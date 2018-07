Manuel Mandianes, al Papa: "No dejas que los años mitiguen tus ideales"

(Manuel Mandianes, antropólogo).- Inventas la libertad, tanto en tu vida como en tu palabra y contagias el deseo y las ansias de ser libres y de ir por el mundo ligeros de equipaje. Eludes la censura de muchos grupos de católicos porque más que hablar, haces, vives y dejas mil puertas abiertas al que quiera interpretarte. Tu manera de ser es como un fresco de la pasión por vivir que deriva todos los tabús.

Vas como embriagado por la gracia de Dios, al tiempo que, encadenado entre la esperanza y la triste realidad, entre el presente y la ilusión del futuro, avanzas a hurtadillas y das el paso siguiente driblando el miedo porque sabes que todo se sostiene sobre pilares bien frágiles. Muchos te echan en cara una de tus grandes virtudes: perdonar y pedir perdón. Para pedir perdón, a nivel de Iglesia, hay que tener el coraje, y la humildad, que tú tienes.

Ser cristiano no es saber unos textos, unos dogmas, que también, sino, y principalmente, ser capaz de ver la vida desde la perspectiva del Evangelio. El cristiano conserva la esperanza cuando los demás desesperan y al mismo tiempo desespera ante el sufrimiento de los demás cuando lo demás siguen esperando, y vive con la ilusión de llevar al máximo la vida y todo lo humano. O vives fuera de plano o convives con las intrahistorias y lo superfluo, la tragedia y la comedia, la bufonada y la confesión sincera porque todo se mezclase mezclan.

En tu mente, Francisco, a veces conviven la realidad y la fantasía porque no esquivas el combate de la vida en la que la angustia del naufrago y la alegría del hombre feliz se entrecruzan constantemente.

El hombre nuevo paulino supone la memoria de lo viejo. Si olvidamos quienes hemos sido no podemos saber quienes somos. Solo podemos resistir las adversidades en la medida en que tengamos la valentía de ser testigos de la memoria. El cristiano tiene memoria, la memoria de la Muerte y Resurrección de Cristo y de las comunidades que nos han precedido. Los cristianos sólo podrán hacer frente a los terribles desafíos del mundo contemporáneo en la media en que permanezcan unidos superando, sin abandonarlas, las diferencias, fruto de interpretaciones hermenéuticas.

La vida del cristiano debe de hablar por si misma a los demás, creyentes y no creyentes. No temes el dialogo porque sabes y recuerdas, "que unos no pudieron entender a los otros, [los cristianos de aquel tiempo] aunque vivieron juntos unos mismos recuerdos", escribió Hölderling.

A ser emprendedor se aprende emprendiendo como a andar se aprende andando y a ser libres actuando en libertad. ¿Por qué la Iglesia tiene que oponerse siempre a lo nuevo cuando, durante siglos fue la inventora e innovadora en múltiples campos de la filosofía y la ciencia? Sin miedo a que las innovaciones nos vayan a eliminar y sustituir, los robots nos necesitarán para existir.

La innovación no va a sustituirnos sino a hacernos más humanos, nos dejará más tiempo para charlar, para querernos, para acompañarnos. La ciencia o tiene respuestas para todo; estamos en un cambio constante. La verdad es tan rica que no la agotaremos nunca. El deseo de un mundo mejor, de aprender y de experimentar la vida te es tan entrañable como el fuego al hierro.

Eres consciente de que la vida es un enfrentamiento con lo desconocido. Tu palabra es plástica, una visión y una pintura del mundo; tiendes a manifestarte en imágenes y no en conceptos, aunque los incluye. Eres un teólogo plástico que no teme bajar al detalle ni incurrir en el pormenor para acercarte a la vida cotidiana de personajes reales. No has abandonado la teología y su contenido, sino que utilizas otro lenguaje que no es una ruptura sino una conciencia de los cambios ocurridos en la mentalidad.

Tu teología nos pone frente al espejo, frente a los claroscuros de nuestra propia vida, frente al gran desconocido que somos cada uno de nosotros para nosotros mismos. Su teología no son despojos de palabras ni fragmentos de verdad, sino que subraya lo esencial del mensaje. Tú has liberado la teología de corsés para que recobrara su prístina pureza original. Puesto que el hombre es un ser de palabras, no podemos hacer teología sin palabras y de ahí que, al hablar podamos dar lugar a malentendiditos, algo inherente al hablar.

Tengo la impresión de que muchas veces te callas no porque no tengas que decir sino porque no sabes cómo decirlo, pero cuando hablas, tus palabras son contagiosas porque tocan el alma y el corazón y estás convencido de que la palabra puede cambiar el mundo. En tu teología las ideas discurren con una claridad meridiana como cuerpos hermosos, revelación de lo esencial.

Querido Papa Francisco, tu imaginación te permite identificarte con los demás, con vivencias y experiencias muy distintas a la tuyas, especialmente con los más pobres, abandonados, desfavorecidos, "esas flores humildes". Tu espíritu ecuménico brota de tu capacidad de comprender las luces y sombras del mundo, la fragilidad, la soledad, la manipulación y las formas de creer del ser humano y la importancia de su pasado.

Tengo la impresión de que para ti la vida es un estar aquí para aprender y compartir, dar y recibir y no dejas que los años mitiguen tus ideales. Como Dostoyevski, estás convencido de que en pocos minutos se puede vivir una vida entera y de que en cualquier rincón y en cualquier momento pueden brotar las flores más hermosas.

El cristianismo es lo que lleva a sus componentes a actuar más allá de toda ideología e identidad, los hay entre las izquierdas y las derechas, entre los ilustrados y los analfabetos, entre los blancos y los negros, griegos y romanos, independentistas y unionistas. Cada cristiano lucha por amar al otro, desde su circunstancia, desde su perspectiva. El Evangelio está por encima de todas esas divisiones, es el resto que queda después de todas las divisiones.

Querido Papa Francisco, cada persona es irrepetible, por eso también lo es cada papa. Tú lo eres por tus gestos, por tus charlas, por tus banquetes con los más desfavorecidos. Tus diferencias con otros papas, y de los otros contigo, son grandes, pero no tanto que nos hagan olvidar que eres Papa. Oí a un campesino viendo lo que hacías en uno de tus viajes:

"Las personas que se dejan llevar por su ingenuidad, y a veces parecen un poco atolondradas, son las únicas de las que se puede esperar algo grande; aquellas que esperan que todo esté claro, se morirán esperando para hacer algo importante. Francisco es como un refugio cierto en horas inciertas".

Es evidente que tu identidad y tu experiencia sudamericanas te han marcado, como habían marcado las suyas a todos tus predecesores. Todos llevamos a cuestas el peso del pasado. Usted es como un traductor que descifra las inquietudes de los fieles y de otros muchos que no tiene miedo de ser él mismo.