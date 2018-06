90 años de Gustavo Gutiérrez y 50 de la Teología de la Liberación (III)

(Saturnino Rodríguez).- 1990 (septiembre) - En el seno de la Conferencia Episcopal peruana, tras una división de opiniones, se hizo pública, finalmente, una declaración que no contenía una condena explícita de G.Gutiérrez ni de la "Teología de la Liberación".

El entonces Arzobispado de Lima cardenal Juan Landázuri Riketts a la cabeza hizo público "quitando hierro" a la situación publicaba un comunicado en el que decía que G.Gutiérrez se había adherido al magisterio de la Iglesia católica y anunciaba la edición "revisada y corregida" de 'Teología de la Liberación' afirmando que los futuros escritos de Gutiérrez serían remitidos al Arzobispado antes de su publicación.

El cardenal Landazuri fue uno de los destacados intervinientes en el Concilio Vaticano II, participante en las cuatro sesiones y en las cuatro Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano desempeñando un importante papel especialmente en la segunda, la de Medellín, siendo uno de los tres Copresidentes.

Máxima distinción Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú)

1992. G.Gutierrez se había convertido en una figura pública defensora de los Derechos Humanos Incluso en los peores momentos de autoritarismo, terrorismo y graves crisis políticas del Perú. Los valiosos aportes a la humanidad de este "apóstol de la paz y la justicia" le valieron ser distinguido por su "alma mater", la Universidad Nacional de Perú San Marcos (UNMSM), con el título de doctor Honoris Causa, el máximo galardón académico que confiere la" Universidad Decana de América" a ilustres personajes del país y del mundo.

En ese solemne acto reunidos en la antigua "Casona" del Parque Universitario, el profesor universitario, escritor y poeta peruano Jose Washington Delgado, en el discurso de orden expresó que la obra del padre Gustavo Gutiérrez está en la misma línea de los escritores y poetas peruanos César Vallejo y José María Arguedas.

La Universidad Nacional Mayor San Marcos de Perú (UNMSM) fue fundada en 1548 en los claustros del convento del Rosario de la orden de Santo Domingo -actual Basílica y Convento de Santo Domingo- con decreto del emperador Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, adquiriendo en 1571 el grado de "Pontificia" otorgado por el papa Pío V.

De 2001 a 2015 recibió el doctorado "honoris causa" en las siguientes Universidades: la de Buenos Aires, Argentina 2001, la Univ. de Yale. EEUU en 2009, la Univ. Católica de Córdoba, Argentina 2013 y la Univ Marcelino Champagnat, de Lima en 2015. La Orden de Predicadores (dominicos) le nombró Maestro en Sagrada Teología el año 2009. Es profesor honorario de cinco universidades peruanas, además de profesor invitado en varias Universidades y actualmente profesor principal en la Universidad de Notre Dame (EEUU) y en la Universidad Católica de Lima.

2001-El propio teólogo limeño comentaría que la complicidad entre una forma de hacer teología, vivir la espiritualidad y compartir preocupaciones pastorales explicaba su vocación que encontraba una simpatía e identificación singular en la admirable figura del dominico español Bartolomé de Las Casas, defensor de los derechos de los indios en el proceso de la evangelización del "Nuevo Mundo" en el siglo XVI. Y así en julio del año 2001 se traslada Gustavo Gutierrez a Lyon parar ingresar como novicio en la Orden de los Dominicos en el convento de Saint Nom de Jesus en el barrio Part Dieu de Lyon. Ya antes el Superior General de la Orden Timmoty Radcliffe le había ofrecido ingresar en la orden asegurándole libertad en su trabajo intelectual. En 2010 (junio) El padre G.Gutiérrez recibió el título de Maestro en Sacra Teología en la Orden de Predicadores OP (Dominicos) a la que pertenece desde el 2001.

En el año 2002 es nombrado miembro de la American Academy of Arts and Sciencies fundada el año 1780 en Massachusetts, (EEUU). El 30 de julio de 2008 Gustavo Gutiérrez recibe la Medalla Congreso Perú la más alta condecoración. En el 2009 recibe el doctorado honoris causa de Universidad de Yale (EEUU) por su trabajo social en los barrios de Lima y su estudio avanzado de la medicina y la teología.

