Francisco Javier Errazuriz Ossa, arzobispo emérito de Santiago de Chile - Reinhard Marx, arzobispo de Munich -famoso con su libro sobre doctrina social "El Capital", en contraste con su homónimo Karl Marx) - Laurent Monswengo Pasinya, arzobispo de Kinshasa (Congo) - Oswald Gracias, arzobispo de Mumbai (Bombay, India)-Sean Patrick O'Malley, arzobispo de Boston (Estados Unidos)- George Pell, arzobispo de Sidney (Australia).

Entre sus reformas de fondo está la creación de tres comisiones para los asuntos económicos: una para investigar al IOR, otra para revisar el conjunto económico y administrativo de la Santa Sede y racionalizarlo y una tercera para intensificar la vigilancia en las finanzas vaticanas.

"Una Iglesia pobre y de los pobres"

En la audiencia del Papa a los 6.00 periodistas en el Aula Pablo VI (marzo 2013) tras ser elegido Papa les contaba coloquialmente lo que ocurrió al ser nombrado: "Durante las elecciones, tenía al lado al Arzobispo Emérito de Sao Paulo y también Prefecto Emérito de la Congregación para el Clero, el cardenal Claudio Hummes: un gran amigo. Cuando la cosa se ponía un poco peligrosa, él me confortaba"... "Cuando los votos subieron a los dos tercios, hubo el acostumbrado aplauso, porque había sido elegido. Y él me abrazó, me besó, y me dijo: ‘¡No te olvides de los pobres!.

El cardenal Hummes es un brasileño de ascendencia alemana y amigo personal del Papa emérito como Prefecto de la Congregación del Clero. Es una franciscano abierto en los temas sociales y conservador en cuestiones doctrinales, en línea muy similar a la del Papa. En declaraciones posteriores en una entrevista concedida al diario del Vaticano L´Oservattore Romano señaló que el Papa es "todo un "Francisco", basta con ver sus gestos, su modo de entrar en relación con la gente, algo muy próximo, que lo lleva hacia quienes que viven en las ‘periferias': las personas que lo necesitan, las que sufren, los pobres".

Es precisamente este reto de los pobres una de las más repetidas urgencias del Papa y la denuncia de las desigualdades sociales y la pobreza: "A nivel global vemos la escandalosa distancia entre el lujo de los más ricos y la miseria de los más pobres. Los derechos humanos se violan no sólo por el terrorismo, la represión y los asesinatos, sino también por estructuras económicas injustas que originan grandes desigualdades».

Precisamente el propio Papa en el encuentro con los periodistas como dijimos anteriormente comentándoles el porqué del nombre que había escogido les decía, desvelando al tiempo las preocupaciones de su pastoreo universal: «Mientras el escrutinio seguía, inmediatamente pensé en Francisco de Asís... Y luego pensé en las guerras y así llegó un nombre a mi corazón: Francisco de Asís, el hombre de la pobreza, de la paz, el hombre que ama y que cuida la creación, el hombre pobre. ¡Cómo quisiera una Iglesia pobre y para los pobres...!».

Ya desde los comienzos el papa Francisco reclamaba "una Iglesia pobre y de los pobres" como lo hizo siendo aún cardenal arzobispo de Buenos Aires en su destacado papel de relator en la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano (CELAM) celebrada en Aparecida (Brasil) (mayo 2007) que presidió Benedicto XVI. Conferencia que dejó por sentada la "opción preferencial de la Iglesia por los pobres".

Francisco rechaza los empleos que someten a las personas a condiciones laborales injustas o que son denigrantes, tales como la prostitución o los talleres clandestinos, los cuales califica de «esclavitud» y «trata de personas».

Son repetidas sus referencias críticas a desigualdad social y la pobreza causada por ello. " A nivel global vemos la escandalosa distancia entre el lujo de los más ricos y la miseria de los más pobres. Los derechos humanos se violan no sólo por el terrorismo, la represión y los asesinatos, sino también por estructuras económicas injustas que originan grandes desigualdades».

"Bulos" y no avances, atribuídos al Papa

Hay otros pretendidos "avances" - más bien bulos - que se le han atribuído falsamente al Papa que no son ciertos o "intencionadas malas interpretaciones", como por ejemplo la posibilidad del sacerdocio de las mujeres o el matrimonio homosexual. En realidad son Interpretaciones exageradas o incorrectas lo que el Papa realmente dijo o escribió, posiblemente por sacarlas del contexto en que fueron dichas o escritas.

