Julio Pérez Pinillos: "Hagamos comunidades vivas y adultas"

(Julio Pérez Pinillos).- Lo primero fue apelar a nuestras intuiciones irrenunciables y fundantes, como curas obreros. "Poner nuestras sus raíces al sol" como nos recordaba con frecuencia Renzo Fanfani, cura obrero italiano recién fallecido.

No resultó tarea difícil porque todos los grupos de Curas Obreros de Europa habíamos reflexionado en grupo sobre este eje antes de participar en el Congreso. Salieron las de siempre, las permanentes, las formuladas allá por los años cuarenta y contrastadas a lo largo de toda la segunda mitad del siglo pasado. Fue un deleite y una responsabilidad agradecida escuchar lo que cada grupo regional o nacional iba desgranando. He procurado agruparlas y sintetizarlas, meditándolas:

"Somos historia" en un doble sentido: porque los años pasaron sobre nosotros colocándonos casi en el pasado y porque hemos contribuido -y mucho- a una aproximación socio-evangélica profunda entre el mundo y movimiento obreros - el de los excluidos por el capital- y la oferta de Jesús: amaos unos a otros y cread fraternidad-comunidad... Somos añejos y con buena solera ya, gracias al esfuerzo y tensión de tantos que supieron estar en el surco. Y hemos arribado a un puerto socio eclesial más abierto y plural.

"Somos raíz y tal vez sugerencia para caminar: Alberto Iniesta lo dejó escrito en el segundo Congreso de Curas Obreros de España (1983): "La opción del cura obrero y todo lo que ella representa para la Iglesia debe ser preferencial para la jerarquía, porque apunta la dirección de toda ella. Nos orienta..."

"Procuremos junto a otros movimientos eclesiales comunidades adultas": Ya no cabe trabajar aislados. Hemos de juntar nuestros esfuerzos con todos aquellos movimientos que nacieron junto o un poco antes que los Curas Obreros (Mov. Litúrgico, Mov. Teológico, Ecumenismo...) o, un poco después como las comunidades de base y el Moceop-Federacion de curas casados...La pastoral específica obrera nos ha llevado después de muchos años a coincidir con más buscadores de"otro Reino es posible y de "otra Iglesia es posible"...

"Somos mística": como experiencia profunda, de entrega, de totalidad, de plenitud que sale de dentro...Cada uno la vive a su manera. El revolucionario vive la mística de la lucha y de la liberación. El enamorado de Dios vive la mística de la fe..."

"Nuestros Ejes de espiritualidad" son y serán: Ser obrero: "...No debo buscar la significación profunda de mi sacerdocio fuera de mi tarea cotidiana, en actividades específicas que lleven la etiqueta de "pastorales"..."Soy a la vez trabajador y sacerdote a pleno tiempo. El trabajo no es simplemente un modo de ganarme la vida, sino la forma prioritaria y privilegiada de ejercer mi ministerio sacerdotal...No se trata de ir a ayudar, sino de no poder ayudar por ser pobre".

Ser cura de frontera: "En las periferias y con olor a oveja" como dice el Papa Francisco...Ser contemplativo: "Estar en medio de los migrantes, excluidos y empobrecidos del sistema, "como si viéramos al Invisible (Heb. 11), sabiendo que la Encarnación se moja -también- en las estructuras...Seres de Oración: Desnudos en el mundo ante Dios..Y viviendo la Iglesia: agradecidos pero con sentido crítico y atentos a su mensaje originario traducido a hoy.

Hacia un nuevo (¿) escenario de Curas Obreros: Solo indico, para mejor reflejar nuestro momento, unos datos específicos que, a mi juicio, dieron hondura a este Encuentro.

Era el Encuentro anual de los Curas Obreros de Europa (con cierto olor a bodas de platino), urgidos -de modo especial - por cómo dar respuesta, desde su identidad originaria, a los desafíos que la sociedad y la Iglesia tienen planteados hoy. Y ha tenido lugar en la gran ciudad de Manchester, en el origen del comercio industrial moderno.

Para evitar divagar demasiado se ha partido -como método de trabajo- de un eje y de un enfoque elegidos por el equipo organizador al final del Encuentro anterior con referencia necesaria a "Las intuiciones fundantes de los Curas Obreros" y a su "inserción en la realidad socioeclesial de hoy".

Este eje se ha trabajado durante todo el año por los diferentes grupos de Curas Obreros de Europa que, como síntesis de su reflexión, han presentado al equipo organizador una monografía en la que se subraya algún aspecto significativo de la Iglesia, de la cultura y de la sociedad de los países y ambientes en los que vienen trabajando.

Estas monografías se han contrastado durante el Encuentro, en grupos diferentes y plurales, al objeto de formular algunas conclusiones operativas y de contenido de cara al futuro próximo.

Hemos Participado cuarenta personas de ocho pises europeos: Francia, Alemania, Italia, España, Belgica, Holanda, Suiza y Reino Unido. Un dato a resaltar: Hombres y mujeres, sobre todo de la Iglesia anglicana (algunas ordenadas sacerdote), aunque también de la católica de países centroeuropeos, en los que esto viene siendo normal de unos años a esta parte. Un valor a subrayar por su carácter de ecumenismo real ha sido la perfecta convivencia-trabajo-plegaria entre todos los participantes de ambas confesiones de Iglesias cristianas.

Se hicieron presentes los Obispos auxiliares -anglicano y católico, Mons. David Walker y Mons. John Arnol respectivamente con un mensaje claro de apoyo al significado originario de los curas obreros y a su intento permanente de insertar su mensaje en la sociedad e Iglesia actuales.