En 2003, Gustavo Gutierrez junto el periodista polaco Ryszard Kapuscinski, recibió en España el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Conjuntamente el Jurado justificaballa: "Por su coincidente preocupación por los sectores más desfavorecidos y por su independencia frente a presiones de todo signo, que han tratado de tergiversar su mensaje" añadiendo que . el jurado considera que Gustavo Gutiérrez y Ryszard Kapuściński son dos modelos éticos y admirables de tolerancia y de profundidad humanística".

El periódico perruano La Republica (edic Lima 2003)en su edición de Lima en 2003 finalizaba un perfil de Gustavo Gutiérrez cuando se otorgó el Premio Príncipe de Asturias diciendo: "Este padre no será profeta en su tierra, pero sí en la Tierra. Ha publicado varios libros, dicta cátedras en diversas universidades del mundo y cada vez que recibe títulos internacionales recuerda que siguen existiendo pobres y que debe seguir viviendo".

2004 - Gustavo Gutiérrez con el entonces obispo alemán de Ratisbona Gerard L. Müller - que desde 1988 viajaba anualmente a Perú y era amigo y alumno de Gustavo Gutérrez y que posteriormente sería prefecto de la Congreg Doctrina de la Fé y cardenal - presentaban ese año en Augsburgo, Alemania el libro del que son coautores "An der Seite der Armen: Theologie der Befreiung" (Augsburg, Edit.Sankt-Ulrich-Verlag. 2004), que traducido después con el título "Del lado de los pobres, teología de la liberación" sería presentado en Roma en 2017 por la Librería Editrice Vaticana siendo ya Müller cardenal prefecto de la Doctrina de la Fe que facilitaría el encuentro del teólogo peruano con el papa Francisco, tema al que volveremos al llegar al año 2013 en su momento y razón por la que nos entretenemos ahora en más detalles.

El propio Müller años más tarde (10 sept 2012) ya nombrado por Benedicto XVI prefecto de la Congr. Doctrina de la Fe relataba en una entrevista para "Amerindia" su encuentro con Perú, su interés por la TdL y su amistad con G.Gutierrez del que fue alumno en algunos seminarios: "La teología de la liberación está para mí unida al rostro de Gustavo Gutiérrez. En el año 1988 participé junto con otros teólogos de Alemania y Austria y por invitación del actual director de "Misereor", José Sayer, en un curso con esta temática, que tuvo lugar en el ya entonces famoso Instituto Bartolomé de las Casas 8 fundado por GG). En aquel momento yo llevaba ya dos años enseñando Dogmática en la Universidad Ludwig-Maximilian de Munich". En aquel seminario lo primero que nos enseñó Gustavo fue a comprender que aquí se trata de teología y no de política"."La teología de Gustavo Gutierrez es ortodoxa porque es ortopráctica". Y recordaba los tres acertados pasos de la TdL "Ver, Juzgar y Actuar".

2008 (28 novie) El periódico peruano "La República" informaba de la concesión al obispo Müller de la distinción de doctor honoris causa de la Pontifi. Univ. Católica de Perú reconociendo "ser un gran amigo del Perú y haber realizado varias veces su trabajo pastoral y académico con comunidades en Lima, Callao y Cusco, de allí que podamos afirmar que el diálogo fraterno entre Müller y la Iglesia peruana es añejo, permanente y fecundo. Luego Müller formuló su valoración de la teología latinoamericana. Su reflexión -recogida posteriormente en un libro publicado por la PUCP que se tituló Mi experiencia con la Teología de la liberación y explora los vínculos entre su concepción de la teología y el legado intelectual y espiritual de los escritos de Bartolomé de las Casas y Gustavo Gutiérrez en torno al sufrimiento del inocente y la construcción de una sociedad en la cual se viva con intensidad la caridad y la justicia.

En el mismo acto Müller hacía una valoración muy positiva de la TdL al recordar también que Gutiérrez insistía en la dimensión rigurosamente espiritual de la TdL en tanto que constituye "un programa práctico y teórico que pretende comprender el mundo, la historia y la sociedad y transformarlos a la luz de la propia revelación sobrenatural de Dios como salvador y liberador del hombre".

De esta forma Müller hacía ver que la TdL liberación halla sus raíces en la tradición bíblica, particularmente en los textos proféticos y en el Evangelio, y que por tanto las acusaciones de "inmanentismo" resultaban infundadas. En este sentido el cristianismo es encarnación. La ortodoxia, sostenía Müller, es ortopraxis, pues se refiere a la enseñanza del "correcto actuar cristiano".