Mujeres también en la Curia

En ese deseo de poner de relieve el papel de los laicos - y también laicas - en la actividad a Iglesia ha dado pasos tan importantes como la incorporación a la Curia Romana de personas no eclesiásticas o prelados como es el caso de nombrar Presidenta de una institución Vaticana tan prestigiosa como lo es la Academia Pontificia para las Ciencias Sociales, a una mujer seglar Estadounidense, Mary Ann Glendonn, profesora de la Universidad de Harvard y ex embajadora de Estados Unidos ante la Santa Sede. Fue la primera mujer que encabezó una delegación oficial de la Santa Sede en un congreso internacional de la ONU, la conferencia sobre la mujer de Beijing, en 1995.

Enrica Rosanna, religiosa salesiana italiana es la subsecretaria de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. También en el mismo Dicasterio es jefa de departamento la estadounidense Sharon Holland, cargo homónimo similar al de la italiana Paola Fabrizini pero en el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos.

María Cristina Carlo-Stella es la jefa encargada de la Fábrica de San Pedro. María Gargiolli como experta en asuntos psiquiátricos y psicológicos en el Tribunal de la Rota Romana para nulidades matrimoniales. En el Pontificio Consejo para los Laicos Gabriella Gambino jefa de la sección la sección para la Vida y Linda Ghisoni que será destacada en la parte dedicada a los Laicos. La periodista Silvia Guidi responsable en "L´Oservatore Romano" La religiosa Judith Zobelein es la directora de la oficina de internet en el Vaticano y la responsable del website de la Santa Sede. La doctora Letizia Pani Ermini es presidenta de la Academia Pontificia Romana de Arqueología. Flaminia Giovanelli, laica, licenciada en ciencias políticas y diplomada en biblioteconomía es subsecretaria del Pontificio Consejo Justicia y Paz. Para el Sínodo sobre la Palabra de Dios (octubre de 2008, se llegó al mayor número de mujeres participantes en un sínodo: f 25 de las cuales 6 como expertas y 19 como auditoras.

Aunque se han dado pasos anteriores en el acercamiento ecuménico con las otras iglesias cristianas separadas de Roma (Ortodoxa y Protestante) en anteriores pontificados, sobresalen los encuentros en algún caso sin precedentes como el del patriarca ruso de la iglesia ortodoxa Kiril (primera vez en la Hª) o con el obispo luterano Munib A. Younan y el reverendo Martin Junge, respectivamente Presidente y Secretario General de la Federación Luterana Mundial, en su viaje a Suecia celebrando el 500 aniversario de la reforma protestante de Lutero en Lund (Suecia).

Pero no sólo con las iglesias cristianas. El Papa destacó la importancia de intensificar el diálogo entre las distintas religiones, en primer lugar con el Islam; pero también con los no creyentes para que «nunca prevalezcan las diferencias que separan y laceran», sino que, «predomine el deseo de construir lazos verdaderos de amistad entre todos los pueblos».

Las reservas y recelos en sectores del mundo intelectual a las relaciones entre Ciencia y Fe las ha ido aminorando como ocurrió en Asamblea Plenaria de la Pontificia Academia de las Ciencias (27.10.14) donde el Papa diría que El Big Bang es pertinente como teoría del origen del Universo, y no se contradice con la noción de la Creación, sino que «por el contrario, la exige».«La evolución y Dios no son excluyentes, todo lo contrario, van de la mano».

Familia, Aborto, Abusos...

Ocho meses después de iniciado su pontificado convocó en el Sínodo Romano extraordinario sobre la Familia una asamblea que incluía temas derivados de situaciones social y eclesialmente controvertidas: las parejas de hecho, las uniones entre personas del mismo sexo y su eventual adopción de hijos, los matrimonios mixtos o interreligiosos, la familia monoparental, la difusión del alquiler de vientres y el debilitamiento de la fe en el sacramento del matrimonio.

El secretario especial de la asamblea, Bruno Forte, señalaba las relaciones que este Sínodo tenía con la convocatoria del Concilio Vaticano II de San Juan XXIII que en su diario escribía días antes de la convocatoria:«Mirar todo a la luz del ministerio pastoral, es decir: almas que salvar y que reconstruir».

