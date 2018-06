Réplica de Christopher Hartley

En virtud del derecho a réplica solicitado por el padre Christopher Hartley, publicamos el siguiente texto:

"En relación con la Noticia aparecida el pasado día 28 de mayo en esta misma web bajo el título <<250 curas de todo el mundo acusan al Papa de promover un "caos doctrinal" >>, firmado por Jesús Bastante, quiero desmentir categóricamente algunas de las gravemente injustas manifestaciones vertidas en el mismo, por no ser en absoluto ciertas y por no haberse confrontado debidamente con otras fuentes solventes. En particular, la presente rectificación afecta a los siguientes extremos:

El Padre Cristopher Hartley Sartorius no "empuña con mano de hierro la espada de la oposición más radical al Papa", como es falso que esté promoviendo la apelación "frente a la deriva teológica de este pontificado", como se dice en el artículo, "y que se plasma en la apertura a los gays a los divorciados vueltos a casar o el debate sobre el papel de los laicos, el sacerdocio femenino o los curas casados". Ninguno de esos aspectos constaba en el correo que envié a algunos de mis amigos para invitarles a firmar una carta que se limita a pedir a los obispos que reafirmen la fe católica. Es falso además lo que publicó Jesús Bastante en la medida en que ni yo, el Padre Hartley, ni la carta de los 250 sacerdotes siquiera menciona al Papa Francisco en sus comunicaciones.

Por lo tanto, desmiento la información falsa publicada erróneamente por Religión Digital."





N. de la R.: Desde Religión Digital, cumpliendo con el derecho a réplica, recogemos este texto del padre Hartley, al tiempo que nos reafirmamos en la veracidad de la información a la que se refiere en todos sus puntos.