Terminamos este punto con una brevísima reseña biográfica del cardenal Edward L. Müller. Fue durante16 años profesor de teología dogmática en la Universidad Ludwig-Maxilian de Múnich. Nombrado obispo Ratisbona en 2002 preparó la visita del pontífice Benedicto XVI a Ratisbona durante el viaje que realizó a Baviera en septiembre de 2006. Doctor honoris causa de la Pontif. Univ. Catolica De Perú PUCP en nov del 2008. Benedicto XVI le nombra en 2012 Prefecto de la Congreg. Doctrina Fe, presid. de la Pontificia Comisión "Ecclesia Dei", de la Comis. Teológica Internac. y de la Pontificia Comisión Bíblica. Le encargó publicar toda la obra del cardenal Ratzinger en 16 volúmenes. El papa Francisco le nombró Cardenal en 2014. Fue relevado de la Congreg Doctrina Fe y ortos cargos por papa Francisco en 2017. Se destacó como crítico de algunas de las reformas emprendidas por el papa Francisco, en particular en relación a ciertos temas tratados en el Sínodo extraordinario de obispos sobre la familia octu 2014 y en la XIV Asamblea General Ordinaria del sínodo de obispos en 2015.

2008 (28 nov)- La Universidad Católica de Perú otorgaba el doctorado honoris causa al obispo de Ratisbona (Alemania) Gerhard L. Müller con la asistencia de su amigo el teólogo peruano Gustavo Gutiérrez - venido expresamente desde EEUU) y de cuya mano conoció Müller en sus viajes a Perú la TdL. Presidían también los obispos Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana Miguel Cabrejos y el Obispo Castrense Salvador Piñero.

2010 (6 abril) Gustavo Gutiérrez recibe de la Pontificia Universidad Católica del Perú la "Medalla de Honor Padre Jorge Dinthillac" fundador de la misma en 1917 y a la que Pío XII en el año 1942 otorgó el título de Pontificia. El padre G.Gutierrez- profesor emérito del Departamento de Teología de la PUCP, afirmaba el Rector en su entrega " La Medlla padre Dintillac es una distinción para personas que destacan por sus valores cristianos, cívicos o humanos, así como para quienes hayan realizado un aporte relevante para el país". "Es un referente clave dentro del debate sobre las relaciones entre la teología y las disciplinas humanísticas y sociales contemporáneas en el Perú".

2012 (7-11 octubre) Gustavo Gutiérrez asiste al Congreso Continental de Teología en Sao Leopoldo, Brasil en la Universidad do Vale do Rio dos Sinos de los jesuítas organizado por la Confederación Latinoamericana de Religiosos (CLAR), y la Fundación Amerindia, así como por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, al cumplirse 50 años de la inauguración del Concilio Vaticano II y 40 años de la publicación del libro 'Teología de la liberación. Perspectivas" de Gustavo Gutiérrez, que inauguró la rica trayectoria de la teología en el continente americano. Junto al propio Gustavo Gutiérrez asistían teólogos de América Latina y España a los que estimuló al decirles aquella frase de "Cerca de Dios, cerca de los pobres", evocando lo mejor de la teología latinoamericana.

2012 (11 dici.) G. Gutierrez recibió el Premio Nacional de Cultura otorgado por el Ministerio de Cultura de Perú en su categoría de Trayectoria general cuyo Jurado estaba compuesto por dos representantes del Ministerio de Cultora, uno del Ministerio de Educación, uno de las Universidades Públicas de Perú, uno de las Universidades Privadas y uno de la Empresa Nacional PetroPerú.

Pontificado del Papa Francisco. La TdL que nunca murió, revive (2013-2018)

2013 (13 marzo) - Desde esa fecha de la elección del papa Francisco los observadores y "vatinanólogos" han opinado que la situación de la TdL en la Iglesia católica ha cambiado. El Papa conoció, estudió y vivió en Argentina la "Teología de la Liberación" en su vertiente de "Teología del pueblo" y visitó las "Villas miseria" como cuenta uno de sus iniciadores y profesor suyo, el jesuita argentino Juan Carlos Scannone. Poco después de ser elegido papa Francisco recibió en el mes de septiembre de 2013 al padre Gustavo Gutiérrez en un gesto considerado por los partidarios de esta teología como "un paso hacia la rehabilitación total de la Teología de la Liberación".