¿Cómo acertar en el aterrizaje socio-eclesial al que hoy nos abocan nuestras intuiciones fundantes ?

Hacia este objetivo enfocamos la lupa de nuestra reflexión- en pequeños y plurales grupos de intercambio- a partir de seis pistas sacadas de las monografías presentadas desde cada país participante. Después debatimos y contrastamos en asamblea, lo que cada grupo había recogido como de más valor y como interiorización y sugerencia para nuestro presente próximo:

a. Trabajemos no por nuestra bandera sino por la justicia más allá de la "bandera de cada país". La mejora de vida de los excluidos es la cuestión permanente y esencial, debido a la entraña depredadora del sistema económico capitalista que necesita de los pobres en múltiples formas.

b. "Practicar la solidaridad como semilla del nuevo mundo que pretendemos. La Encarnación y el "Être avec" -compartir in condición previa- nos van a cercar a los empobrecidos de nuestro ambientes: migrantes, parados, ancianos sin recursos y en soledad, enfermos sin cobertura sanitaria...los "Sin".

c. "La crisis grande que estamos viviendo puede ser un acicate y una oportunidad cara al "Reino". En cada época los curas obreros -como otros Colectivos militantes- han tenido que ir precisando sus objetivos de acción...La tarea no es simple y el compartir inteligente sigue siendo necesario. Vayamos a nuestros ambientes desde la convicción firme de que -también hoy- sigue operando el Resucitado.

-

d. "Poner a la persona en el centro de todo ha de ser el fundamento ético de nuestro compromiso social y evangélico. Para escucharla, comprenderla y alentarla. Sin esa opción no nos será suficiente buscar el "análisis correcto"...

e. "Compartir las "fragilidades"... ¿Cuáles son hoy las mas acuciantes y sangrantes en nuestros ambientes? . Será tarea de los grupos de Curas Obreros de cada país "focalizarlas" y atenderlas....

f. ¿Con qué ejes de espiritualidad encarnada abordar nuestro compromiso cara al próximo año? Nos fuimos remitiendo, en síntesis, a las intuiciones fundantes que he resumído en el primer apartado, insistiendo en la urgencia de partir de situaciones reales en las que hincar la reflexión-compromiso del Cura Obrero de hoy. Como mera visualización a este respecto transcribo -solo en parte- un texto que desde el grupo español se hizo circular como material de trabajo para el tema "espiritualidad hoy: "¿Cuál es hoy mi espiritualidad de Cura Obrero?"

"Hay un solo nombre que un hombre desearía nombrar: el nombre de Cristo. Un solo consuelo que desearía hallar: el de Jesucristo". "Es tarea del hombre afianzar en el tiempo esta eterna decisión de su interioridad" (S. Kirkegaard):

Que es lo más característico de mi vida de plegaria, en mi relación con Jesucristo. Puedo expresar qué son mis "consolaciones y desconsolaciones"...Que me afecta más en mi manera de enfrentar el mundo, las personas, la injusticia, la pobreza, la religión ...de este tiempo. Y viceversa, su relación con la bondad, la honestidad, la sencillez y el coraje de personas que encuentra a su paso...Qué imagen he ido decantando a lo largo del tiempo de su Misterio personal, de su humanidad, qué sentido doy a su divinidad.

Emilia Robles y Julio Pinillos

Cómo he ido integrando estos rasgos de su Persona a mi fidelidad y estima al mundo obrero creyente o no...Mi vivencia espiritual me ha dotado de la libertad suficiente par no ceder delante de los Partidos y Sindicatos y ante los compañeros en cuestiones de conciencia que consideraba negativas para el mundo obrero...

Puedo decir que siempre me he sentido vinculado a la Iglesia...He impulsado una creciente creatividad respecto a la celebración de los Sacramentos...Qué conflictos de ámbito espiritual o laboral me han marcado he ido superando de cara a mi espiritualidad militante..."

Incorporar las nuevas situaciones socioeclesiales

A partir de la reflexión en este Encuentro y de cara al próximo se vieron acertadas las siguientes indicaciones: Con una organización mínima y ágil convocar en el centro de Europa para facilitar la participación. Procurar la participación de mujeres -como en Manchester- y de jóvenes (mov. JOC y similares) comprometidos con el mundo del trabajo. Robustecer su carácter ecuménico.

Y para la próxima temática a elegir, se sugirieron algunas situaciones a tener presentes: El conservadurismo creciente y duro en Europa, la Migración -esa gran "periferia"- como preocupación en aumento, el fenómeno Juvenil con sus propias reivindicaciones, su precariedad-atomización en el trabajo y su dificultad para organizarse ...: ¿Cómo condiciona y orienta todo esto nuestra vivencia y compromiso como "curas obreros"?

Con todos estos datos, allí mismo se decidió que el Encuentro tendrá lugar en Herzogenrath, punto de confluencia entre Bélgica-Holanda y Alemania, los días 7-10 de Junio/19 y será preparado por el grupo alemán que se reunirá y convocará, a tal efecto, en París, hacia la próxima Navidad, enviándonos a continuación las pistas de trabajo y el método a utilizar.

"Señor Jesús, haznos una comunidad llena de esperanza, abierta, confiada y serena e invadida por la alegria de tu Santo Espíritu. Una comunidad entusiasta que canta y se extasía con la belleza y que se enternece ante el anuncio del Reino de tu amor..." (fue el canto final)