El papa Francisco ha mantenido una postura crítica hacia los sacerdotes que no bautizan a los niños nacidos de parejas no casadas o a los hijos de madres solteras, porque «apartan al pueblo de Dios de la salvación".

El papa Francisco ha sido radical en oponerse tanto al aborto como a la eutanasia, describiendo el movimiento proelección como una «cultura de la muerte» y defendiendo en contraposición la denominada "cultura de la vida" que es defender la vida desde su concepción, durante la juventud, la vejez y hasta la muerte natural. Ante varios integrantes de la Federación Internacional de las Asociaciones Médicas Católicas y ginecólogos católicos les decía el Papa que «cada niño injustamente condenado al aborto tiene el rostro del Señor, quien incluso antes de nacer y luego apenas nacido, experimentó el rechazo del mundo», invitándoles a que mantuviesen su compromiso en favor de la vida.

La Organización de las Naciones Unidas criticó severamente al Vaticano por sus actitudes hacia la homosexualidad, la planificación familiar y el aborto, y pidió que se revisen sus políticas para asegurar que se protejan los derechos de los niños y su acceso a la salud.

El Proyecto llamado Scholas Occurrentes ha sido presentado ante la Organización de las Naciones Unidas, y también incluye el deporte y una plataforma en línea colaborativa y multireligiosa. Es una entidad educativa de bien público, impulsada por Francisco, que vincula la tecnología, el arte y el deporte para fomentar la integración social y la cultura del encuentro.

En la línea de lo iniciado por su predecesor Benedicto XVI, el papa Francisco ordenó que se actúe con decisión en todo aquello que se refiera a los casos de abuso sexual, promoviendo medidas de protección a los menores y ayudando a los que han sufrido algún tipo de violencia. Ha aprobado el procedimiento para juzgar a los obispos que cometan delitos de abuso de poder, como las responsabilidades en los casos de pederastia, que serán competencia de una sección nueva de la Congregación para la Doctrina de la Fe como informó el propio Vaticano.

Después del Cónclave de 2013, a través de un comunicado que difundió la Santa Sede, Francisco habló por primera vez como Papa sobre la pedofilia y se dirigió a las Conferencias Episcopales de todos los países para formular y actuar las directivas establecidas como la creación de una comisión especial para la protección de los menores víctimas de abusos sexuales y para la lucha contra los curas pedófilos.

Gran acogida popular

Francisco es un Papa que estimula cambios en Iglesia con reflexión, con seriedad y con ponderación contra quienes consideran al papa Francisco como un "peronista" y "rioplatense".

No dudó en oponerse al Gobierno argentino que en la ley mediante la cual, entre otros cambios reformaba el Código Civil para permitir el matrimonio con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo, también conocido como «matrimonio igualitario».

Las más recientes encuestas populares muestran que el papa Francisco cuenta con un elevado índice de aprobación y ha mejorado la imagen de la Iglesia católica. Algunos periodistas han señalado que una de las claves de la aceptación del nuevo papa es su lenguaje claro y directo, que proporciona titulares casi a diario contra la corrupción, la mundanidad o la ambición. Tanto en las formas como en el fondo el pontificado del papa Francisco se recordará como impactante y mejorador de la imagen dee la Iglesia.

Grafología del Papa

Según un estudio realizado por el área de Grafología del Instituto Europeo Campus Stellae, con sede en Santiago de Compostela "es progresista y supondrá un gran avance para la sociedad". La letra F hecha en tres tramos denota rapidez de pensamiento y facilidad de palabra, propias de una persona inquieta y activa. Por su forma de escribir la Z denota que aunque sabe guardar las formas, en el fondo es un hombre de ideales y con un alto grado de romanticismo que valora su entorno y tiene "capacidad de disfrutar de las pequeñas cosas" y "una persona observadora y detallista".

Por el resto de letras los expertos concluyen que el papa Francisco es "dinámico", con "buenos sentimientos" y con "una dosis necesaria de orgullo de sí mismo". La verticalidad y una ligera inclinación hacia la derecha, evidencia un carácter "abierto y dinámico", a la vez que "emprendedor y comunicativo". De su forma de escribir los números, se concluye que se trata de un hombre que "sabe priorizar" y que posee una "gran capacidad de síntesis". El Papa Francisco es "realista" y goza de una elevada "capacidad de adaptación", con "habilidades estéticas y artísticas" lo que le permite estar siempre "conectado con su entorno".