2013 (21 marzo). Apenas una semana después de ser elegido el cardenal arzobispo de Buenos Aires el jesuita Jorge Bergoglio como Papa Francisco - el primer ´Papa jesuita latinoamericano - recibía al argentino Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz en 1980 quien entregó al Papa una copia del "Pacto de las Catacumbas" firmado al acabar el Concilio en 1965 por 40 obispos asistentes al mismo comprometiéndose a trabajar pastoralmente con los pobres y marginados. El documento se lo le había entregado el obispo español-brasileño Pedro Casaldáliga tan vinculado a la TdL, rogándole que se la entregase al papa Francisco para que "trate de escuchar, reflexionar y de llegar a un acuerdo, una reconciliación con los teólogos latinoamericanos".

2013 (5 sept.) Días antes de su encuentro con el Papa en Santa Marta en el Vaticano Gustavo Gutierrez había presentado en la Basílica de Sta. Bárbara en Mantua, Italia la edición en italiano (Ed, Mesaggero) del libro "Dalla parte dei poveri. Teologia de la Liberatione , teología de la Chiesa" (De parte de los pobres. Teología de la liberación, teología de la Iglesia) (Edit Mesaggero EMI), que hace casi una década escribió con el que en ese momento era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano, entonces arzobispo de Münich, Gerhard Ludwig Müller. Era la edición italiana de llibro que conjuntamente publicaron en Alemania el año 2004 en uno de los viajes de Müller.

2013 (3 abril) en un artículo del periodista "vaticanista" Andrea Tornelli en italiano aparecido en la primera pág. del diario "La Stampa" destacaba cómo « el Vaticano "rehabilita" la Teología de la Liberación». En una entrevista mantenida también por esos días en la "La Stampa" de Milán G. Gutiérrez afirmaba que "La Teología de la Liberación no hace más que hablar del Evangelio: la preocupación de la Iglesia por los más pobres".

2014 (24 febrero) Müller al recibir distinción Univ Católica recordaba que Gutiérrez insistía en la dimensión rigurosamente espiritual de la teología de la liberación en tanto que constituye "un programa práctico y teórico que pretende comprender el mundo, la historia y la sociedad y transformarlos a la luz de la propia revelación sobrenatural de Dios como salvador y liberador del hombre". De esta forma Müller hacía ver que la TdL halla sus raíces en la tradición bíblica, particularmente en los textos proféticos y en el Evangelio, y que por tanto las acusaciones de "inmanentismo" que le habían achacado resultaban infundadas.

La TdL en L"Osservatore Romano"

2013 (4 sept) el diario oficial del Vaticano "L´Osservatore Romano" publicaba las reflexiones del teólogo peruano G. Gutierrez y máximo exponente de esta corriente de la TdL contenidas en el libro recién presentado. En la presentación el franciscano Ugo Sartorio director del "Messaggero di San Antonio" insistiría diciendo que "con un Papa latinoamericano, la TdL no podría permanecer por mucho tiempo en las sombras a las que ha sido relegada por algunos años, al menos en Europa". El 15 septiembre del mismo año 2013 el diario peruano "La República" señalaría cómo el encuentro en Santa Marta del papa Francisco con el padre G.Gutierrez no era casual. Desde que el papa Francisco asumió el pontificado (marzo 2013) ha tenido un insistente discurso sobre la necesidad de acercar la Iglesia a los pobres como parte de las enseñanzas de Jesucristo. Una cobertura de esta magnitud sobre un tema que ha sido polémico no podía hacerse sin la autorización o sugerencia del mimso Pontífice, lo que mostraba la política de apertura del pontificado del papa Francisco .

El encuentro del papa Francisco con el teólogo Gustavo Gutiérrez

2013 (sept.). Las fechas a las que hemos llegado en este relato biográfico del iniciador de la TdL, Gustavo Gutierrez, coinciden con hechos que entendemos son el comienzo de una nueva etapa de la "teología latinoamericana de la liberación" en la que se produjo el encuentro del teólogo Gustavo Gutiérrez, considerado como el "padre de la Tdl", con el papa Francisco (12 sept.2013) y también la presentación esos días en el Vaticano de un libro escrito conjuntamente por el cardenal alemán Gerhard L. Müller Prefecto precisamente de la Congreg. para la Doctrina de la Fe y el iniciador de la TdL Gustavo Gutierrez y cuyo prefacio escribe el propio papa Francisco. Esto hace que nos extendamos más en estos hechos para después volver al hilo cronológico que traíamos.

2013 (12 octubre) La Oficina de Prensa del Vaticano comunicaba - aunque no fue anunciado oficialmente y apenas se difundió - que el papa Francisco se había reunido en audiencia privada con el teólogo peruano Gustavo Gutierrez iniciador de la TdL que se encontraba en Italia presentando la edición italiana del libro escrito conjuntamente con el cardenal Edward L. Müller, viejo amigo en los 15 años que iba a Perú y a quien el Papa hizo cardenal días antes. El Papa Francisco concelebró la eucaristía con ambos él en la capilla de Santa Marta en su residencia habitual desde el comienzo de su pontificado.

2013. (15 septiembre) El breve encuentro-abrazo en la residencia de Santa Marta en Roma y la concelebración del Papa Francisco con el padre Gustavo Gutiérrez y el cardenal Müller que asistía a una Asamblea Internacional de Cáritas en Roma expresan el caminar eclesial que desde el Concilio Vaticano II y la II Conferencia Episcopal de Medellín busca regresar a lo más genuino del mensaje evangélico. Un año más tarde en enero de 2018 el Papa volvía a verse en Lima con Gustavo Gutiérrez en visita privada en la Nunciatura el último día de su visita a Perú, visita en la que el papa Francisco le recordó a Gustavo Gutiérrez la última vez que estuvieron juntos, en la residencia de santa Marta en Roma.

2013 (13 septiembre) El encuentro del papa Francisco con el padre Gustavo Gutierrez fue posible gracias a la mediación del prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Gerhard Müller, amigo del padre de la TdL desde hace años y que escribió con él un libro el año 2004 que vería luz en la editorial Vaticana en el 2014. Aprovechando su estancia en Roma, Müller que fue nombrado cardenal unos meses antes por el papa Francisco hizo posible un deseo que lo era del mismo papa Francisco. Este encuentro se interpreta como un paso más en la rehabilitación de esta corriente teológica, cuya base -despojada de un presumible análisis marxista propio de la época en la que surgió, en el período de Guerra Fría y del conocido "diálogo cristiano-marxista" europeo - es el centro de la teología del papa Francisco: la "opción preferencial por los pobres".

El gesto del Papa Francisco fue visto como un espaldarazo a esta corriente teológica que, despojada de toques que se veían como marxistas muy propios de la época en que surgió en la "revolución cubana" y "Guerra Fría", contiene muchos aspectos positivos, como la "opción preferencial por los pobres", rasgo fundamental del pontificado del papa Francisco. Lejos de considerarla superada, reivindica su vigencia y recuerda el compromiso por la justicia que todo cristiano debe asumir como imperativo sustancial. No se trataba de un cambio en la posición del Vaticano sino la constatación de que las «enfermedades de adolescencia» de esa corriente teológica se han vuelto marginales y han pasado en buena parte a la historia.

El libro del cardenal Müller, Gutiérrez y Sayer con prefacio del Papa

2014 (24 febrero) El periódico del Vaticano " L´Osservatore Romano" daba cuenta del libro "Povera per i poveri. La missione della Chiesa" publicado en italiano por la Libreria Editrice Vaticana que fue presentado en el auditorio san Pío X del Vaticano con un prefacio del propio papa Francisco del que son autores conjuntamente Gerhard Ludwig Müller, cardenal Prefecto de la Congreg. Doctrina de la Fe, nombrado cardenal días antes por el papa Francisco, el teólogo peruano iniciador de la TdL , Gustavo Gutiérrez y el teólogo alemán Josef Sayer profesor en la Univ.. de Friburgo (Suiza), ex director de la organización alemana de ayuda Misereor obra social de la iglesia católica alemana y miembro del Consejo Pontificio "Cor Unum".

En la presentación del libro estaban presentes sus autores el cardenal Edward Müller, Gustavo Gutiérrez y Josef Sayer y junto a ellos el cardenal Rodríguez Maradiaga presidente internacional de Cáritas y coordinador del grupo de cardenales asesores del Papa, el jesuita Federico Lombardi, entonces portavoz de la Sta. Sede y Salvador Piñeiro arzobispo peruano de Ayacucho y presidente de la Conferencia Episcopal Peruana que le regaló un "poncho" a Müller que lo mantuvo puesto durante el acto.

El cardenal Müller decía en la presentación del libro en el Vaticano: "La teología de Gustavo Gutiérrez, al margen de cómo se la considere, es ortodoxa porque es ortopráctica y nos enseña el correcto modo de actuar cristiano, ya que deriva de la fe auténtica". Es importante señalar que las posiciones de Gustavo Gutierrez nunca fueron censuradas por la Santa Sede, aunque se le ha pedido modificar algunas de sus proposiciones. Afirma también que el corazón de la TdL «es el encuentro con Jesús, es seguir a Cristo, el Buen Samaritano».

Las ediciones de "Iglesia pobre y para los pobres" (del 2004 al 2015)

Fue en el año 2004 cuando el entonces arzobispo alemán de Munich Gerard L. Müller que pasaba meses todos los años en Perú como profesor invitado y el teólogo peruano Gustavo Gutierrez, de quien es amigo desde entonces, publicaron juntos en Alemania el libro "An der Seite der Armen: Theologie der Befreiung" (Augsburg, Edit.Sankt-Ulrich-Verlag. 2004), traducido después con el título "Del lado de los pobres, teología de la liberación" al ser presentado en Roma. En septiembre del 2013 se publicaba en Mantua, Italia editado por EMI Mesaggero que Gustavo Gutierrez presentaba en la Iglesia de Santa Bárbara el libro escrito junto con el cardenal Luidwig Müller con el título "Dalla parte dei poveri. Teología della liberazione, teología de la Chiesa" ("De parte de los pobres, teología de la liberación, teología de la Iglesia") que el 25. novi. 2013 publicaría Ediciones San Pablo, Madrid, España como "Del lado de los pobres. Teología de la liberación" (Müller, Gutierrez, Sayer con prefacio Papa). En Lima, Perú el 7 abril del 2015 con el mismo título "Del lado de los pobres. Teología de la liberación".

Después vendrían otras ediciones también con el cardenal Müller: "Del lado de los pobres. Teología de la liberación" (2013). El 25 de febrero de 2014 se presentaba en la Sala San Pío X del Vaticano por la Librería Editrice Editorial Vaticana con un prefacio del papa Francisco con el título de "Povera per i poveri, la missione de la Chiesa". Y el 9 de abril del 2015 "Iglesia pobre y para los pobres" (Müller, Gutierrez y Sayer con prefacio de papa Francisco) en Edt S.Pablo Madrid. En 2015 EMI (editrice Missionra Italiana publicaba ""Perché Dio preferisce i poveri. La teologia della liberazione è sempre attuale " (Dios prefiere a los pobres. La teología de la liberación siempre es actual) Editora EMI Editrici Misionera Italiana marzo 2015.

A los personajes intervinientes en el libro: el papa Francisco argentino autor del prefacio, el cardenal E.Müller, Prefecto e la Congre, de la Doctrina de la Fe, el teólogo peruano G.Gutierrez y al teólogo Josef Sayer, les une América Latina como patria o como trabajo pastoral directo y que en el caso del alemán Müller como él mismo dice "fue su conversión". Müller era un joven obispo teólogo alemán, que acudía a los seminarios de G. Gutiérrez en Lima y que trabajaba pastoralmente con los pobres en Perú por lo que les une una vieja amistad y Sayer, director durante años del programa Misereor de la Conferencia Episcopal Alemana que decidió numerosas ayudas a la iglesia peruana.

Algunos periodistas especializados llamados "vaticanistas o vaticanólogos" se atreverían a decir que el siguiente paso en esta nueva etapa para la TdL, podría ser la inclusión de Gustavo Gutiérrez -que jamás fue "condenado" -en el grupo de expertos de la Comisión Teológica Internacional. Otros observadores han considerado que la postura del papa Francisco no difiere de la de sus predecesores, pues la TdL nunca fue condenada "en bloque", sino solo en algunos aspectos considerados erróneos por la Congregación para la Doctrina de la Fe. El libro conjunto del cardenal Müller y Gustavo Gutiérrez confirma una "nueva etapa" para la TdL que había comenzó en Alemania en 2004.

Otros gestos del Papa Francisco por esas fechas

2014 -El 24 de enero informaba Radio Vaticana que el Papa Francisco se reunió en la Casa Santa Marta del Vaticano en un largo encuentro privado con Arturo Paoli, sacerdote italiano de los Hermanitos de Jesús del Padre Foucault que cumplía los 101 años y a quien conoció en Argentina por su compromiso religioso y social con los pobres en Italia y Latinoamérica.

El gesto se confirmaba como un signo más de "reconciliación" entre el Vaticano y los "teólogos de la liberación". Paoli es uno de los exponentes de la TdL con libros como "Diálogo de la liberación" ya en 1969 Arturo Paoli fundó en 1960 la Cooperativa Fortín Olmos en el norte de la Provincia de Santa Fe. y ha sido uno de los referentes teológicos del Papa Francisco cuando fue provincial de los jesuitas en Argentina.

El 4 agosto el Papa Francisco levantaba la "suspensión a divinis" de sus funciones sacerdotales que pesaba sobre el sacerdote nicaragüense Miguel d´Escoto en respuesta a la petición formulada por el interesado que había sido impuesta por Juan Pablo II en 1984 (4 febrero) debido a su actividad política izquierdista en el gobierno Sandinista de Nicaragua como ministro de relaciones exteriores 1980-1990. Junto a él a los sacerdotes Ernesto y Fernando Cardenal (hermanos) y Edgar Parrales ministros del gobiernos sandinista en Nicaragua, muy cercanos a la TdL. (Ernesto Cardenal, como recordamos en su momento fue reprendido públicamente por Juan Pablo II en su visita oficial a la Nicaragua sandinista.

2014 (14 agosto) La Universidad Marcelino Champagnat de Lima, Perú concedió al P. Gustavo Gutiérrez Merino el título de Doctor Honoris Causa en Lima (Perú). El documento que otorga la distinción destaca que "El P. Gustavo es un filósofo y teólogo peruano que inició una de las propuestas teológicas que más ha influido en las últimas décadas en la Iglesia Católica y en la sociedad latinoamericana: la de una Teología de Liberación. Hay que recordar que entre los años 1947 y 1950 después de concluir sus estudios secundarios en el colegio marista San Luis (Perú), y después estudió Psicología en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima.

La presentación del libro en Lima (Perú)

2015 (7 abril) Se presentaba en el auditorio de la Casa Hermasie Pagetd de Lima (Perú) el libro "Iglesia pobre y para los pobres" edición que fue autorizada para Perú por la Editorial Vaticana, que encabeza el nombre del cardenal Gerard L.Müller, con prefacio del papa Francisco como aparece en la portada que añade: "con escritos de Gustavo Gutierrez y José Sayer.

Junto a Gustavo Gutiérrez presidían el acto Alberto Simons, profesor de la Univ. Antonio Ruiz de Montoya y de la Pontificia Univer. Católica PUCP; Andrés Gallego, jefe del Depart. de Teología de la PUCP y Glafira Jiménez, teóloga del Instituto Bartolomé de las Casas (IBC) creado por Gustavo Gutiérrez. El 7 de abril de 2015 el padre G.Gutiérrez presentaba en la Casa Hermasie Paget de Lima el libro "Iglesia pobre y para los pobres" Edit. CEP) escrito por el cardenal Müller con escritos suyos y de José Sayer y prefacio del papa Francisco. En la presentación G. Gutierrez explicaba cómo "esta teología nace en la convergencia de dos procesos: la situación social, política y cultural de los años 60 en América Latina y el Caribe, con la irrupción del pobre en la conciencia del pueblo latinoamericano y el Concilio Vaticano II convocado por el Papa Juan XXIII". Y aclaraba "El término liberación traduce palabras hebreas y griegas de redención y salvación, es un término bíblico".

El ya veterano teólogo peruano G.Gutierrez a la pregunta de si volvería a escribir hoy todo lo escrito en el pasado respondió que "la teología es como una carta de amor a Dios, a la Iglesia y a mi pueblo y quizás por eso, está más viva que nunca". Decía también que la TdL "ha sido siempre respetada como tal por la Congregación de la Doctrina de la Fe que, en cambio, ha condenado errores, a veces muy graves, de algunos miembros de esa corriente. Las dos primeras partes del libro contienen textos del Cardenal Müller sobre la "Iglesia como liberadora y evangelizadora". La tercera, titulada "De América Latina a la Iglesia universal" incluye los textos de Gustavo Gutiérrez y José Sayer.

2015 ( 8 mayo) en el diario del Vaticano, L'Osservatore Romano (LOR), el P. Gustavo Gutiérrez, considerado el "padre de la teología de la liberación", escribió un artículo en el que habla sobre lo que considera los orígenes de esta corriente. El artículo de G.Gutiérrez apareció casi inmediatamente después de la publicación en la agencia ACI Prensa de un artículo en el que un general ex espía general de la Rumania comunista, Ion Mihai Pacepa, que desertó en EEUU donde pertenecería a la CIA, señalaba que la teología de la liberación fue creada por la KGB, el servicio de inteligencia de la ex Unión Soviética. ACI Prensa que desde 2014 pertenece a la familia de EWTN Global Catholic Network, siendo la cadena católica televisiva más grande del mundo con sede central en Lima, Perú donde nació en 1980.

G.Gutiérrez en la Asamblea Intern. De Caritas en el Vaticano

2015 (12 mayo). Gustavo Gutiérrez volvía a ser noticia como orador invitado en la conferencia de prensa en el Vaticano en donde se celebraba la Asamblea General de "Caritas Internationalis". En esta rueda de prensa el teólogo peruano respondiendo a preguntas de los asistentes decía : "La noción central de la Teología de la Liberación es la opción preferencial por los pobres, eso es su 90%. Y este punto estuvo firme en las reuniones de las Conferencias del Episcopado Latinoamericano (CELAM) la II de Medellín (1968), la III Puebla (1979), la IV de Santo Domingo (1983) y la V de Aparecida (2007). Aunque la opción preferencial por los pobres es un concepto mucho más claro ahora gracias al testimonio del papa Francisco, que ya a los periodistas llegados de todo el mundo en el comienzo de sus pontificado les hablaba de una "Iglesia pobre para los pobres".

En la conferencia de prensa a la que asistía como invitado Gustavo Gutiérrez señaló que mientras que ha habido algunos momentos de dificultad en el pasado en cuanto al diálogo con la Congregación para la Doctrina de la Fe, no estaba actualmente viviendo una rehabilitación, puesto que esta nunca habría sido "deshabilitada"... "No ha habido nunca una condena a la teología de la Liberación. Nunca. Si se ha dicho esto no es verdad. Sí hubo un diálogo con la congregación (de la Doctrina de la Fe). Un diálogo muy crítico, eso es verdad" al tiempo que reconocía por parte de la Iglesia un énfasis cada vez más claro en la "opción por los pobres".

En la homilía de la Eucaristía con la que el papa Francisco inauguraba la Asamblea Internacional de Caritas y refiriéndose a la labor socio-caritativa de Caritas concluía diciendo: "Caritas junto a tantos otros organismos de caridad de la Iglesia, Caritas revela por lo tanto la fuerza del amor cristiano y el deseo de la Iglesia de salir al encuentro de Jesús en cada persona, sobre todo cuando es pobre y sufre". Sus últimas palabras eran dirigidas a María "que ha hecho de la acogida de Dios y del prójimo el criterio fundamental de su vida".

2015 (23 de mayo) Acto de beatificación de monseñor Oscar Romero Gadánez (1919-1980) en la Plaza Salvador del Mundo de San Salvador, asesinado (24 marzo 1980) mientras celebraba la Eucaristía, desbloqueando el proceso paralizado durante el pontificado de Juan Pablo II. En el acto se leyó el cálido mensaje enviado por el papa Francisco en que consideraba al siervo de Dios como "padre de los pobres". El presidente Barak Obama envió un mensaje en el que decía "El Arzobispo Romero fue una figura inspiradora para la gente de El Salvador y de todo el continente americano".

Célebre por su prédica en defensa de los derechos humanos y la renuncia de la violencia política en el país, muchos en América Latina le llamaban ya "san Romero de América" y fuera de la Iglesia católica es honrado por otras denominaciones religiosas de la cristiandad como la Comunión anglicana que lo incluyó en su santoral.​ Es uno de los diez mártires del siglo XX representados en las estatuas de la abadía de Westminster, en Londres​ y fue nominado al Premio Nobel de la Paz en 1979​ a propuesta del Parlamento británico. El papa Francisco anunció que en el próximo mes de octubre será proclamado santo junto al papa Pablo VI.

